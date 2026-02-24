Suzuki XL7 Hybrid 2026: Chi tiết giá lăn bánh và ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tháng 2 Suzuki Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng gói bảo dưỡng 3,5 năm cho XL7 Hybrid sản xuất năm 2025, giúp giá lăn bánh chỉ từ 663 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid 2026 là phiên bản nâng cấp quan trọng của dòng MPV 7 chỗ bán chạy nhất của Suzuki tại Việt Nam. Được giới thiệu lần đầu vào tháng 8/2024, mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia này hiện đang cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander Cross và Toyota Veloz Cross trong phân khúc xe gia đình đa dụng tiết kiệm nhiên liệu.

Giá niêm yết và lăn bánh Suzuki XL7 Hybrid cập nhật tháng 2/2026

Trong tháng 2, Suzuki áp dụng chương trình ưu đãi lớn dành cho các xe sản xuất năm 2025. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe định kỳ lên đến 3,5 năm.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh (triệu VND) Suzuki XL7 Hybrid 599,9 694 682 663

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực cũng như trang bị kèm theo.

Thông số kỹ thuật Suzuki XL7 Hybrid 2026

Dưới đây là bảng thông số chi tiết của mẫu MPV 7 chỗ này:

Kích thước tổng thể (mm) 4.450 x 1.775 x 1.710 Chiều dài cơ sở (mm) 2.740 Khoảng sáng gầm (mm) 200 Trọng lượng bản thân (kg) 1.175 Động cơ 1.5 Mild-Hybrid Công suất cực đại (hp/vòng tua) 103/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng tua) 138/4.400 Hộp số 4AT Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 6,39 lít/100 km

Thiết kế ngoại thất và nhận diện phiên bản mới

Suzuki XL7 Hybrid 2026 giữ nguyên DNA thiết kế khỏe khoắn, cá tính với các đường viền bảo vệ quanh thân xe bằng nhựa đen và ốp cản trước sau mạ bạc. Để phân biệt với phiên bản thuần xăng, XL7 Hybrid có logo phía trước lớn hơn, mâm xe 16 inch sơn đen và các tùy chọn phối 2 tông màu ngoại thất mới.

Hệ thống chiếu sáng được nâng cấp với đèn pha LED tích hợp tính năng bật/tắt tự động và đèn chờ dẫn đường. Gương chiếu hậu tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện tự động và tích hợp đèn báo rẽ.

Không gian nội thất và tiện nghi hiện đại

Khoang cabin của Suzuki XL7 Hybrid 2026 nổi bật với sự rộng rãi cho cả 7 vị trí ngồi. Điểm nhấn trung tâm là màn hình cảm ứng 10 inch mới, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Mặt đồng hồ tài xế cũng được tinh chỉnh lại với màn hình LCD đa sắc hiển thị trạng thái dòng năng lượng của hệ thống Hybrid.

Xe được trang bị nhiều tiện ích thiết thực như điều hòa tự động, sạc không dây Qi, cốp mở điện tích hợp tính năng đá cốp rảnh tay và hệ thống camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh. Hàng ghế thứ 3 có khả năng gập 50:50 linh hoạt, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý lên tới 803 lít khi cần thiết.

Khối động cơ Mild-Hybrid tối ưu vận hành

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ 1.5L kết hợp cùng máy phát khởi động tích hợp (ISG) và pin Lithium-ion nhỏ. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ tăng tốc mượt mà hơn mà còn giúp xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Ngoài ra, xe cũng được gia cố thêm vật liệu cách âm để giảm thiểu tiếng ồn từ khoang máy vào cabin.

Về an toàn, Suzuki XL7 Hybrid 2026 sở hữu các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), 2 túi khí SRS, cảm biến lùi và gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình.