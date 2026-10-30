SV Elversberg 4-1 FSV Mainz 05: SV Elversberg giành chiến thắng SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 10 điểm, kém FSV Mainz 05 một bậc. Trận đấu bắt đầu lúc 02:30 ngày 31/10/2026.

SV Elversberg 4 - 1 FSV Mainz 05 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SV Elversberg tiếp đón FSV Mainz 05.

4' Thẻ vàng Phút 4': Phillipp Mwene (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

7' BÀN THẮNG! SV Elversberg (1-0) Phút 7': Felix Keidel (SV Elversberg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' SV Elversberg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 68% - 32% FSV Mainz 05, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 0 - 3.

25' SV Elversberg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 64% - 36% FSV Mainz 05, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 1 - 3.

26' BÀN THẮNG! SV Elversberg (2-0) Phút 26': Francis Onyeka (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: David Mokwa). Tỷ số: 2 - 0.

33' Thẻ vàng Phút 33': Danny da Costa (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: SV Elversberg 53% - 47% FSV Mainz 05, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 8; phạm lỗi 3 - 4.

45+1' BÀN THẮNG! SV Elversberg (3-0) Phút 45+1': Maurice Krattenmacher (SV Elversberg) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: SV Elversberg 51% - 49% FSV Mainz 05, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 9; phạm lỗi 5 - 7.

63' Thay người Phút 63' (FSV Mainz 05): Benedict Hollerbach vào sân thay Nadiem Amiri.

63' Thay người Phút 63' (FSV Mainz 05): Ransford Königsdörffer vào sân thay Phillip Tietz.

63' Thay người Phút 63' (FSV Mainz 05): Silvan Widmer vào sân thay Phillipp Mwene.

63' Thay người Phút 63' (FSV Mainz 05): Lennard Maloney vào sân thay Paul Nebel.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SV Elversberg 56% - 44% FSV Mainz 05, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 9; phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 1 - 0.

65' VAR Phút 65': Bàn thắng không được công nhận — Ransford Königsdörffer (FSV Mainz 05).

68' Thay người Phút 68' (SV Elversberg): Nicholas Mickelson vào sân thay Lasse Günther.

75' Thẻ vàng Phút 75': Ransford Königsdörffer (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SV Elversberg 55% - 45% FSV Mainz 05, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 11; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 1 - 1.

77' Thay người Phút 77' (SV Elversberg): Frederik Schmahl vào sân thay Francis Onyeka.

77' Thay người Phút 77' (SV Elversberg): Cole Campbell vào sân thay Maurice Krattenmacher.

85' Thẻ vàng Phút 85': Stefan Posch (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Thay người Phút 87' (FSV Mainz 05): Eric Martel vào sân thay Kaishu Sano.

88' Thay người Phút 88' (SV Elversberg): Luca Schnellbacher vào sân thay David Mokwa.

88' Thay người Phút 88' (SV Elversberg): Raif Adam vào sân thay Lukas Petkov.

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SV Elversberg 53% - 47% FSV Mainz 05, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 11; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 20, cứu thua 1 - 2.

90' BÀN THẮNG! SV Elversberg (4-0) Phút 90': Cole Campbell (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: Nicholas Mickelson). Tỷ số: 4 - 0.

90+2' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (4-1) Phút 90+2': Benedict Hollerbach (FSV Mainz 05) lập công. Tỷ số: 4 - 1.

90+5' Thẻ đỏ Phút 90+5': Stefan Posch (FSV Mainz 05) nhận thẻ đỏ.

KT Kết thúc: SV Elversberg 4-1 FSV Mainz 05 Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 04:25 31/10/2026

Đội hình chính thức SV Elversberg Sơ đồ · HLV V. Wagner FSV Mainz 05 Sơ đồ · HLV U. Fischer 20 N. Kristof 31 M. Rohr 8 Ł. Poręba 19 L. Pinckert 25 L. Petkov 40 Francis-Ikechukwu Onyeka 42 D. Mokwa 7 Krattenmacher 43 F. Keidel 26 L. Sirch 21 L. Günther 9 P. Tietz 10 N. Amiri 23 S. Becker 19 A. Caci 21 D. da Costa 2 P. Mwene 8 P. Nebel 4 S. Posch 48 K. Potulski 6 K. Sano 27 R. Zentner Dự bị SV Elversberg 15 R. Adam 28 T. Boss 39 William Cole Campbell 6 A. Condé 9 N. Futkeu 3 F. Le Joncour 2 N. Mickelson 17 F. Schmahl 24 Schnellbacher FSV Mainz 05 30 S. Widmer 1 A. Schwolow 5 E. Martel 15 L. Maloney 7 Lee Jae-Sung 11 Königsdörffer 17 B. Hollerbach 3 F. Gruber 16 S. Bell Cập nhật đội hình lúc 02:02 31/10/2026

