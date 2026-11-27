Suzuki Ignis thuần điện thế hệ mới: pin LFP 26 kWh, dài 3,57 m, lên kệ châu Âu từ mùa hè 2027 Suzuki Ignis thế hệ thứ ba bỏ động cơ xăng và hybrid, dùng mô-tơ 90 mã lực, nhưng hãng chưa công bố giá bán, phạm vi hoạt động hay thông số sạc bản quốc tế.

Suzuki Ignis thế hệ mới là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ 4 chỗ, dùng mô-tơ dẫn động cầu trước công suất 90 mã lực và pin LFP dung lượng 26 kWh. Xe dự kiến mở bán tại châu Âu cùng một số thị trường khác từ mùa hè 2027, còn giá bán chính thức chưa được công bố.

Ngày 25/11, Suzuki chính thức giới thiệu Ignis thế hệ hoàn toàn mới trên quy mô toàn cầu. Theo hãng, đây là dòng ô tô điện cỡ nhỏ đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản được phát triển cho thị trường quốc tế.

Từ xăng và hybrid sang thuần điện: bước ngoặt của thế hệ thứ ba

Ở thế hệ thứ ba, Ignis loại bỏ hoàn toàn các tùy chọn động cơ xăng và hybrid truyền thống để chuyển sang cấu hình thuần điện. Đây là thay đổi lớn nhất của mẫu xe đô thị này so với các đời trước.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.570 x 1.565 x 1.635 mm, trục cơ sở 2.460 mm. Với chiều dài chỉ 3,57 m, Ignis có thân hình nhỏ gọn tương đương các mẫu xe hạng A như Kia Morning.

Thiết kế 5 cửa, 4 chỗ cho phố hẹp

Ignis theo kiểu dáng 5 cửa, cấu hình 4 chỗ ngồi, khoảng sáng gầm 150 mm. Bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 4,5 m, giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong các con phố chật hẹp.

Về ngoại thất, xe giữ phom dáng hình hộp đặc trưng nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn. Điểm nhấn là đèn chiếu sáng LED trước và sau, cùng các mảng ốp màu đen ở cản trước, lưới tản nhiệt và vòm bánh xe.

Bên dưới sàn xe: khung gầm HEARTECT-e, mô-tơ 90 mã lực và pin LFP

Ignis thế hệ mới dùng nền tảng khung gầm chuyên biệt cho xe điện HEARTECT-e, với cụm pin đặt phẳng dưới sàn. Mô-tơ điện dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 133 Nm, đi cùng bộ pin LFP dung lượng 26 kWh.

Thông số Giá trị Dài x rộng x cao 3.570 x 1.565 x 1.635 mm Trục cơ sở 2.460 mm Khoảng sáng gầm 150 mm Bán kính quay vòng tối thiểu 4,5 m Số chỗ ngồi 4 Dẫn động Cầu trước Công suất tối đa 90 mã lực Mô-men xoắn cực đại 133 Nm Pin LFP, 26 kWh

Những con số còn thiếu: phạm vi hoạt động và tốc độ sạc

Suzuki chưa tiết lộ phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy, cũng như thông số sạc chi tiết của bản quốc tế. Đây là hai chỉ số quan trọng nhất để đánh giá tính thực dụng của một mẫu xe điện cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, hãng cho biết mẫu xe này chia sẻ nhiều điểm chung với dòng xe điện e Sky tại Nhật Bản, vốn tương thích trụ sạc nhanh DC 50 kW. Đây mới chỉ là điểm tham chiếu, chưa phải thông số xác nhận cho bản quốc tế.

Khoang lái thực dụng với nút bấm vật lý

Nội thất Ignis đi theo triết lý thực dụng và tiện nghi. Xe có cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm, hệ thống nút bấm chỉnh điều hòa vật lý dễ thao tác và hai cổng sạc USB-C.

Ngoài ra, xe còn có phanh tay điện tử, sưởi ghế trước và hệ thống giám sát sự tập trung của người lái.

Thử nghiệm đa địa hình và câu hỏi về giá bán

Đại diện Suzuki cho biết Ignis mới đã được chạy thử nghiệm khắt khe trên nhiều địa hình tại châu Âu và các khu vực khác. Mục đích là tinh chỉnh khả năng vận hành trước khi xe đến tay khách hàng. Dù vậy, giá bán chính thức vẫn chưa được công bố.

Cơ hội nào cho thị trường Việt Nam?

Khả năng Suzuki đưa Ignis thuần điện về phân phối tại Việt Nam hiện vẫn bỏ ngỏ. Dải xe du lịch của hãng trong nước chủ yếu gồm các dòng xe xăng và mild-hybrid. Điều này phản ánh sự thận trọng chung của các thương hiệu ô tô Nhật Bản trước lộ trình phổ cập xe thuần điện tại Việt Nam.