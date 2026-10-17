SV Elversberg 4-3 FC Augsburg: SV Elversberg giành chiến thắng SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém FC Augsburg 1 điểm trước cuộc gặp lúc 20h30 ngày 17/10/2026 tại Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

SV Elversberg 4 - 3 FC Augsburg Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SV Elversberg tiếp đón FC Augsburg.

2' VAR Phút 2': Phạt đền được công nhận — Lasse Günther (SV Elversberg).

4' Hỏng phạt đền Phút 4': Lukas Petkov (SV Elversberg) sút hỏng phạt đền.

4' BÀN THẮNG! SV Elversberg (1-0) Phút 4': Lukas Petkov (SV Elversberg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

7' BÀN THẮNG! SV Elversberg (2-0) Phút 7': Lasse Günther (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: Maurice Krattenmacher). Tỷ số: 2 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: SV Elversberg 57% - 43% FC Augsburg, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' SV Elversberg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 45% - 55% FC Augsburg, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

28' BÀN THẮNG! SV Elversberg (3-0) Phút 28': Maximilian Rohr (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: Felix Keidel). Tỷ số: 3 - 0.

30' Thẻ vàng Phút 30': Han-Noah Massengo (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

30' Thẻ vàng Phút 30': Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

38' SV Elversberg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 46% - 54% FC Augsburg, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 1.

40' Thay người Phút 40' (SV Elversberg): Luca Sirch vào sân thay Jan Gyamerah.

40' Thay người Phút 40' (SV Elversberg): Frederik Schmahl vào sân thay Noah Darvich.

45' Thay người Phút 45' (FC Augsburg): Anton Kade vào sân thay Marius Wolf.

45' Thay người Phút 45' (FC Augsburg): Michael Gregoritsch vào sân thay Rodrigo Ribeiro.

45' Thay người Phút 45' (FC Augsburg): Jeffrey Gouweleeuw vào sân thay Juma Bah.

45+8' VAR Phút 45+8': Phạt đền được công nhận — Marius Wolf (FC Augsburg).

45+9' BÀN THẮNG! FC Augsburg (3-1) Phút 45+9': Fabian Rieder (FC Augsburg) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 39% - 61% FC Augsburg, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 9; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 1.

52' Thẻ vàng Phút 52': Chrislain Matsima (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

54' Thẻ vàng Phút 54': Felix Keidel (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

62' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 40% - 60% FC Augsburg, dứt điểm 13 - 16 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 9; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 2 - 2.

74' Thay người Phút 74' (FC Augsburg): Mert Kömür vào sân thay Arijon Ibrahimovic.

74' Thay người Phút 74' (FC Augsburg): Seol Young-woo vào sân thay Robin Fellhauer.

74' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 41% - 59% FC Augsburg, dứt điểm 12 - 21 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 10; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 4 - 2.

75' Thẻ vàng Phút 75': Lukas Pinckert (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).

76' BÀN THẮNG! FC Augsburg (3-2) Phút 76': Michael Gregoritsch (FC Augsburg) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.

77' Thay người Phút 77' (SV Elversberg): Noel Futkeu vào sân thay David Mokwa.

78' Thay người Phút 78' (SV Elversberg): Raif Adam vào sân thay Maurice Krattenmacher.

79' VAR Phút 79': Bàn thắng không được công nhận — Raif Adam (SV Elversberg).

84' Thẻ vàng Phút 84': Nicolas Kristof (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Dissent).

86' FC Augsburg ép sân Cầm bóng: SV Elversberg 40% - 60% FC Augsburg, dứt điểm 14 - 24 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 3 - 12; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 4 - 3.

87' VAR Phút 87': Phạt đền bị hủy — Michael Gregoritsch (FC Augsburg).

89' BÀN THẮNG! SV Elversberg (4-2) Phút 89': Frederik Schmahl (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: Lukas Petkov). Tỷ số: 4 - 2.

90' BÀN THẮNG! FC Augsburg (4-3) Phút 90': Mert Kömür (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Hennes Behrens). Tỷ số: 4 - 3.

90+3' Thay người Phút 90+3' (SV Elversberg): Amara Condé vào sân thay Felix Keidel.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Frederik Schmahl (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).

90+8' Hỏng phạt đền Phút 90+8': Noel Futkeu (SV Elversberg) sút hỏng phạt đền.

KT Kết thúc: SV Elversberg 4-3 FC Augsburg Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 3.

Cập nhật lúc 22:39 17/10/2026

Đội hình chính thức SV Elversberg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner FC Augsburg Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Baum 20 N. Kristof 30 J. Gyamerah 19 L. Pinckert 31 M. Rohr 21 L. Günther 43 F. Keidel 8 Ł. Poręba 25 L. Petkov 10 Noah Darvich 7 Krattenmacher 42 D. Mokwa 1 F. Dahmen 35 Abdulay Bah 5 C. Matsima 2 Brackelmann 27 M. Wolf 4 H. Massengo 32 F. Rieder 16 Hennes Behrens 19 R. Fellhauer 21 Ibrahimović 9 Rodrigo Ribeiro Dự bị SV Elversberg 15 R. Adam 28 T. Boss 6 A. Condé 9 N. Futkeu 3 F. Le Joncour 2 N. Mickelson 17 F. Schmahl 24 Schnellbacher 26 L. Sirch FC Augsburg 30 A. Kade 14 Y. Keitel 10 M. Kömür 22 N. Labrović 39 U. Ogundu 37 T. Schnitzer 7 Seol Young-Woo 6 J. Gouweleeuw 11 Gregoritsch Cập nhật đội hình lúc 20:02 17/10/2026

