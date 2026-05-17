Svitolina quật ngã Coco Gauff để lên ngôi vô địch Rome Open 2026 sau 3 giờ kịch chiến Vượt qua đương kim vô địch Roland Garros sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng, Elina Svitolina giành danh hiệu đất nện đầu tiên trong mùa giải và khẳng định vị thế tại Paris.

Elina Svitolina đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trên mặt sân đất nện bằng chiến thắng 6-4, 6-7(3), 6-2 trước Coco Gauff tại chung kết Rome Open 2026. Ở tuổi 31, tay vợt người Ukraine cho thấy kinh nghiệm dày dặn vẫn là vũ khí tối thượng trước sức trẻ của nhà đương kim vô địch Roland Garros.

Bản lĩnh của Svitolina trong trận cầu marathon

Trận chung kết kéo dài hơn ba giờ đồng hồ tại Rome không chỉ là bài kiểm tra về thể lực mà còn là cuộc đấu trí căng thẳng. Svitolina bước vào trận đấu cuối cùng với tâm thế tự tin sau khi lần lượt loại bỏ những hạt giống hàng đầu như Elena Rybakina và Iga Swiatek trên hành trình tiến đến ngôi vương.

Dù đối mặt với áp lực lớn từ những cú giao bóng uy lực của Gauff, Svitolina vẫn kiên cường cứu hàng loạt break-point trong set mở màn. Tận dụng sự nôn nóng dẫn đến các lỗi giao bóng kép của đối thủ người Mỹ, Svitolina đã bẻ giao bóng thành công và khép lại set một với tỷ số 6-4.

Coco Gauff (bên trái) thất bại trước Svitolina ở chung kết

Bước ngoặt chiến thuật ở set quyết định

Coco Gauff cho thấy lý do tại sao cô đang là ngôi sao hàng đầu của quần vợt Mỹ khi vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai. Khả năng di chuyển linh hoạt giúp Gauff kiểm soát thế trận trong loạt tie-break, giành chiến thắng 7-3 để đưa trận chung kết về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, sự khác biệt về mặt kinh nghiệm đã lộ rõ trong hiệp ba. Trong khi Gauff bắt đầu mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng (7 lỗi kép cả trận), Svitolina lại giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Bước ngoặt đến ở game thứ năm khi tay vợt Ukraine giành break quan trọng. Tiếp đà hưng phấn, cô bẻ thêm một game giao bóng nữa của đối thủ để kết thúc trận đấu sau match-point thứ ba.

Thống kê chuyên môn trận chung kết

Thông số Coco Gauff Elina Svitolina Tỷ số set 1 2 (4-6, 7-6, 2-6) Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Aces) 1 2 Lỗi giao bóng kép 7 2 Tỷ lệ giao bóng 1 65% 64% Tận dụng điểm Break 3/17 (17%) 6/15 (40%) Tổng số điểm thắng 115/242 127/242

Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu sân đất nện đầu tiên trong năm cho Svitolina mà còn giúp cô khẳng định vị thế ứng viên nặng ký trước khi Grand Slam tại Paris khởi tranh. Với việc hạ gục cả Swiatek lẫn Gauff trong cùng một giải đấu, tay vợt người Ukraine đang có điểm rơi phong độ lý tưởng nhất cho mục tiêu chinh phục danh hiệu lớn tiếp theo.