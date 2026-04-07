Sunderland từ chối Chelsea: Thương vụ tái hợp Xhaka - Alonso chính thức đổ vỡ Chelsea thất bại trong việc chiêu mộ Granit Xhaka khi Sunderland kiên quyết giữ chân thủ quân của mình. Mức giá 8 triệu bảng bị coi là thiếu tôn trọng đối với tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Thụy Sĩ tại sân Ánh Sáng.

Kế hoạch tái thiết tuyến giữa của tân huấn luyện viên Xabi Alonso tại Chelsea vừa vấp phải một rào cản không thể vượt qua. Hy vọng đưa Granit Xhaka về sân Stamford Bridge để tái hiện trục xương sống hoàng kim từ thời Bayer Leverkusen đã chính thức khép lại, sau khi Sunderland đưa ra phản ứng cực kỳ cứng rắn trên bàn đàm phán.

Chelsea không thể chiêu mộ Xhaka. Ảnh: Getty Images.

Khoảng cách mênh mông trên bàn đàm phán

Ngay từ những bước tiếp cận đầu tiên, thương vụ này đã bộc lộ những mâu thuẫn sâu sắc về mặt định giá. Chelsea gửi đến sân Ánh Sáng lời đề nghị trị giá 8 triệu bảng – con số mà ban lãnh đạo Sunderland đánh giá là "thiếu tôn trọng" đối với vị thế của một đội trưởng. Sunderland, đội bóng đã đầu tư mạnh mẽ vào Xhaka cách đây 12 tháng, yêu cầu con số lên tới 30 triệu bảng mới cân nhắc việc ngồi vào bàn thương lượng. Với một cầu thủ đã 33 tuổi, đây là mức phí mà đội bóng thành London không sẵn lòng đáp ứng.

Sự cứng rắn của "Mèo đen" là hoàn toàn có cơ sở. Xhaka vẫn còn hợp đồng đến năm 2028 và đang đóng vai trò hạt nhân không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh. Việc cán đích ở vị trí thứ 7 và giành vé dự Europa League mùa trước có dấu ấn đậm nét từ khả năng điều tiết và bản lĩnh của tiền vệ người Thụy Sĩ.

Mắt xích không thể thay thế tại sân Ánh Sáng

Đối với Sunderland, Xhaka không chỉ là một tiền vệ phòng ngự; anh là biểu tượng cho sự trỗi dậy của câu lạc bộ. Việc để mất thủ quân vào tay một đối thủ tại Ngoại hạng Anh không chỉ làm suy yếu đội hình mà còn có nguy cơ tạo ra một hiệu ứng domino, kích hoạt sự ra đi của các trụ cột khác. Ban lãnh đạo đội bóng hiểu rằng, giữ chân Xhaka chính là thông điệp đanh thép khẳng định tham vọng của họ trước những gã khổng lồ tài chính.

Bản thân Xhaka cũng không muốn rời Sunderland. Ảnh: Getty Images.

Giấc mơ Leverkusen dang dở tại London

Lý do duy nhất khiến Xhaka từng cân nhắc về Chelsea chính là sự hiện diện của Xabi Alonso. Cả hai đã cùng nhau tạo nên lịch sử tại Bayer Leverkusen với chức vô địch Bundesliga bất bại mùa 2023/2024. Sự thấu hiểu về tư duy chiến thuật giữa Alonso và Xhaka được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để ổn định phòng thay đồ vốn nhiều biến động tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp của Xhaka đã đặt dấu chấm hết cho mọi đồn đoán. Trong khi đang cùng đội tuyển Thụy Sĩ chinh chiến tại World Cup và vừa giành vé vào vòng 16 đội sau chiến thắng trước Algeria, tiền vệ này đã chính thức cam kết tương lai với Sunderland. Theo các nguồn tin uy tín, Xhaka hoàn toàn hạnh phúc với dự án tại sân Ánh Sáng và không có ý định thúc đẩy một cuộc chuyển nhượng.

Thất bại trong thương vụ này buộc Xabi Alonso và các cộng sự tại Chelsea phải nhanh chóng chuyển hướng sang những mục tiêu khả dĩ hơn. Với Sunderland, việc giữ chân thành công người đội trưởng là một thắng lợi lớn về mặt tinh thần trước khi bước vào chiến dịch Europa League đầy thử thách.