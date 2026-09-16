Sunderland 1-0 AZ Alkmaar: Sunderland giành chiến thắng AZ Alkmaar hành quân đến sân Stadium of Light của Sunderland vào rạng sáng ngày 17/09/2026 với quyết tâm giành điểm số để nuôi hy vọng bám đuổi vị trí dẫn đầu.

Sunderland 1 - 0 AZ Alkmaar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sunderland tiếp đón AZ Alkmaar.

13' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: Sunderland 42% - 58% AZ Alkmaar, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

22' Thẻ vàng Phút 22': T. Hume (Sunderland) nhận thẻ vàng (Tripping).

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sunderland 52% - 48% AZ Alkmaar, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.

30' Thẻ vàng Phút 30': O. Alderete (Sunderland) nhận thẻ vàng (Roughing).

38' Sunderland ép sân Cầm bóng: Sunderland 57% - 43% AZ Alkmaar, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 2.

39' Thẻ vàng Phút 39': A. Oufkir (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (AZ Alkmaar): Weslley Patati vào sân thay A. Oufkir.

51' Sunderland ép sân Cầm bóng: Sunderland 56% - 44% AZ Alkmaar, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 3.

52' Thay người Phút 52' (Sunderland): D. Ballard vào sân thay O. Alderete.

59' Thay người Phút 59' (AZ Alkmaar): V. Byskov vào sân thay K. Smit.

63' Sunderland ép sân Cầm bóng: Sunderland 51% - 49% AZ Alkmaar, dứt điểm 17 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 7 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 1 - 4.

64' Thẻ vàng Phút 64': Weslley Patati (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng.

66' BÀN THẮNG! Sunderland (1-0) Phút 66': E. Le Fee (Sunderland) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

67' Thay người Phút 67' (Sunderland): T. Meunier vào sân thay T. Hume.

67' Thay người Phút 67' (Sunderland): B. Brobbey vào sân thay M. Fofana.

67' Thay người Phút 67' (Sunderland): N. Angulo vào sân thay W. Isidor.

72' Thẻ vàng Phút 72': N. Mukiele (Sunderland) nhận thẻ vàng (Tripping).

75' Sunderland ép sân Cầm bóng: Sunderland 48% - 52% AZ Alkmaar, dứt điểm 19 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 8 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 4.

76' Thay người Phút 76' (AZ Alkmaar): D. Kwakman vào sân thay J. Clasie.

83' Thay người Phút 83' (AZ Alkmaar): J. Hornkamp vào sân thay M. Meerdink.

83' Thay người Phút 83' (AZ Alkmaar): C. Stengs vào sân thay L. Schouten.

84' Thay người Phút 84' (Sunderland): C. Rigg vào sân thay K. Danso.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sunderland 45% - 55% AZ Alkmaar, dứt điểm 19 - 11 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 9 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 2 - 4.

KT Kết thúc: Sunderland 1-0 AZ Alkmaar Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:52 17/09/2026

Đội hình chính thức Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Regis Le Bris AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leeroy Echteld 22 Robin Roefs 20 Nordi Mukiele 4 Kevin Danso 15 Omar Alderete 17 Reinildo Mandava 34 Granit Xhaka 27 Noah Sadiki 32 Trai Hume 28 Enzo Le Fée 39 Malick Fofana 18 Wilson Isidor 28 Jari De Busser 22 Elijah Dijkstra 3 Wouter Goes 4 Lewis Schouten 5 Mateo Chávez 8 Jordy Clasie 6 Peer Koopmeiners 24 Ayoub Oufkir 10 Kees Smit 11 Ro-Zangelo Daal 9 Mexx Meerdink Dự bị Sunderland 21 Simon Moore 5 Daniel Ballard 12 Thomas Meunier 13 Luke O'Nien 48 Jenson Jones 6 Dayann Methalie 10 Nilson Angulo 11 Chris Rigg 29 Jules Ahoka AZ Alkmaar 1 Rome Jayden Owusu-Oduro 2 Seiya Maikuma 29 Wesley Hoedt 31 Rion Ichihara 34 Mees De Wit 14 Calvin Stengs 17 Valdemar Byskov 21 Dave Kwakman 7 Weslley Patati Cập nhật đội hình lúc 01:33 17/09/2026