SV Elversberg Thống kê FC Augsburg 40% Kiểm soát bóng 60% 19 Dứt điểm 29 8 Trúng đích 8 4 Phạt góc 12 16 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật L. Petkov SV Elversberg 1 bàn · 1 kiến tạo M. Rohr SV Elversberg 1 bàn Gregoritsch FC Augsburg 1 bàn F. Rieder FC Augsburg 1 bàn M. Kömür FC Augsburg 1 bàn F. Schmahl SV Elversberg 1 bàn

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội tiếp tục thu hẹp khoảng cách khi tiếp đón FC Augsburg lúc 20h30 ngày 17/10/2026 trên sân Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Hiện đội chủ nhà xếp thứ 10 với 7 điểm, chỉ kém đối thủ xếp thứ 6 đúng 1 điểm.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

FC Augsburg đang đứng thứ 6 với 8 điểm, còn SV Elversberg xếp thứ 10 với 7 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến trận đấu này mang ý nghĩa lớn với cả hai đội trong nhóm đầu bảng.

Với đội chủ nhà, một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp họ áp sát hơn nhóm đang dẫn trước. FC Augsburg cũng hiểu rằng đây là cơ hội để củng cố vị trí của mình.

Phong độ: Elversberg thiếu ổn định, Augsburg khó thắng

Trong 5 trận gần nhất, SV Elversberg thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Chuỗi kết quả gần đây của đội chưa thực sự thuyết phục, dù họ vẫn giữ được vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, FC Augsburg thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách ít thua nhưng cũng không dễ giành trọn ba điểm, điều thể hiện qua số trận hòa nhiều.

Đáng chú ý, cả hai đội cùng chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận vừa qua. Điều này cho thấy trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ.

Thế đối đầu nghiêng về FC Augsburg

Trong lần chạm trán gần nhất, FC Augsburg giành chiến thắng, còn SV Elversberg chưa có điểm nào. Đây là lợi thế tinh thần nhất định cho đội khách, nhưng chỉ là một cuộc gặp nên chưa thể coi là xu hướng rõ ràng.

Đội chủ nhà sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để đảo ngược kết quả của lần đối đầu trước.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ hiện tại, SV Elversberg cần sự chắc chắn hơn để chấm dứt chuỗi kết quả chưa tốt. Việc giữ kỷ luật trong phòng ngự và tận dụng cơ hội khi chơi trên sân nhà sẽ là yếu tố quyết định để họ cạnh tranh được với đối thủ xếp trên.

FC Augsburg có chuỗi trận khó thua nhưng lại hòa nhiều. Để thoát khỏi tình trạng này, đội khách cần hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm, nhất là khi đối thủ chỉ kém họ 1 điểm và sẵn sàng tận dụng mọi sai sót.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng và phong độ khá tương đồng. FC Augsburg có lợi thế về vị trí và kết quả lần gặp gần nhất, trong khi SV Elversberg được thi đấu trên sân nhà với động lực bám sát nhóm dẫn đầu.

Trận đấu hứa hẹn cân bằng, nơi sự tập trung và hiệu quả trong những khoảnh khắc then chốt sẽ quyết định đội nào tiến gần hơn tới cuộc đua tốp đầu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất SV Elversberg · 0 thắng 0 hòa FC Augsburg · 1 thắng SV Elversberg 1 - 3 FC Augsburg FA

SV Elversberg 5 trận gần nhất B B H B T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 8 Thủng lưới FC Augsburg 5 trận gần nhất H H B H T 5 Trận 2-2-1 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T 2 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Bayern München 5 3 2 0 +12 11 H T T H T … 5 RB Leipzig 5 3 0 2 +10 9 T B T B T 6 FC Augsburg 5 2 2 1 +5 8 H B H T T 7 Werder Bremen 5 2 2 1 0 8 H T H T B … 9 FSV Mainz 05 5 2 1 2 +3 7 B T B T H 10 SV Elversberg 5 2 1 2 0 7 B H B T T 11 1. FC Köln 6 2 1 3 -3 7 B T B H B …

Tình hình lực lượng SV Elversberg ✚ C. Campbell (Ankle Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ J. Gyamerah (Groin Injury) ✚ F. Onyeka (Foot Injury) ✚ C. Campbell (Ankle Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ J. Gyamerah (Groin Injury) ✚ F. Onyeka (Foot Injury) FC Augsburg ✚ N. Banks (Knee Injury) ✚ A. Claude-Maurice (Muscle Injury) ✚ S. Mounie (Injury) ✚ S. Suso (Inactive) ✚ N. Banks (Knee Injury) ✚ A. Claude-Maurice (Muscle Injury) ✚ S. Mounie (Injury) ✚ S. Suso (Inactive)