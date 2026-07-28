Surface Laptop Ultra lộ thông số khủng đấu MacBook Pro nhưng gặp rào cản tản nhiệt Surface Laptop Ultra lộ thông số mạnh mẽ với chip Nvidia RTX Spark và màn hình Mini LED 2.000 nit, song bản thử nghiệm vẫn còn lỗi phần mềm và nhiệt độ cao.

Microsoft đang chuẩn bị tham gia phân khúc máy tính xách tay siêu cao cấp với sản phẩm Surface Laptop Ultra nhằm cạnh tranh trực tiếp với dòng MacBook Pro của Apple. Thông tin chi tiết từ bản chạy thử nghiệm ký hiệu EV1.5 cho thấy đây là một thiết bị sở hữu phần cứng vượt trội nhưng hiện vẫn chưa hoàn thiện về mặt phần mềm.

The Surface Laptop Ultra is sid to feature an excellent keyboard.

Sức mạnh phần cứng vượt trội với chipset Nvidia RTX Spark

Theo báo cáo từ bản thử nghiệm trên diễn đàn TechPowerUp, Surface Laptop Ultra gây ấn tượng mạnh khi được trang bị vi xử lý đồ họa Nvidia RTX Spark cùng tùy chọn bộ nhớ RAM tối đa lên đến 128 GB. Máy sở hữu màn hình Mini LED kích thước 15 inch với độ sáng cực đại đạt mức 2.000 nit, đáp ứng nhu cầu làm việc chuyên nghiệp ngoài trời hoặc xử lý đồ họa độ chính xác cao.

A close-up of Nvidia's RTX Spark chipset.

Bên cạnh đó, thiết bị có thiết kế mặt đáy dạng mô-đun. Tuy nhiên, khả năng nâng cấp linh kiện tự do bị hạn chế đáng kể do các nắp nhôm dạng cài chặn đường truy cập vào bên trong.

The Surface Laptop Ultra has a modular bottom panel, but snap-on aluminium covers prevent accessing most components.

Thử thách lớn về driver phần mềm và nhiệt độ vận hành

Mặc dù trang bị phần cứng cao cấp, phiên bản thử nghiệm EV1.5 lại bộc lộ nhiều hạn chế về phần mềm. Thiết bị khởi chạy với bản driver đồ họa Windows-on-ARM lỗi thời từ tháng 11/2025, gây ra hiện tượng xung nhịp GPU biến động thất thường, giật lag và làm sập hệ thống khi xử lý các tác vụ tính toán nặng hoặc chơi game như Helldivers 2.

Hơn nữa, việc thử nghiệm hiệu năng AI trên nền tảng CUDA cũng gặp thất bại do lỗi trình điều khiển, buộc người thử nghiệm phải chuyển sang các phương thức tính toán chậm hơn qua CPU và Vulkan Compute. Ngay cả khi nâng cấp lên bản driver thử nghiệm 616.00, tình trạng vẫn không cải thiện và xuất hiện thêm lỗi treo màn hình khi sử dụng thời gian dài.

The Surface Laptop Ultra has a small front-lip to help open its display.

Về khả năng tản nhiệt, máy duy trì mức công suất CPU từ 35 W đến 50 W khi nhiệt độ chạm ngưỡng 98°C - 100°C, trong khi GPU đạt mức 95 W đến 105 W ở nhiệt độ 80°C - 90°C. Đáng chú ý, tính năng Nvidia G-Sync trên màn hình Mini LED vẫn chưa thể hoạt động và khả năng làm mờ cục bộ (local dimming) chưa thực sự đồng đều.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Surface Laptop Ultra

Thông số Chi tiết cấu hình rò rỉ Vi xử lý đồ họa Nvidia RTX Spark chipset Bộ nhớ RAM Khởi điểm 24 GB, tối đa 128 GB Màn hình 15 inch Mini LED, độ sáng tối đa 2.000 nit Dung lượng lưu trữ Khởi điểm từ 512 GB Giá bán dự kiến 2.799 USD (Bản cơ sở) đến trên 4.499 USD (Bản 128 GB RAM)

Dự báo giá bán và thời điểm ra mắt

Theo suy đoán từ nguồn tin rò rỉ, Surface Laptop Ultra có thể ra mắt với mức giá khởi điểm 2.799 USD cho phiên bản RAM 24 GB và bộ nhớ SSD 512 GB. Đối với cấu hình cao nhất sở hữu RAM 128 GB, mức giá có thể vượt mốc 4.499 USD.

Nhìn chung, phần cứng của Surface Laptop Ultra hứa hẹn tạo nên bước ngoặt lớn cho dòng máy tính của Microsoft. Tuy nhiên, hãng cần tối ưu hóa hệ thống phần mềm và trình điều khiển GPU trước khi chính thức thương mại hóa sản phẩm ra thị trường.