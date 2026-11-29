Sunderland 0-2 Tottenham: Tottenham giành chiến thắng Tottenham đang thi đấu thăng hoa với 4 thắng trong 5 trận gần nhất, trước chuyến làm khách của Sunderland tại Stadium of Light lúc 21h05 ngày 29/11/2026.

Sunderland 0 - 2 Tottenham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sunderland tiếp đón Tottenham.

11' VAR Phút 11': Card upgrade confirmed — Thomas Meunier (Sunderland).

12' Thẻ đỏ Phút 12': Thomas Meunier (Sunderland) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

13' Tottenham ép sân Cầm bóng: Sunderland 42% - 58% Tottenham, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 2.

23' Thẻ vàng Phút 23': Micky van de Ven (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Tottenham ép sân Cầm bóng: Sunderland 27% - 73% Tottenham, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2.

35' BÀN THẮNG! Tottenham (0-1) Phút 35': James Maddison (Tottenham) lập công (kiến tạo: Andrew Robertson). Tỷ số: 0 - 1.

37' Tottenham ép sân Cầm bóng: Sunderland 25% - 75% Tottenham, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Tottenham ép sân Cầm bóng: Sunderland 25% - 75% Tottenham, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 1.

61' Thẻ vàng Phút 61': Rodrigo Bentancur (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Tottenham ép sân Cầm bóng: Sunderland 26% - 74% Tottenham, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 1.

64' Thẻ vàng Phút 64': Enzo Le Fée (Sunderland) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

66' Thẻ vàng Phút 66': Trai Hume (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Sunderland): Chris Rigg vào sân thay Enzo Le Fée.

70' BÀN THẮNG! Tottenham (0-2) Phút 70': James Maddison (Tottenham) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

71' Thay người Phút 71' (Tottenham): Conor Gallagher vào sân thay James Maddison.

71' Thay người Phút 71' (Tottenham): Lucá James Williams-Barnett vào sân thay Omar Marmoush.

73' Tottenham ép sân Cầm bóng: Sunderland 24% - 76% Tottenham, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 1.

76' Thay người Phút 76' (Tottenham): Dejan Kulusevski vào sân thay Mohammed Kudus.

76' Thay người Phút 76' (Sunderland): Nilson Angulo vào sân thay Wilson Isidor.

76' Thay người Phút 76' (Sunderland): Malick Fofana vào sân thay Chemsdine Talbi.

82' Thay người Phút 82' (Sunderland): Djiamgone Jocelin Ta Bi vào sân thay Noah Sadiki.

85' Tottenham ép sân Cầm bóng: Sunderland 25% - 75% Tottenham, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 2 - 1.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Tottenham): Mateus Fernandes vào sân thay Sandro Tonali.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Tottenham): Destiny Udogie vào sân thay Andrew Robertson.

KT Kết thúc: Sunderland 0-2 Tottenham Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 23:01 29/11/2026

Đội hình chính thức Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris Tottenham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi 22 R. Roefs 12 T. Meunier 20 N. Mukiele 13 O'Nien 17 Reinildo 29 Jules Ahoka 27 N. Sadiki 32 T. Hume 28 E. Le Fée 7 C. Talbi 18 W. Isidor 31 A. Kinský 14 A. Gray 6 J. van Hecke 37 M. van de Ven 3 A. Robertson 16 S. Tonali 30 R. Bentancur 20 M. Kudus 10 J. Maddison 22 Omar Marmoush 19 D. Solanke Dự bị Sunderland 50 J. Angulo 10 N. Angulo 11 C. Rigg 39 M. Fofana 37 J. Bi 6 D. Methalie 31 M. Ellborg 57 Timur Tuterov 77 T. Proctor Tottenham 39 M. Dúbravka 5 M. Senesi 13 D. Udogie 23 Pedro Porro 33 B. Davies 8 C. Gallagher 18 Mateus Fernandes 21 D. Kulusevski 68 Williams-Barnett Cập nhật đội hình lúc 20:39 29/11/2026

