Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb: Dinamo Zagreb giành chiến thắng Sunderland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 9 với 7 điểm. Đội bóng này tiếp Dinamo Zagreb (hạng 18, 4 điểm) lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Stadium of Light.

Sunderland 0 - 2 Dinamo Zagreb Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sunderland tiếp đón Dinamo Zagreb.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sunderland 52% - 48% Dinamo Zagreb, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 2.

22' BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (0-1) Phút 22': Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': Niko Galešić (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sunderland 55% - 45% Dinamo Zagreb, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.

28' Thẻ vàng Phút 28': Granit Xhaka (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thẻ vàng Phút 36': Kevin Danso (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sunderland 53% - 47% Dinamo Zagreb, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 3.

39' BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (0-2) Phút 39': Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) lập công (kiến tạo: Luka Stojkovic). Tỷ số: 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Sunderland): Reinildo Isnard Mandava vào sân thay Dayann Methalie.

45' Thay người Phút 45' (Sunderland): Enzo Le Fée vào sân thay Chris Rigg.

45' Thay người Phút 45' (Sunderland): Noah Sadiki vào sân thay Jules Ahoka.

45' Thay người Phút 45' (Sunderland): Trai Hume vào sân thay Thomas Meunier.

45' Thay người Phút 45' (Dinamo Zagreb): Stjepan Radeljić vào sân thay Sergi Dominguez.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Foul).

47' VAR Phút 47': Bàn thắng không được công nhận — Wilson Isidor (Sunderland).

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sunderland 54% - 46% Dinamo Zagreb, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 3.

55' Thẻ vàng Phút 55': Trai Hume (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sunderland 55% - 45% Dinamo Zagreb, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 5.

64' Thay người Phút 64' (Sunderland): Brian Brobbey vào sân thay Wilson Isidor.

64' Thay người Phút 64' (Dinamo Zagreb): Luka Ivanušec vào sân thay Luka Stojkovic.

70' Thay người Phút 70' (Dinamo Zagreb): Smail Prevljak vào sân thay Dion Drena Beljo.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sunderland 57% - 43% Dinamo Zagreb, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 1 - 5.

80' Thay người Phút 80' (Dinamo Zagreb): Matteo Perez Vinlöf vào sân thay Bruno Goda.

80' Thay người Phút 80' (Dinamo Zagreb): Arber Hoxha vào sân thay Mislav Oršić.

86' Sunderland ép sân Cầm bóng: Sunderland 60% - 40% Dinamo Zagreb, dứt điểm 16 - 9 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 15, cứu thua 1 - 7.

KT Kết thúc: Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 04:57 06/11/2026

Đội hình chính thức Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-3-3 · HLV J. Leko 22 R. Roefs 12 T. Meunier 4 K. Danso 15 O. Alderete 6 D. Methalie 34 G. Xhaka 29 Jules Ahoka 10 N. Angulo 11 C. Rigg 39 M. Fofana 18 W. Isidor 24 D. Kotarski 25 M. Valinčić 15 N. Galešić 36 Sergi Domínguez 3 B. Goda 21 M. Lisica 27 J. Mišić 10 L. Stojković 80 L. Kačavenda 9 D. Beljo 99 M. Oršić Dự bị Sunderland 32 T. Hume 9 B. Brobbey 28 E. Le Fée 17 Reinildo 21 S. Moore 13 O'Nien 77 T. Proctor 27 N. Sadiki 7 C. Talbi Dinamo Zagreb 8 M. Zajc 1 D. Zagorac 41 S. Sunta 7 Dani Rodríguez 6 S. Radeljić 14 S. Prevljak 22 Olof Matteo Perez Vinlöf 35 N. Mikic 17 L. Ivanušec Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Sunderland Thống kê Dinamo Zagreb 62% Kiểm soát bóng 38% 17 Dứt điểm 9 7 Trúng đích 4 5 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 17 3 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật L. Stojković Dinamo Zagreb 1 bàn · 1 kiến tạo D. Beljo Dinamo Zagreb 1 bàn D. Kotarski Dinamo Zagreb Điểm 8.25

Sunderland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Dinamo Zagreb trên sân Stadium of Light là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế đó. Với 7 điểm và vị trí thứ 9, Sunderland đối đầu một đối thủ đang đứng thứ 18 với 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Sunderland giữ vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng

Sunderland đang đứng thứ 9 với 7 điểm, nằm trong nhóm bám đuổi cuộc đua tốp đầu. Dinamo Zagreb hiện xếp thứ 18 với 4 điểm, kém đối thủ 3 điểm và 9 bậc. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai vùng khác nhau trên bảng xếp hạng.

Với đội chủ nhà, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Với đội khách, trận đấu là dịp để thu hẹp chênh lệch và cải thiện hình ảnh sau chuỗi kết quả chưa ổn định.

Phong độ: Sunderland chưa thật sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Sunderland thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận vừa qua của họ là một thất bại, trước đó là một chiến thắng rồi hai trận hòa liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa tìm được nhịp thắng đều đặn dù vẫn giữ được vị trí tốt trên bảng xếp hạng.

Vì vậy, Sunderland cần phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất. Việc thi đấu trên sân nhà Stadium of Light có thể giúp họ lấy lại sự tự tin và tìm kiếm kết quả tích cực.

Dinamo Zagreb tìm cách thoát khỏi nhóm cuối

Dinamo Zagreb có 3 trận gần nhất với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Giống đối thủ, trận gần đây nhất của họ cũng là một thất bại. Dù vậy, chiến thắng và trận hòa trước đó cho thấy đội khách vẫn có khả năng cạnh tranh điểm số.

Với 4 điểm và vị trí thứ 18, Dinamo Zagreb cần những kết quả tích cực để tạo bước chuyển trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách trước một đội đang bám sát nhóm đầu là phép thử không dễ dàng.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 9 bậc trên bảng xếp hạng đặt Sunderland vào vai chủ động, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, phong độ gần đây với hai trận hòa và hai trận thua trong 5 trận cho thấy đội chủ nhà không thể chủ quan.

Cả hai đội cùng thua ở trận vừa qua nên đều cần một phản ứng tích cực. Đội nào vào trận với sự tập trung và kỷ luật tốt hơn sẽ có lợi thế trong cuộc đấu hứa hẹn nhiều căng thẳng này.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Sunderland được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, phong độ chưa ổn định của đội chủ nhà khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Dinamo Zagreb vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt những khoảnh khắc then chốt.

Sunderland 5 trận gần nhất B T H H B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 2 Thủng lưới Dinamo Zagreb 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T 10 AZ Alkmaar 3 2 0 1 +4 6 T T B … 17 Levski Sofia 3 1 1 1 0 4 T H B 18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 -1 4 B T H 19 Sturm Graz 3 1 1 1 -2 4 T B H … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sunderland ✚ J. Angulo (Off the roster) ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ A. Browne (Off the roster) ✚ H. Diarra (Muscle Injury) ✚ M. Ellborg (Off the roster) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ J. Ta Bi (Off the roster) ✚ C. Talbi (Off the roster) Dinamo Zagreb ✚ S. McKenna (Inactive) ✚ R. Mudrazija (Off the roster) ✚ I. Nevistic (Off the roster) ✚ N. Nsoki (Off the roster) ✚ P. Tabinas (Off the roster) ✚ F. Topic (Off the roster) ✚ S. Radeljic (Inactive) ✚ S. McKenna (Inactive)