Sutjeska 0-2 Kairat Almaty: Kairat Almaty giành chiến thắng Sutjeska đối đầu Kairat Almaty tại Stadion Gradski lúc 02:00 ngày 16/07/2026, trong trận đấu mà dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định ưu thế chiến thuật

Sutjeska 0 - 2 Kairat Almaty Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sutjeska tiếp đón Kairat Almaty.

25' Thẻ vàng Phút 25': M. Simun (Sutjeska) nhận thẻ vàng (Roughing).

29' Thẻ vàng Phút 29': A. Golubovic (Sutjeska) nhận thẻ vàng (Holding).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Sutjeska): K. Campbell vào sân thay P. Anicic.

56' Thay người Phút 56' (Sutjeska): A. Boljevic vào sân thay V. Cavor.

57' Thay người Phút 57' (Sutjeska): M. Camara vào sân thay M. Simun.

65' Thẻ vàng Phút 65': A. Raznatovic (Sutjeska) nhận thẻ vàng (Roughing).

68' BÀN THẮNG! Kairat Almaty (0-1) Phút 68': I. Bekbolat (Kairat Almaty) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

69' Thay người Phút 69' (Kairat Almaty): E. Tapalov vào sân thay I. Bekbolat.

75' Thay người Phút 75' (Sutjeska): B. Toskovic vào sân thay J. Cadjenovic.

76' Thay người Phút 76' (Sutjeska): S. Babic vào sân thay M. Mrvaljevic.

79' Thẻ vàng Phút 79': A. Raznatovic (Sutjeska) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thẻ đỏ Phút 79': A. Raznatovic (Sutjeska) nhận thẻ đỏ (Foul).

80' BÀN THẮNG! Kairat Almaty (0-2) Phút 80': Jorginho (Kairat Almaty) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

81' Thay người Phút 81' (Kairat Almaty): Edmilson vào sân thay O. Jukkola.

87' Thay người Phút 87' (Kairat Almaty): O. Baybek vào sân thay A. Sadybekov.

87' Thay người Phút 87' (Kairat Almaty): L. Kurgin vào sân thay L. Mata.

87' Thay người Phút 87' (Kairat Almaty): A. Tuyakbaev vào sân thay Jorginho.

88' Thẻ vàng Phút 88': D. Hocko (Sutjeska) nhận thẻ vàng (Holding).

89' Thẻ vàng Phút 89': J. Oksanen (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: Sutjeska 0-2 Kairat Almaty Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:51 16/07/2026

Đội hình chính thức Sutjeska Sơ đồ 4-3-3 · HLV Milorad Pekovic Kairat Almaty Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rafael Urazbakhtin 1 Vladan Giljen 2 Aleksa Golubovic 72 Anto Babić 15 Boris Kopitović 22 Andrija Ražnatović 20 Jovan Čađenović 6 Deni Hočko 77 Marko Simun 11 Vasilije Cavor 99 Marko Mrvaljević 9 Petar Anicic 1 Temirlan Anarbekov 24 Aleksandr Mrynskiy 25 Aleksandr Shirobokov 44 Lucas Áfrico 3 Luís Mata 6 Adilet Sadybekov 13 Jaakko Oksanen 81 Ismail Bekbolat 7 Jorginho 19 Oiva Jukkola 28 Marc Gual Dự bị Sutjeska 12 Tomas Durovic 4 Milos Vracar 6 Rados Dedic 3 Mamadou Camara 5 Igor Pajović 7 Aleksandar Boljević 66 Kenroy Campbell 55 Aleksandar Šćekić 21 Danilo Cetkovic Kairat Almaty 30 Danila Buch 82 Sherkhan Kalmurza 5 Lev Kurgin 20 Erkin Tapalov 32 Adlan Nurgaliev 4 Damir Kasabulat 8 Olzhas Baibek 87 Azamat Tuyakbayev 27 Mukhamedali Abish Cập nhật đội hình lúc 01:36 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Sutjeska sẽ đối đầu Kairat Almaty tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/07/2026 trên sân Stadion Gradski.

Đây là cặp đấu mà những dữ liệu hiện có chỉ cung cấp một phần rất hạn chế về phong độ. Vì vậy, việc đánh giá tương quan giữa hai đội cần được tiếp cận thận trọng, tập trung vào những thông tin đã được xác nhận thay vì mở rộng sang các dự đoán không có cơ sở.

Phong độ Sutjeska

Ở trận gần nhất được ghi nhận, Sutjeska nhận thất bại. Đây là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với Kairat Almaty sau một kết quả không thuận lợi, nhưng chỉ một dữ liệu đơn lẻ chưa đủ để kết luận về xu hướng phong độ trong thời gian dài hơn.

Điểm đáng chú ý là chưa có thêm thông tin về số trận thắng, hòa hoặc thua của Sutjeska trong chuỗi trận gần đây. Do đó, không thể xác định liệu thất bại này là một kết quả riêng lẻ hay phản ánh vấn đề lặp lại trong cách vận hành của đội bóng.

Những điểm chưa thể xác định

Dữ liệu hiện có không cung cấp phong độ gần đây của Kairat Almaty, lịch sử đối đầu giữa hai đội, vị trí tại giải đấu, khoảng cách điểm số hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa có cơ sở để đưa ra so sánh định lượng về khả năng kiểm soát trận đấu, hiệu quả tấn công hoặc độ chắc chắn của hàng phòng ngự hai bên.

Tương tự, đội hình dự kiến và sơ đồ chiến thuật của Sutjeska lẫn Kairat Almaty chưa được xác nhận. Việc khẳng định đội nào sẽ chơi áp sát, kiểm soát bóng hay ưu tiên phòng ngự phản công đều có thể dẫn đến suy đoán vượt quá thông tin hiện có.

Góc nhìn chiến thuật

Với dữ liệu hạn chế, chìa khóa của trận đấu trước hết nằm ở cách hai đội xử lý những thời điểm quan trọng, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung sau các tình huống chuyển trạng thái. Tuy nhiên, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động đẩy cao đội hình hoặc bên nào lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Sutjeska có lợi thế sân Stadion Gradski theo thông tin trận đấu, nhưng lợi thế này không nên được chuyển thành kết luận chắc chắn về thế trận. Kairat Almaty cũng chưa có dữ liệu phong độ hoặc lực lượng đi kèm để đánh giá mức độ sẵn sàng trước chuyến làm khách.

Nhận định trước trận

Thất bại ở trận gần nhất là cơ sở duy nhất để nhận diện bối cảnh của Sutjeska, song chưa đủ để dự báo cụ thể về kết quả cuộc đối đầu. Trong khi đó, việc thiếu dữ liệu về Kairat Almaty khiến mọi đánh giá trực tiếp giữa hai đội đều cần được giữ ở mức thận trọng.

Nhìn chung, trận Sutjeska gặp Kairat Almaty tại UEFA Champions League sẽ phụ thuộc nhiều vào đội hình xuất phát, cách tổ chức chiến thuật và màn trình diễn thực tế trên sân. Với những thông tin đã được xác nhận, chưa thể chốt ưu thế rõ ràng cho bất kỳ đội nào.

Sutjeska 5 trận gần nhất B B B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Kairat Almaty 5 trận gần nhất T T T T T