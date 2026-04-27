Suzuki XL7 Hybrid 2026: Chi tiết giá lăn bánh và ưu đãi tháng 4 Trong tháng 4/2026, Suzuki Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho XL7 Hybrid, đưa giá trị ưu đãi cao nhất lên đến 55 triệu đồng cho các phiên bản xe sản xuất năm 2025.

Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam nhờ sự cân bằng giữa tính thực dụng và chi phí vận hành. Trong tháng 4/2026, mẫu xe này nhận được các gói ưu đãi lớn nhằm gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander Cross hay Toyota Veloz Cross.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Suzuki XL7 Hybrid tháng 4/2026

Hiện tại, Suzuki XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với mức giá niêm yết 599,9 triệu đồng. Dưới đây là chi tiết giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) Suzuki XL7 Hybrid 599,9 688 676 623

Đáng chú ý, khách hàng mua xe VIN 2025 sẽ nhận được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng 6,5 năm (tương đương 55 triệu đồng). Đối với xe VIN 2026, mức hỗ trợ là 50% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng 1,5 năm (tương đương 35 triệu đồng).

Thiết kế ngoại thất và trang bị hiện đại

Suzuki XL7 Hybrid 2026 duy trì kích thước tổng thể 4.450 x 1.775 x 1.710 mm cùng khoảng sáng gầm xe 200 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trong điều kiện đô thị. Điểm nhận diện của phiên bản Hybrid nằm ở logo phía trước lớn hơn, mâm xe 16 inch sơn đen và các tùy chọn phối hai tông màu ngoại thất mới.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED toàn phần, tích hợp tính năng bật/tắt tự động và đèn chờ dẫn đường. Gương chiếu hậu tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện tự động khi tắt máy và sấy gương, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người lái.

Không gian nội thất và tiện nghi thực dụng

Khoang cabin của XL7 Hybrid 2026 được thiết kế theo cấu trúc 3 hàng ghế rộng rãi cho 7 người lớn. Táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp các nút bấm điều khiển và hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control).

Các trang bị tiện ích đáng chú ý bao gồm điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, cốp mở điện tích hợp tính năng đá cốp rảnh tay và gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có khả năng gập linh hoạt, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý lên đến 803 lít.

Động cơ Mild-Hybrid và công nghệ an toàn

Xe sử dụng động cơ 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện và pin Lithium-ion nhỏ, tạo ra công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Hệ truyền động Mild-Hybrid này không chỉ hỗ trợ quá trình tăng tốc mà còn giúp xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 6,39 lít/100 km đường hỗn hợp. Đặc biệt, xe đã đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 khắt khe.

Về an toàn, Suzuki XL7 Hybrid được trang bị hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), camera 360 độ và gương chiếu hậu chống chói. Cấu trúc thân xe cũng được gia cố nhằm giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm.

Thông số kỹ thuật chi tiết Suzuki XL7 Hybrid 2026