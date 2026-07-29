Suzuki XL7 Hybrid 2026: MPV 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu trong tầm giá 600 triệu Suzuki XL7 Hybrid 2026 nâng cấp hệ truyền động Mild-Hybrid 1.5L giúp tối ưu lượng tiêu thụ nhiên liệu. Mẫu MPV 7 chỗ nhập khẩu Indonesia hiện có giá niêm yết 599,9 triệu đồng kèm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Mẫu MPV 7 chỗ Suzuki XL7 Hybrid 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc nhờ việc bổ sung công nghệ động cơ Mild-Hybrid, giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu và nâng cao trải nghiệm vận hành. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, xe sở hữu mức giá niêm yết 599,9 triệu đồng. Trong tháng 7/2026, khách hàng mua xe nhận ưu đãi hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng kéo dài tới 1,5 năm.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Suzuki XL7 Hybrid

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho dòng Suzuki XL7 Hybrid cập nhật trong tháng 7/2026:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Suzuki XL7 Hybrid 599,9 688 676 662

*Lưu ý: Giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực.

Diện mạo thể thao cùng nét tinh chỉnh nhận diện

Suzuki XL7 Hybrid 2026 duy trì kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.450 x 1.775 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.740 mm cùng khoảng sáng gầm xe đạt 200 mm. Mẫu MPV này dễ dàng thích ứng với nhiều điều kiện địa hình nhờ góc thoát tốt và bán kính vòng quay chỉ 5,2 m.

Ngoại thất của bản Hybrid được làm mới với logo phía trước kích thước lớn hơn, mâm hợp kim 16 inch sơn đen thể thao đi kèm bộ lốp 195/60R16. Hệ thống chiếu sáng phía trước sử dụng công nghệ LED phản quang có tính năng tự động bật/tắt và đèn chờ dẫn đường. Xe cũng tích hợp thanh giá nóc hỗ trợ chở hành lý, gương chiếu hậu gập điện tự động tích hợp sấy gương và đèn báo rẽ.

Cabin 7 chỗ tối ưu không gian và tiện nghi

Khoang nội thất của Suzuki XL7 Hybrid 2026 cung cấp cấu hình 7 chỗ ngồi thực dụng. Hàng ghế thứ hai có khả năng gập 50:40, trong khi hàng ghế thứ ba gập 50:50 bằng cơ, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý lên tối đa 803 lít khi cần thiết.

Trung tâm táplô nổi bật với màn hình cảm ứng 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bảng đồng hồ tài xế kết hợp giữa dạng analog và màn hình LCD đa sắc TFT hiển thị luồng năng lượng hybrid, mức tiêu thụ nhiên liệu cùng công suất động cơ. Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng có cửa gió hàng ghế sau, sạc không dây Qi, khởi động nút bấm và cốp đóng/mở điện hỗ trợ đá cốp rảnh tay.

Vận hành êm ái với công nghệ Mild-Hybrid 1.5L

Hệ truyền động của Suzuki XL7 Hybrid 2026 kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh (công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 138 Nm tại 4.400 vòng/phút) và mô-tơ điện ISG cùng bộ pin Lithium-ion 0,072 kWh. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 4 cấp (4AT).

Hệ thống Mild-Hybrid đóng vai trò hỗ trợ động cơ xăng khi tăng tốc, giúp giảm tải và tối ưu hiệu suất nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của xe đạt khoảng 6,39 lít/100 km. Bên cạnh đó, xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và được gia cố thêm vật liệu cách âm nhằm giảm thiểu tiếng ồn vọng vào khoang cabin.

Trang bị an toàn và thông số kỹ thuật chi tiết

Về an toàn, Suzuki XL7 Hybrid 2026 sở hữu các tính năng bao gồm: cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), kiểm soát lực kéo (TCS), chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), 2 túi khí, camera 360 độ, cảm biến lùi và gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình. Thân xe được thiết kế đặc thù nhằm giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm.

Thông số Chi tiết Suzuki XL7 Hybrid Động cơ 1.5L Mild-Hybrid (K15B) Công suất / Mô-men xoắn 103 mã lực / 138 Nm Dung lượng pin Lithium-ion 0,072 kWh Hộp số / Dẫn động 4AT / Cầu trước (FWD) Mức tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 6,39 lít/100 km Kích thước D x R x C (mm) 4.450 x 1.775 x 1.710 Chiều dài cơ sở (mm) 2.740 Khoảng sáng gầm (mm) 200

Tổng kết đánh giá

Nhìn chung, Suzuki XL7 Hybrid 2026 tiếp tục duy trì những ưu điểm cốt lõi của một mẫu xe gia đình: giá bán dễ tiếp cận (599,9 triệu đồng), không gian 7 chỗ rộng rãi, chi phí vận hành tiết kiệm nhờ động cơ Mild-Hybrid. Mặc dù vẫn sử dụng hộp số tự động 4 cấp và trang bị ghế da pha nỉ tiêu chuẩn, các nâng cấp như màn hình 10 inch kết nối không dây, cốp điện rảnh tay cùng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc MPV phổ thông.