Sunderland Thống kê Tottenham 24% Kiểm soát bóng 76% 7 Dứt điểm 10 1 Trúng đích 4 1 Phạt góc 6 10 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật J. Maddison Tottenham 2 bàn A. Robertson Tottenham 1 kiến tạo · điểm 7.41 J. van Hecke Tottenham Điểm 8 A. Gray Tottenham Điểm 7.59 R. Bentancur Tottenham Điểm 7.2

Tottenham đang thi đấu thăng hoa và sẽ mang theo mạch phong độ ấn tượng đến Stadium of Light. Thầy trò đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà Sunderland vẫn loay hoay tìm lại cảm giác chiến thắng. Trận đấu diễn ra lúc 21h05 ngày 29/11/2026.

Tottenham giữ mạch phong độ cao

Trong 5 trận gần nhất, Tottenham thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội khách vừa kết thúc loạt trận này bằng một chiến thắng, cho thấy họ đang giữ được nhịp độ tốt.

Chuỗi kết quả tích cực cũng giúp Tottenham có 15 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng nữa sẽ giúp họ củng cố thêm đà đi lên.

Sunderland chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn

Ngược lại, Sunderland chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc với tỷ số hòa, nghĩa là họ chưa thể tìm lại chiến thắng trong giai đoạn này.

Hiện Sunderland có 9 điểm và đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, kém Tottenham 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu cân bằng hơn so với bảng xếp hạng

Dù vậy, lịch sử gần đây cho thấy Tottenham không có lợi thế quá lớn. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sunderland thắng 1 trận, hòa 2 trận và Tottenham thắng 2 trận.

Nói cách khác, đội chủ nhà từng gây khó khăn cho đối thủ và có thể tiếp tục làm điều đó nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng lợi thế sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Tottenham, thử thách lớn nhất là duy trì sự tự tin và hiệu quả trước một đối thủ đang cần điểm số. Mạch thắng 4 trong 5 trận cho thấy họ có nền tảng tốt để kiểm soát trận đấu.

Với Sunderland, hai trận hòa gần nhất là tín hiệu cho thấy đội bóng vẫn giữ được sự chắc chắn nhất định. Vấn đề của họ là biến những kết quả hòa thành chiến thắng, điều có thể quyết định mạch phong độ trong thời gian tới.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Tottenham được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây khá cân bằng và lợi thế sân nhà của Sunderland là yếu tố không thể xem nhẹ. Nếu Tottenham giữ được sự ổn định như những tuần qua, họ hoàn toàn có thể tiếp tục bay cao ngay tại Stadium of Light.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sunderland · 1 thắng 2 hòa Tottenham · 2 thắng Sunderland 1 - 0 Tottenham SUN Tottenham 1 - 1 Sunderland Hòa Sunderland 0 - 0 Tottenham Hòa Tottenham 1 - 0 Sunderland TOT Tottenham 4 - 1 Sunderland TOT

Sunderland 5 trận gần nhất H H T B B 11 Trận 2-3-6 T-H-B 8 Ghi (TB 0.7) 17 Thủng lưới Tottenham 5 trận gần nhất T B T T T 11 Trận 4-3-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 9 Everton 11 4 4 3 -2 16 B T T B B 10 Tottenham 11 4 3 4 +1 15 T B T T T 11 Aston Villa 12 3 6 3 -3 15 H H H H T … 17 Fulham 11 2 5 4 -2 11 H H H T T 18 Sunderland 11 2 3 6 -9 9 H T B H B 19 Manchester United 12 1 5 6 -13 8 B B H B B …

Tình hình lực lượng Sunderland ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ B. Brobbey (Muscle Injury) ✚ K. Danso (Loan Agreement) ✚ H. Diarra (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ G. Xhaka (Calf Injury) ✚ D. Methalie (Illness) Tottenham ✚ T. Adarabioyo (Calf Injury) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) ✚ Savio (Muscle Injury) ✚ X. Simons (Knee Injury) ✚ M. Tel (Achilles Tendon Injury) ✚ L. Bergvall (Illness)