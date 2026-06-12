SUV Xiaomi Xun Tian: Lộ diện thiết kế mâm xe chữ Mễ và biến thể 7 chỗ Tiếp nối thành công của SU7, Xiaomi chuẩn bị ra mắt mẫu SUV Xun Tian với cấu hình 5-7 chỗ linh hoạt cùng thiết kế mâm xe nhận diện thương hiệu đặc trưng.

Chiến lược mở rộng phân khúc của gã khổng lồ công nghệ Xiaomi

Sau những thành công vang dội với mẫu sedan SU7, Xiaomi đang ráo riết chuẩn bị cho bước đi tiếp theo trên thị trường ô tô điện với mẫu SUV mang tên "Xun Tian" (Tầm Thiên). Những hình ảnh rò rỉ gần đây đang dần hé lộ diện mạo của mẫu xe này, cho thấy một chiến lược mở rộng đầy tính toán nhằm chinh phục phân khúc xe đa dụng đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Thiết kế mâm xe đặc trưng và ngôn ngữ ngoại thất mới

Các hình ảnh thực tế về bộ mâm xe của mẫu SUV Xun Tian cho thấy Xiaomi vẫn duy trì sự tinh tế trong việc nhận diện thương hiệu. Bộ mâm sở hữu thiết kế hình chữ "Mễ" kinh điển – lấy cảm hứng từ chính tên gọi của tập đoàn, với logo Xiaomi Auto được đặt ngay chính giữa.

Về tổng thể, mẫu SUV mới mang những đường nét vững chãi, tạo cảm giác đầm chắc và mạnh mẽ. Xe dự kiến sẽ trang bị tay nắm cửa bán ẩn, một xu hướng thiết kế hiện đại giúp tối ưu khí động học thường thấy trên các dòng xe điện cao cấp.

Hai tùy chọn phiên bản và tính năng nâng hạ nóc xe độc đáo

Xiaomi Xun Tian dự kiến sẽ có hai cấu hình chính: phiên bản 5 chỗ và phiên bản 7 chỗ. Đáng chú ý, phiên bản 7 chỗ với kích thước lớn hơn được cho là sẽ tích hợp một thiết bị nâng hạ gắn trên nóc xe. Đây hứa hẹn là một tính năng độc đáo, có thể liên quan đến việc tối ưu không gian chứa đồ hoặc tích hợp các hệ thống cảm biến hỗ trợ lái tiên tiến.

Bảo hộ thương hiệu và hệ sinh thái SKYNOMAD

Để củng cố cho tham vọng dài hạn, Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc đã ghi nhận việc Công ty TNHH Công nghệ Xiaomi nộp đơn đăng ký nhiều nhãn hiệu liên quan đến "Xun Tian" và tên tiếng Anh tương ứng là "SKYNOMAD" từ tháng 8/2025. Các danh mục đăng ký khá rộng, bao gồm từ thiết bị máy móc đến các sản phẩm phụ trợ khác.

Việc đăng ký thành công các nhãn hiệu này cho thấy Xiaomi không chỉ tập trung vào việc sản xuất ô tô mà còn muốn mở rộng hệ sinh thái sản phẩm xung quanh dòng xe Xun Tian. Với sự đầu tư kỹ lưỡng vào cả thiết kế và bản quyền thương hiệu, Xiaomi Xun Tian được dự báo sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV khi chính thức ra mắt.