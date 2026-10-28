Sunderland 3-2 Brentford: Sunderland giành chiến thắng
Vòng 1/8 loại trực tiếp đặt Sunderland và Brentford vào thế thắng đi tiếp, thua dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 tại Stadium of Light.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sunderland tiếp đón Brentford.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Sunderland 52% - 48% Brentford, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 26'BÀN THẮNG! Sunderland (1-0)
Phút 26': Chemsdine Talbi (Sunderland) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 27'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Sunderland 45% - 55% Brentford, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 0.
- 29'BÀN THẮNG! Sunderland (2-0)
Phút 29': Timur Tutierov (Sunderland) lập công (kiến tạo: Djiamgone Jocelin Ta Bi). Tỷ số: 2 - 0.
- 39'BÀN THẮNG! Sunderland (3-0)
Phút 39': Malick Fofana (Sunderland) lập công (kiến tạo: Djiamgone Jocelin Ta Bi). Tỷ số: 3 - 0.
- 41'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Sunderland 48% - 52% Brentford, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 0.
- 42'BÀN THẮNG! Brentford (3-1)
Phút 42': Callum Wilson (Brentford) lập công (kiến tạo: Vitaly Janelt). Tỷ số: 3 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Sunderland): Chris Rigg vào sân thay Habib Diarra.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 54'Brentford ép sân
Cầm bóng: Sunderland 41% - 59% Brentford, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 11, cứu thua 3 - 0.
- 59'Thay người
Phút 59' (Brentford): Dango Ouattara vào sân thay Callum Wilson.
- 59'Thay người
Phút 59' (Brentford): Aaron Hickey vào sân thay Michael Kayode.
- 59'Thay người
Phút 59' (Brentford): Mathias Jensen vào sân thay Mamadou Sangare.
- 60'Thay người
Phút 60' (Sunderland): Thomas Meunier vào sân thay Timur Tutierov.
- 60'Thay người
Phút 60' (Sunderland): Luke O'Nien vào sân thay Omar Alderete.
- 66'Brentford ép sân
Cầm bóng: Sunderland 40% - 60% Brentford, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 4 - 0.
- 71'Thay người
Phút 71' (Brentford): Kevin Schade vào sân thay Jaidon Anthony.
- 71'Thay người
Phút 71' (Brentford): Kristoffer Ajer vào sân thay Nathan Collins.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Kevin Schade (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).
- 78'Brentford ép sân
Cầm bóng: Sunderland 36% - 64% Brentford, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 14, cứu thua 4 - 0.
- 80'Thay người
Phút 80' (Sunderland): Tom Proctor vào sân thay Chemsdine Talbi.
- 83'Thẻ vàng
Phút 83': Vitaly Janelt (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Jannik Schuster (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': Chris Rigg (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+4'BÀN THẮNG! Brentford (3-2)
Phút 90+4': Igor Thiago (Brentford) lập công (kiến tạo: Mathias Jensen). Tỷ số: 3 - 2.
- 90+4'Thay người
Phút 90+4' (Sunderland): F. Scott vào sân thay Djiamgone Jocelin Ta Bi.
- 90'Brentford ép sân
Cầm bóng: Sunderland 34% - 66% Brentford, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 17, cứu thua 4 - 0.
- KTKết thúc: Sunderland 3-2 Brentford
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 04:41 29/10/2026
Sunderland và Brentford bước vào trận đấu thuộc vòng 1/8 với một thực tế rõ ràng: đây là loại trực tiếp. Đội thắng giành vé đi tiếp, đội thua phải dừng bước ngay lập tức. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 trên sân vận động Stadium of Light.
Loại trực tiếp: không còn cơ hội sửa sai
Khác với thể thức vòng bảng, ở vòng 1/8 không còn chỗ cho những tính toán dài hơi. Mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng việc bị loại, nên cả hai đội nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong những phút đầu rồi mới tìm cách nâng nhịp độ.
Áp lực này đặc biệt quan trọng với hai đội đang có phong độ chưa thật sự thuyết phục. Đội nào giữ được sự bình tĩnh và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế lớn trong một trận đấu mà biên độ sai số rất nhỏ.
Phong độ gần đây: cả hai chưa ổn định
Sunderland thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất của đội đều kết thúc với kết quả hòa, sau đó là một trận thua, một trận thắng và một trận thua ở những lượt xa hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy Sunderland đang thiếu sự bứt phá để tạo ra khác biệt.
Brentford cũng thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách có hai trận thắng ở những lượt cũ hơn, nhưng ba trận mới nhất chỉ gồm hai trận hòa và một trận thua. Nói cách khác, đà đi lên của Brentford đã chững lại trước thềm trận đấu này.
Nhìn chung, cả hai đội đều đang gặp khó khăn trong việc chuyển các trận cân bằng thành chiến thắng. Điều đó khiến kịch bản một trận đấu chặt chẽ, ít khoảng trống là khá dễ hình dung.
Thế đối đầu: Brentford nhỉnh hơn một chút
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sunderland thắng 1, hòa 2 và Brentford thắng 2. Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu giữa họ thường khá cân bằng, trong khi Brentford có nhỉnh hơn một chút về số trận thắng.
Tuy vậy, đó mới chỉ là xu hướng tổng hợp. Ở một trận đấu loại trực tiếp, yếu tố tâm lý và khả năng giữ kỷ luật mới là điều quyết định.
Điểm then chốt của trận đấu
Với việc cả hai đội đều có nhiều trận hòa gần đây, khả năng giữ vững tổ chức phòng ngự sẽ là chìa khóa. Đội nào hạn chế được sai sót và không để đối phương bắt nhịp trước sẽ dễ kiểm soát thế trận.
Ngoài ra, các tình huống cố định và những pha chuyển trạng thái nhanh có thể trở thành lối thoát cho một trận đấu bế tắc. Khi mục tiêu duy nhất là đi tiếp, đội nào quyết đoán hơn ở khu vực cuối sân sẽ có lợi thế.
Nhận định
Trận đấu giữa Sunderland và Brentford hứa hẹn là cuộc đối đầu cân bằng, nơi phong độ chưa ổn định của cả hai bên khiến mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Thành tích đối đầu gần đây thiên nhẹ về Brentford, nhưng ở vòng loại trực tiếp, bản lĩnh trong từng khoảnh khắc mới là thứ phân định kẻ đi tiếp và người dừng bước.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)