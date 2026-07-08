Sunderland quyết giữ Brian Brobbey: Rào cản lớn cho tham vọng của Man Utd Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, giá trị của Brian Brobbey đã tăng vọt, khiến Sunderland quyết tâm giữ chân ngôi sao này trước sự quan tâm từ Man Utd. Đội chủ sân Old Trafford đang ráo riết tìm người thay thế Joshua Zirkzee.

Manchester United đang đối mặt với một bài toán nan giải trên hàng công khi Joshua Zirkzee chưa thể khỏa lấp kỳ vọng, buộc ban lãnh đạo INEOS phải tái khởi động kế hoạch chiêu mộ Brian Brobbey. Tuy nhiên, Sunderland không hề có ý định để ngôi sao sáng nhất của mình ra đi một cách dễ dàng, nhất là sau khi giá trị của tiền đạo 24 tuổi này đã chạm ngưỡng mới sau kỳ World Cup thành công.

Sunderland và tham vọng giữ chân trụ cột

Đội bóng vùng Wearside đang thể hiện thái độ cứng rắn trong việc bảo vệ Brian Brobbey. Theo các nguồn tin nội bộ, Sunderland tin rằng vị thế của họ hiện nay đã khác. Việc cán đích ở vị trí thứ 7 tại giải quốc nội và giành vé tham dự Europa League mùa tới là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc, và Brobbey chính là hạt nhân trong kế hoạch chinh chiến tại đấu trường châu lục của "Mèo đen".

Brian Brobbey lọt tầm ngắm Man United. (Ảnh: Getty Images)

Mùa giải vừa qua, dù thường xuyên xuất phát từ băng ghế dự bị, Brobbey vẫn kịp để lại dấu ấn với 7 pha lập công, trực tiếp giúp đội nhà trụ hạng và bứt phá ngoạn mục. Sự ổn định này không chỉ giúp anh trở thành thần tượng mới tại sân vận động Ánh sáng mà còn giúp anh chiếm một suất cứng trong đội hình tuyển Hà Lan tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cú hích từ World Cup và sự bế tắc của Man Utd

Tại World Cup vừa qua, Brian Brobbey đã thực sự bước ra ánh sáng. Trong vai trò tiền đạo chủ lực của đội tuyển Hà Lan, anh đã ghi tới 3 bàn thắng ngay tại vòng bảng, thể hiện sức mạnh càn lướt và khả năng dứt điểm sắc bén. Dù hành trình của anh và các đồng đội dừng bước ở vòng 32 đội trước tuyển Ma-rốc, nhưng màn trình diễn cá nhân của Brobbey đã khiến giá trị chuyển nhượng của anh tăng phi mã.

Ngược lại, tại Old Trafford, nỗi lo về hàng công đang lớn dần. Joshua Zirkzee, bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh cho Benjamin Sesko, lại đang gây thất vọng lớn. Sự thiếu hiệu quả của tiền đạo người Hà Lan khiến Sesko không có được áp lực cần thiết để phát triển hết tiềm năng, buộc HLV trưởng phải tìm kiếm một phương án thay thế khả dĩ hơn.

Các phương án dự phòng cho Quỷ đỏ

Nếu không thể thuyết phục Sunderland nhả người, Man Utd có thể phải tính đến những phương án ngắn hạn nhưng thực tế hơn:

Danny Welbeck: Một cái tên kinh nghiệm, am hiểu văn hóa CLB và có thể đóng vai trò dẫn dắt các tài năng trẻ như Sesko.

Một cái tên kinh nghiệm, am hiểu văn hóa CLB và có thể đóng vai trò dẫn dắt các tài năng trẻ như Sesko. Kiên nhẫn với Zirkzee: Hy vọng việc được hít thở bầu không khí Champions League sẽ giúp cựu sao Bologna tìm lại bản năng sát thủ.

Nhìn chung, với việc Sunderland đang nắm đằng chuôi trong thương vụ này nhờ tấm vé dự Europa League, Man Utd sẽ cần một lời đề nghị thực sự sức nặng nếu muốn đưa mục tiêu cũ của Erik ten Hag về với Nhà hát của những giấc mơ.