Suýt mất Kobbie Mainoo vào tay Arsenal: Sai lầm suýt trả giá đắt thời Ruben Amorim Tiền vệ Kobbie Mainoo từng ở rất gần kịch bản rời Manchester United để gia nhập kình địch Arsenal do không được Ruben Amorim tin tưởng, trước khi Michael Carrick xuất hiện.

Kobbie Mainoo vừa trải qua một tuần lễ thăng hoa tại Manchester United với bản hợp đồng gia hạn đến năm 2031 và bàn thắng quan trọng vào lưới Liverpool. Tuy nhiên, ít ai biết rằng tài năng trẻ này từng suýt gia nhập kình địch Arsenal do không được cựu huấn luyện viên Ruben Amorim tin tưởng trong quá khứ. Pha lập công trong trận derby nước Anh không chỉ mang ý nghĩa cảm xúc mà còn trực tiếp mở ra cơ hội trở lại đấu trường Champions League cho "Quỷ đỏ".

Sự ghẻ lạnh của Ruben Amorim và nguy cơ mất 'báu vật' vào tay kình địch

Câu chuyện về sự suýt soát ra đi của Mainoo gắn liền với triều đại của Ruben Amorim. Theo các thông tin mới tiết lộ, mối quan hệ giữa tiền vệ trưởng thành từ lò Carrington và chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng rơi vào tình trạng cực kỳ căng thẳng. Amorim, với triết lý bóng đá yêu cầu sự tuân thủ tuyệt đối, đã không đặt niềm tin vào chàng trai sinh năm 2005.

Kobbie Mainoo đã suýt rời MU dưới thời Ruben Amorim.

Chiến lược gia này cho rằng Mainoo không phù hợp với sơ đồ chiến thuật của mình. Thay vì trao cơ hội cho tiền vệ trẻ người Anh, Amorim thường xuyên ưu tiên sử dụng đội trưởng Bruno Fernandes ở vai trò lùi sâu. Sự ghẻ lạnh này khiến Mainoo rơi vào trạng thái thất vọng cùng cực, thậm chí anh đã trực tiếp yêu cầu tập đoàn INEOS cho phép mình ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Trong bối cảnh đó, Arsenal đã nhanh chóng dẫn đầu danh sách các câu lạc bộ sẵn sàng đón Mainoo. Tờ Daily Mail cho biết, dù viễn cảnh Mainoo rời Old Trafford hiện tại có vẻ khó tin, nhưng anh đã thực sự ở rất gần ngày ra đi trong thời gian bị Amorim "đày ải". Nếu thương vụ này xảy ra, đây chắc chắn sẽ là một trong những sai lầm chuyển nhượng khủng khiếp nhất lịch sử Manchester United.

Michael Carrick và cuộc giải cứu ngoạn mục sự nghiệp Mainoo

May mắn cho đội chủ sân Old Trafford, sự xuất hiện của Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện đã thay đổi hoàn toàn số phận của Mainoo. Với tư cách là một trong những tiền vệ huyền thoại của câu lạc bộ, Carrick thấu hiểu giá trị của sự điềm tĩnh và nhãn quan chiến thuật mà tài năng trẻ này sở hữu.

Carrick đã cứu rỗi Mainoo.

Từ một cầu thủ bị gạt ra khỏi kế hoạch, Mainoo nhanh chóng trở thành cái tên không thể thay thế trong đội hình xuất phát. Anh đã đá chính 13 trên 14 trận kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng. Sự tin tưởng này đã được đền đáp bằng những màn trình diễn đẳng cấp thế giới trên sân cỏ.

Việc ban lãnh đạo Manchester United quyết định trao cho Mainoo bản hợp đồng dài hạn cùng mức lương tăng vọt là minh chứng cho việc họ đã nhận ra sai lầm suýt chút nữa đã phạm phải. Giờ đây, thay vì lo lắng về việc anh gia nhập đối thủ London, người hâm mộ có thể tự tin nhìn vào tương lai nơi Kobbie Mainoo là hạt nhân trung tâm trong quá trình phục hưng của câu lạc bộ dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick.