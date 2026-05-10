Suzuki XL7 Hybrid 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Suzuki XL7 Hybrid 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc MPV với giá từ 599,9 triệu đồng. Mẫu xe ghi điểm nhờ hệ truyền động Mild-Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, không gian 7 chỗ linh hoạt và các chính sách ưu đãi hấp dẫn trong tháng 5/2026.

Suzuki XL7 Hybrid 2026 là phiên bản nâng cấp quan trọng của dòng MPV 7 chỗ ăn khách tại thị trường Việt Nam. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2020 như một bước tiến từ dòng Ertiga, XL7 nhanh chóng trở thành mẫu xe chủ lực của thương hiệu Nhật Bản nhờ sự kết hợp giữa tính đa dụng và chi phí vận hành kinh tế. Phiên bản Hybrid mới nhất ra mắt từ cuối năm 2024 nhằm đáp ứng xu hướng xe xanh, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Giá xe Suzuki XL7 Hybrid 2026 và chương trình ưu đãi

Tại Việt Nam, Suzuki XL7 Hybrid 2026 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 06 tùy chọn màu sắc ngoại thất: cam, khaki, đỏ rượu, xám, trắng và đen. Xe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ mạnh trong phân khúc như Mitsubishi Xpander Cross và Toyota Veloz Cross.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Suzuki XL7 Hybrid 599,9 688 676 662

Trong tháng 5/2026, khách hàng mua xe sẽ nhận được các gói ưu đãi giá trị. Cụ thể, xe sản xuất năm 2025 (VIN2025) được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng 6,5 năm (tổng trị giá khoảng 55 triệu đồng). Đối với xe VIN2026, mức hỗ trợ tương đương 50% trước bạ và gói bảo dưỡng 1,5 năm (trị giá khoảng 35 triệu đồng).

Thiết kế ngoại thất và thông số kích thước

Suzuki XL7 Hybrid 2026 duy trì phong cách SUV hóa khỏe khoắn với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.450 x 1.775 x 1.710 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 200 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED phản quang tích hợp đèn chạy ban ngày tinh tế. Để phân biệt với phiên bản thuần xăng, XL7 Hybrid được tinh chỉnh logo mặt ca-lăng lớn hơn, mâm xe 16 inch sơn đen thể thao và tùy chọn phối hai tông màu ngoại thất mới. Gương chiếu hậu có tính năng gập điện tự động và tích hợp đèn báo rẽ.

Nội thất rộng rãi và tiện nghi thực dụng

Khoang cabin của Suzuki XL7 Hybrid 2026 được thiết kế theo cấu trúc 3 hàng ghế, đủ chỗ cho 7 người lớn. Ghế ngồi tiêu chuẩn bọc da pha nỉ, trong đó hàng ghế thứ hai có thể gập một chạm và hàng ghế thứ ba gập 50:50 để tối ưu dung tích khoang hành lý lên đến 803 lít.

Hệ thống giải trí trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm điều hòa tự động hai vùng, khởi động nút bấm, sạc không dây Qi và gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình.

Vận hành và công nghệ an toàn

Trái tim của Suzuki XL7 Hybrid 2026 là động cơ 1.5L 4 xi-lanh kết hợp cùng hệ thống Mild-Hybrid, bao gồm mô-tơ điện hỗ trợ và pin Lithium-ion. Hệ thống này giúp xe đạt công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của xe ở mức 6,39 lít/100 km.

Thông số kỹ thuật chính Chi tiết Động cơ 1.5L Mild-Hybrid Công suất cực đại 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.400 vòng/phút Hộp số Tự động 4 cấp (4AT) Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Dung tích bình xăng 43 lít

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), camera 360 độ và cảm biến lùi. Thân xe được cấu tạo từ thép cường độ cao giúp giảm nhẹ chấn thương cho người đi bộ khi xảy ra va chạm.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Suzuki XL7 Hybrid 2026 là một mẫu xe cân bằng tốt giữa giá bán và giá trị sử dụng. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế như tiếng động cơ vọng vào cabin khi tăng tốc mạnh hoặc thiếu kiểm soát hành trình thích ứng, nhưng với không gian rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đây vẫn là lựa chọn ưu tiên cho các gia đình và kinh doanh dịch vụ.