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SV Elversberg 1-2 Bayern München: Bayern München giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 17:49

Màn chạm trán giữa SV Elversberg và Bayern München tại Waldstadion Kaiserlinde thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang duy trì chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu mùa.

SV Elversberg1 - 2Bayern MünchenKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    SV Elversberg tiếp đón Bayern München.

  • 7'Thẻ vàng

    Phút 7': Francis Onyeka (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 11'Thay người

    Phút 11' (SV Elversberg): Noah Darvich vào sân thay Francis Onyeka.

  • 12'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 15% - 85% Bayern München, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

  • 24'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 25% - 75% Bayern München, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 26'BÀN THẮNG! Bayern München (0-1)

    Phút 26': Lennart Karl (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 28% - 72% Bayern München, dứt điểm 2 - 9 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (SV Elversberg): Maurice Krattenmacher vào sân thay Cole Campbell.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 28% - 72% Bayern München, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 60'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 31% - 69% Bayern München, dứt điểm 3 - 13 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 61'BÀN THẮNG! SV Elversberg (1-1)

    Phút 61': Maurice Krattenmacher (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: Noah Darvich). Tỷ số: 1 - 1.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Felix Keidel (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Bayern München): Alphonso Davies vào sân thay Nathaniel Brown.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Bayern München): Joshua Kimmich vào sân thay Tom Bischof.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Bayern München): Luis Díaz vào sân thay Ismael Saibari.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Bayern München): Jamal Musiala vào sân thay Lennart Karl.

  • 72'BÀN THẮNG! Bayern München (1-2)

    Phút 72': Harry Kane (Bayern München) lập công (kiến tạo: Aleksandar Pavlović). Tỷ số: 1 - 2.

  • 72'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 30% - 70% Bayern München, dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (SV Elversberg): Amara Condé vào sân thay Felix Keidel.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (SV Elversberg): Noel Futkeu vào sân thay David Mokwa.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (SV Elversberg): Luca Schnellbacher vào sân thay Lukas Petkov.

  • 84'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: SV Elversberg 29% - 71% Bayern München, dứt điểm 5 - 23 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • KTKết thúc: SV Elversberg 1-2 Bayern München

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 00:28 14/09/2026

Đội hình chính thức
SV Elversberg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner
Bayern München
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany
20
N. Kristof
30
J. Gyamerah
19
L. Pinckert
31
M. Rohr
21
L. Günther
43
F. Keidel
8
Ł. Poręba
25
L. Petkov
40
Francis-Ikechukwu Onyeka
39
William Cole Campbell
42
D. Mokwa
40
J. Urbig
44
J. Stanišić
2
D. Upamecano
3
Kim Min-Jae
11
N. Brown
8
T. Bischof
45
A. Pavlović
42
L. Karl
17
M. Olise
34
I. Saibari
9
H. Kane
Dự bị
SV Elversberg
28 T. Boss6 A. Condé10 Noah Darvich9 N. Futkeu7 Krattenmacher3 F. Le Joncour2 N. Mickelson24 Schnellbacher26 L. Sirch
Bayern München
1 M. Neuer10 J. Musiala4 J. Tah27 K. Laimer6 J. Kimmich21 H. Ito7 S. Gnabry14 L. Díaz19 A. Davies
Cập nhật đội hình lúc 22:05 13/09/2026
SV ElversbergThống kêBayern München
28%
Kiểm soát bóng
72%
5
Dứt điểm
28
1
Trúng đích
6
3
Phạt góc
9
9
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
H. Kane
H. Kane
Bayern München
1 bàn · 1 kiến tạo
L. Karl
L. Karl
Bayern München
1 bàn
M. Krattenmacher
Krattenmacher
SV Elversberg
1 bàn
A. Pavlović
A. Pavlović
Bayern München
1 kiến tạo · điểm 7.7
Noah Darvich
Noah Darvich
SV Elversberg
1 kiến tạo · điểm 5.84
M. Olise
M. Olise
Bayern München
Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa SV Elversberg và Bayern München diễn ra lúc 22h30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Waldstadion Kaiserlinde hứa hẹn mang đến 90 phút thi đấu đầy kịch tính. Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn chính là việc cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì phong độ thi đấu rất cao và tích lũy được những điểm số quan trọng ở các vòng đấu gần đây.

Chủ nhà SV Elversberg duy trì mạch toàn thắng

SV Elversberg bước vào màn tiếp đón đối thủ với sự hưng phấn cao độ. Đội bóng áo trắng đã giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Thành tích tuyệt đối này giúp họ sở hữu trọn vẹn 6 điểm, qua đó chiếm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Điểm tựa sân nhà Waldstadion Kaiserlinde cùng sự ổn định trong lối chơi đang là bệ phóng vững chắc cho đoàn quân chủ nhà. Việc toàn thắng trong các lần ra sân vừa qua mang lại sự tự tin rất lớn để họ sẵn sàng chơi sòng phẳng trước một tên tuổi lớn.

Bayern München duy trì thế bám đuổi sát sao

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bayern München cũng thể hiện màn trình diễn tích cực với chuỗi trận bất bại. Thống kê ở 2 vòng đấu vừa qua cho thấy đội bóng xứ Bavaria đã giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa, tích lũy được 4 điểm.

Hiện tại, Bayern München đang xếp ngay sau đối thủ ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ vỏn vẹn 2 điểm, biến chuyến làm khách tại Waldstadion Kaiserlinde trở thành bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng cho tham vọng của thầy trò đội khách.

Cục diện giằng co tại Waldstadion Kaiserlinde

Xét về tương quan phong độ, cả SV Elversberg lẫn Bayern München đều chưa phải nếm mùi thất bại ở những trận đấu gần đây. Lợi thế sân bãi cùng vị trí nhỉnh hơn trên bảng tổng sắp giúp SV Elversberg có quyền chủ động tiếp cận trận đấu theo cách chặt chẽ.

Trong khi đó, đẳng cấp của Bayern München luôn tạo ra áp lực đáng kể cho bất kỳ hàng thủ nào. Với điểm tựa phong độ đang lên của cả đôi bên, cuộc so tài tại Waldstadion Kaiserlinde được dự báo sẽ diễn ra với thế trận giằng co và phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng thời cơ ở các khoảnh khắc then chốt.

SV Elversberg
5 trận gần nhất
TTTTH
2
Trận
2-0-0
T-H-B
7
Ghi (TB 3.5)
5
Thủng lưới
Bayern München
5 trận gần nhất
THTTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1SC Freiburg3300+99TTT
2Borussia Dortmund3300+69TTT
3FC Augsburg3210+67HTT
4SV Elversberg2200+26TT
5Bayern München2110+44HT
6Bayer Leverkusen3111+34HTB
Tình hình lực lượng
SV Elversberg
L. Seifert (Ankle Injury)
T. Zimmerschied (Back Injury)
L. Seifert (Ankle Injury)
T. Zimmerschied (Back Injury)
Bayern München
T. Buchmann (Knee Injury)
S. Gnabry (Muscle Injury)
T. Buchmann (Knee Injury)
S. Gnabry (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        SV Elversberg 1-2 Bayern München: Bayern München giành chiến thắng
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