SV Elversberg 1-2 Bayern München: Bayern München giành chiến thắng Màn chạm trán giữa SV Elversberg và Bayern München tại Waldstadion Kaiserlinde thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang duy trì chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu mùa.

SV Elversberg 1 - 2 Bayern München Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SV Elversberg tiếp đón Bayern München.

7' Thẻ vàng Phút 7': Francis Onyeka (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).

11' Thay người Phút 11' (SV Elversberg): Noah Darvich vào sân thay Francis Onyeka.

12' Bayern München ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 15% - 85% Bayern München, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

24' Bayern München ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 25% - 75% Bayern München, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

26' BÀN THẮNG! Bayern München (0-1) Phút 26': Lennart Karl (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 0 - 1.

36' Bayern München ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 28% - 72% Bayern München, dứt điểm 2 - 9 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (SV Elversberg): Maurice Krattenmacher vào sân thay Cole Campbell.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Bayern München ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 28% - 72% Bayern München, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

60' Bayern München ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 31% - 69% Bayern München, dứt điểm 3 - 13 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

61' BÀN THẮNG! SV Elversberg (1-1) Phút 61': Maurice Krattenmacher (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: Noah Darvich). Tỷ số: 1 - 1.

63' Thẻ vàng Phút 63': Felix Keidel (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).

65' Thay người Phút 65' (Bayern München): Alphonso Davies vào sân thay Nathaniel Brown.

65' Thay người Phút 65' (Bayern München): Joshua Kimmich vào sân thay Tom Bischof.

65' Thay người Phút 65' (Bayern München): Luis Díaz vào sân thay Ismael Saibari.

65' Thay người Phút 65' (Bayern München): Jamal Musiala vào sân thay Lennart Karl.

72' BÀN THẮNG! Bayern München (1-2) Phút 72': Harry Kane (Bayern München) lập công (kiến tạo: Aleksandar Pavlović). Tỷ số: 1 - 2.

72' Bayern München ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 30% - 70% Bayern München, dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 0.

73' Thay người Phút 73' (SV Elversberg): Amara Condé vào sân thay Felix Keidel.

73' Thay người Phút 73' (SV Elversberg): Noel Futkeu vào sân thay David Mokwa.

83' Thay người Phút 83' (SV Elversberg): Luca Schnellbacher vào sân thay Lukas Petkov.

84' Bayern München ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 29% - 71% Bayern München, dứt điểm 5 - 23 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 0.

KT Kết thúc: SV Elversberg 1-2 Bayern München Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 00:28 14/09/2026

Đội hình chính thức SV Elversberg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany 20 N. Kristof 30 J. Gyamerah 19 L. Pinckert 31 M. Rohr 21 L. Günther 43 F. Keidel 8 Ł. Poręba 25 L. Petkov 40 Francis-Ikechukwu Onyeka 39 William Cole Campbell 42 D. Mokwa 40 J. Urbig 44 J. Stanišić 2 D. Upamecano 3 Kim Min-Jae 11 N. Brown 8 T. Bischof 45 A. Pavlović 42 L. Karl 17 M. Olise 34 I. Saibari 9 H. Kane Dự bị SV Elversberg 28 T. Boss 6 A. Condé 10 Noah Darvich 9 N. Futkeu 7 Krattenmacher 3 F. Le Joncour 2 N. Mickelson 24 Schnellbacher 26 L. Sirch Bayern München 1 M. Neuer 10 J. Musiala 4 J. Tah 27 K. Laimer 6 J. Kimmich 21 H. Ito 7 S. Gnabry 14 L. Díaz 19 A. Davies Cập nhật đội hình lúc 22:05 13/09/2026

SV Elversberg Thống kê Bayern München 28% Kiểm soát bóng 72% 5 Dứt điểm 28 1 Trúng đích 6 3 Phạt góc 9 9 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật H. Kane Bayern München 1 bàn · 1 kiến tạo L. Karl Bayern München 1 bàn Krattenmacher SV Elversberg 1 bàn A. Pavlović Bayern München 1 kiến tạo · điểm 7.7 Noah Darvich SV Elversberg 1 kiến tạo · điểm 5.84 M. Olise Bayern München Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa SV Elversberg và Bayern München diễn ra lúc 22h30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Waldstadion Kaiserlinde hứa hẹn mang đến 90 phút thi đấu đầy kịch tính. Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn chính là việc cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì phong độ thi đấu rất cao và tích lũy được những điểm số quan trọng ở các vòng đấu gần đây.

Chủ nhà SV Elversberg duy trì mạch toàn thắng

SV Elversberg bước vào màn tiếp đón đối thủ với sự hưng phấn cao độ. Đội bóng áo trắng đã giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Thành tích tuyệt đối này giúp họ sở hữu trọn vẹn 6 điểm, qua đó chiếm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Điểm tựa sân nhà Waldstadion Kaiserlinde cùng sự ổn định trong lối chơi đang là bệ phóng vững chắc cho đoàn quân chủ nhà. Việc toàn thắng trong các lần ra sân vừa qua mang lại sự tự tin rất lớn để họ sẵn sàng chơi sòng phẳng trước một tên tuổi lớn.

Bayern München duy trì thế bám đuổi sát sao

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bayern München cũng thể hiện màn trình diễn tích cực với chuỗi trận bất bại. Thống kê ở 2 vòng đấu vừa qua cho thấy đội bóng xứ Bavaria đã giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa, tích lũy được 4 điểm.

Hiện tại, Bayern München đang xếp ngay sau đối thủ ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ vỏn vẹn 2 điểm, biến chuyến làm khách tại Waldstadion Kaiserlinde trở thành bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng cho tham vọng của thầy trò đội khách.

Cục diện giằng co tại Waldstadion Kaiserlinde

Xét về tương quan phong độ, cả SV Elversberg lẫn Bayern München đều chưa phải nếm mùi thất bại ở những trận đấu gần đây. Lợi thế sân bãi cùng vị trí nhỉnh hơn trên bảng tổng sắp giúp SV Elversberg có quyền chủ động tiếp cận trận đấu theo cách chặt chẽ.

Trong khi đó, đẳng cấp của Bayern München luôn tạo ra áp lực đáng kể cho bất kỳ hàng thủ nào. Với điểm tựa phong độ đang lên của cả đôi bên, cuộc so tài tại Waldstadion Kaiserlinde được dự báo sẽ diễn ra với thế trận giằng co và phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng thời cơ ở các khoảnh khắc then chốt.

SV Elversberg 5 trận gần nhất T T T T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 5 Thủng lưới Bayern München 5 trận gần nhất T H T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Borussia Dortmund 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 FC Augsburg 3 2 1 0 +6 7 H T T 4 SV Elversberg 2 2 0 0 +2 6 T T 5 Bayern München 2 1 1 0 +4 4 H T 6 Bayer Leverkusen 3 1 1 1 +3 4 H T B …

Tình hình lực lượng SV Elversberg ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ T. Zimmerschied (Back Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ T. Zimmerschied (Back Injury) Bayern München ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ S. Gnabry (Muscle Injury) ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ S. Gnabry (Muscle Injury)