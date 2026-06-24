Surface Laptop 13 inch mới từ Microsoft: Giá rẻ hơn với cấu hình 8GB RAM Microsoft vừa ra mắt phiên bản Surface Laptop 13 inch mới với mức giá khởi điểm 949,99 USD, sử dụng chip Snapdragon X Plus nhằm tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Microsoft vừa chính thức tung ra thị trường toàn cầu phiên bản Surface Laptop 13 inch mới. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm này là mức giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với các model hiện có, giúp người dùng tiết kiệm khoảng 200 USD. Tuy nhiên, để đạt được mức giá cạnh tranh này, hãng đã thực hiện một số điều chỉnh về cấu hình, đặc biệt là việc quay lại với mức RAM 8GB.

Surface Laptop 13 inch có trọng lượng khoảng 1,2 kg.

Cấu hình phần cứng và những đánh đổi về hiệu năng

Thay vì sử dụng các dòng chip Intel Panther Lake cao cấp, phiên bản giá rẻ này được trang bị chipset Snapdragon X Plus (mã hiệu X1P-42-100). Máy sở hữu màn hình IPS độ sáng 400 nit, độ phân giải 1.920 x 1.200 pixels với tần số quét 60 Hz. Đáng chú ý, dù tối ưu chi phí, thiết bị vẫn duy trì trọng lượng nhẹ khoảng 1,2 kg, đảm bảo tính di động đặc trưng của dòng Surface.

Một điểm người dùng cần lưu ý là với mức RAM 8GB, thiết bị này không đạt tiêu chuẩn PC Copilot+. Trong khi các biến thể chạy chip Intel hoặc Snapdragon cao cấp hơn của Microsoft có thể cấu hình lên đến 24GB hoặc 32GB RAM để xử lý các tác vụ AI phức tạp, phiên bản mới này tập trung hoàn toàn vào phân khúc phổ thông.

Phiên bản Surface Laptop 13 inch mới không đạt chứng nhận PC Copilot+.

Thời lượng pin và khả năng vận hành

Microsoft trang bị cho máy viên pin dung lượng 50 Wh. Trong các bài kiểm tra hiệu năng, hệ thống quản lý năng lượng của chip Snapdragon X Plus cho kết quả ấn tượng, giúp máy có thời gian sử dụng vượt trội so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Đây là ưu điểm lớn cho những người dùng ưu tiên tính bền bỉ khi làm việc di động.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Surface Laptop 13 inch (Bản 8GB RAM)

Thông số Chi tiết Bộ vi xử lý Snapdragon X Plus X1P-42-100 Bộ nhớ RAM 8 GB Màn hình IPS 13 inch, 400 nits, 60 Hz Độ phân giải 1.920 x 1.200 pixels Trọng lượng 1,2 kg Dung lượng pin 50 Wh Giá khởi điểm 949,99 USD

Với mức giá từ 949,99 USD, Surface Laptop 13 inch phiên bản 8GB RAM là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích thiết kế sang trọng và tính linh hoạt của hệ sinh thái Microsoft nhưng không có nhu cầu quá cao về xử lý đa tác vụ nặng hay các tính năng AI chuyên sâu.