Sunderland Thống kê AZ Alkmaar 45% Kiểm soát bóng 55% 20 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 2 11 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Enzo Le Fée Sunderland 1 bàn Robin Roefs Sunderland Điểm 7.6 Granit Xhaka Sunderland Điểm 7.5 Daniel Ballard Sunderland Điểm 7.3 Elijah Dijkstra AZ Alkmaar Điểm 7.3 Lewis Schouten AZ Alkmaar Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Sunderland và AZ Alkmaar diễn ra vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Stadium of Light mở ra cơ hội quan trọng để đại diện bóng đá Hà Lan bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Bước vào trận đấu này, AZ Alkmaar đang đứng ở vị trí thứ 3 với 0 điểm, trong khi đội chủ nhà Sunderland xếp ở vị trí thứ 33 và cũng sở hữu 0 điểm.

Cơ hội bám đuổi nhóm đầu của AZ Alkmaar

Với vị trí thứ 3 hiện tại, AZ Alkmaar đang nắm giữ lợi thế nhất định về mặt vị trí trên bảng xếp hạng để cạnh tranh sòng phẳng cho những mục tiêu cao nhất. Trận đấu sắp tới là thời điểm thích hợp để các vị khách tìm kiếm những điểm số đầu tiên, qua đó duy trì khoảng cách và tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Hành quân xa nhà luôn đi kèm nhiều áp lực, nhưng AZ Alkmaar sở hữu nền tảng tổ chức chặt chẽ và lối chơi kỷ luật. Việc có mặt trong nhóm dẫn đầu ngay từ giai đoạn khởi động giúp đội bóng duy trì tâm lý chủ động, hướng tới việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng tối đa từng thời cơ để tích lũy trọn vẹn điểm số.

Thử thách cho Sunderland trên sân nhà Stadium of Light

Ở chiều ngược lại, Sunderland bước vào màn so tài này với vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng khi chưa có điểm số nào. Điểm tựa lớn nhất đối với đại diện nước Anh chính là việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Stadium of Light, nơi họ có sự cổ vũ nhiệt thành từ khán giả nhà để tạo áp lực lên đối thủ.

Để cải thiện tình hình trước đối thủ đang đứng trong top 3, Sunderland cần thiết lập một khối đội hình vững chắc, ưu tiên sự an toàn nơi tuyến phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự tập trung tối đa ở từng mắt xích chiến thuật sẽ là chìa khóa then chốt giúp đội chủ nhà hạn chế sức tấn công của đối thủ.

Toan tính chiến thuật trước giờ bóng lăn

Cục diện trận đấu hứa hẹn sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng thích nghi và kiểm soát thế trận của hai bên. AZ Alkmaar nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành điểm để duy trì vị thế ở nhóm đầu bảng, trong khi Sunderland cần thể hiện sự kiên định trong khâu phòng ngự phản công để khai thác sơ hở từ đối thủ.

Trận so tài tại Stadium of Light vì vậy mang tính chất rất đáng chờ đợi, nơi toan tính thực dụng và sự quyết tâm của đôi bên sẽ quyết định trực tiếp đến bước tiến tiếp theo trên bảng xếp hạng.

Sunderland 5 trận gần nhất B T H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất H T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 T T T T T 2 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 T H 3 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 4 Benfica 0 0 0 0 0 0 T T H T T … 8 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 9 Celtic 0 0 0 0 0 0 … 24 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 25 OFI 0 0 0 0 0 0 T T … 32 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 33 Sunderland 0 0 0 0 0 0 34 Torreense 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sunderland ✚ J. Angulo (Off the roster) ✚ A. Browne (Off the roster) ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ M. Ellborg (Off the roster) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ J. Ta Bi (Off the roster) ✚ C. Talbi (Off the roster) ✚ J. Angulo (Off the roster) AZ Alkmaar ✚ D. Kasius (Groin Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ J. Zoet (Off the roster) ✚ D. Kasius (Groin Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ J. Zoet (Off the roster)