SV Elversberg Thống kê FSV Mainz 05 54% Kiểm soát bóng 46% 13 Dứt điểm 10 6 Trúng đích 2 5 Phạt góc 11 8 Phạm lỗi 22 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật F. Keidel SV Elversberg 1 bàn Krattenmacher SV Elversberg 1 bàn Francis-Ikechukwu Onyeka SV Elversberg 1 bàn William Cole Campbell SV Elversberg 1 bàn B. Hollerbach FSV Mainz 05 1 bàn D. Mokwa SV Elversberg 1 kiến tạo · điểm 6.93

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội áp sát hơn nữa khi tiếp FSV Mainz 05 trên sân Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Hai đội cùng có 10 điểm, nhưng Mainz hơn một bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, trận đấu lúc 02:30 ngày 31/10/2026 là phép thử rõ ràng cho cả hai trong nhóm đầu.

Hai đội cùng điểm, chênh nhau một bậc

FSV Mainz 05 đứng hạng 7 với 10 điểm. SV Elversberg xếp ngay sau ở hạng 8 và cũng có 10 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, nên kết quả trận này có thể làm đảo vị trí của họ.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để cạnh tranh trực tiếp với một đối thủ đang đứng trên mình. Với Mainz, việc giữ khoảng cách với đội bám đuổi cũng có giá trị tương tự.

Phong độ: cả hai đều chưa ổn định

Phong độ của SV Elversberg đang là điểm đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Trận thắng duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn hai trận gần nhất đều kết thúc với thất bại.

FSV Mainz 05 cũng không có chuỗi trận tốt hơn nhiều. Đội thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó thua cả hai trận mới nhất. Như vậy, cả hai đang bước vào trận đấu sau hai thất bại liên tiếp.

Hai lần chạm trán gần nhất khó phân định

Trong hai lần gặp nhau gần đây, SV Elversberg chưa thắng trận nào. Họ hòa 1 trận và để FSV Mainz 05 thắng 1 trận. Con số này cho thấy Mainz nhỉnh hơn một chút, nhưng mẫu đối đầu còn nhỏ nên chưa thể coi là xu hướng rõ rệt.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng điểm và cùng sa sút gần đây, yếu tố tâm lý có thể quyết định. Đội nào sớm thoát khỏi chuỗi thất bại sẽ có lợi thế lớn ở thời điểm nhạy cảm của cuộc đua phía trên.

SV Elversberg có lợi thế sân nhà và động lực vượt lên trên Mainz trên bảng xếp hạng. Ngược lại, FSV Mainz 05 có thứ hạng cao hơn và nhỉnh hơn ở hai lần gặp gần nhất, nên họ sẽ muốn giữ khoảng cách.

Nhận định

Mọi chỉ số cho thấy đây là cặp đấu cân bằng. Cùng 10 điểm, cùng chuỗi phong độ kém ổn định, chỉ cách nhau một bậc xếp hạng. Trận này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội nào bước ra khỏi chuỗi thất bại tốt hơn. Kết quả có thể tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai trong nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất SV Elversberg · 0 thắng 1 hòa FSV Mainz 05 · 1 thắng SV Elversberg 0 - 1 FSV Mainz 05 FM0 SV Elversberg 2 - 2 FSV Mainz 05 Hòa

SV Elversberg 5 trận gần nhất B B T B B 7 Trận 3-1-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 15 Thủng lưới FSV Mainz 05 5 trận gần nhất B B T B T 7 Trận 3-1-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 7 5 2 0 +19 17 T T H T T 2 Borussia Dortmund 7 5 2 0 +8 17 T H H T T 3 SC Freiburg 7 4 1 2 +7 13 B B T H T … 6 Werder Bremen 7 3 3 1 +1 12 T H H T H 7 FSV Mainz 05 7 3 1 3 +3 10 B T B T B 8 SV Elversberg 7 3 1 3 -3 10 B T B H B 9 FC Augsburg 7 2 3 2 +4 9 H B H B H …

Tình hình lực lượng SV Elversberg ✚ T. Zimmerschied (Ankle Injury) ✚ N. Darvich (Hamstring Injury) ✚ L. Gunther (Knock) ✚ J. Gyamerah (Thigh Injury) ✚ L. Pinckert (Muscle Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ T. Zimmerschied (Ankle Injury) ✚ N. Darvich (Hamstring Injury) FSV Mainz 05 ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ N. Amiri (Knee Injury) ✚ O. Ruoppi (Knee Injury) ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ N. Amiri (Knee Injury) ✚ O. Ruoppi (Knee Injury)