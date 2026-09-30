Sweden U19 2-1 Czechia U19: Sweden U19 giành chiến thắng Cuộc so tài giữa Sweden U19 và Czechia U19 tại Estadio Municipal Guillermo Amor hứa hẹn diễn ra chặt chẽ trong bối cảnh cả hai đội đều ghi bàn khá chắt chiu.

Sweden U19 2 - 1 Czechia U19 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sweden U19 tiếp đón Czechia U19.

18' BÀN THẮNG! Sweden U19 (1-0) Phút 18': B. Brantlind (Sweden U19) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

77' BÀN THẮNG! Sweden U19 (2-0) Phút 77': L. Arrhov (Sweden U19) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

85' BÀN THẮNG! Czechia U19 (2-1) Phút 85': D. Lasek (Czechia U19) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: Sweden U19 2-1 Czechia U19 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 18:00 30/09/2026

Trận chạm trán giữa Sweden U19 và Czechia U19 diễn ra vào lúc 16:00 ngày 30/09/2026 trên sân vận động Estadio Municipal Guillermo Amor. Trong bối cảnh hàng công của cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ ghi bàn khá chắt chiu, trận đấu này nhiều khả năng sẽ trở thành màn đọ sức chiến thuật đầy chặt chẽ và toan tính từ hệ thống phòng ngự.

Điểm tựa từ các lần chạm trán gần nhất

Xét theo kết quả ở hai lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, Czechia U19 đang nắm giữ lợi thế tâm lý rõ rệt. Cụ thể, đại diện Đông Âu đã toàn thắng cả 2 trận đấu đó, trong khi Sweden U19 chưa thể tìm kiếm được bất kỳ chiến thắng hay một kết quả hòa nào trước đối thủ.

Sự vượt trội trong những lần đối đầu trước đây là cơ sở quan trọng để Czechia U19 duy trì sự tự tin. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn của lứa cầu thủ trẻ luôn mang đến những biến số khó lường, nhất là khi đại diện Bắc Âu đang khát khao phá vỡ chuỗi trận không như ý trước đối thủ.

Phong độ và nhịp độ thi đấu của hai đội

Về phía Czechia U19, phong độ ở 2 trận đấu gần nhất của họ chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng này chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trong hai lần ra sân vừa qua. Việc hàng công hoạt động kém hiệu quả và khả năng chuyển hóa cơ hội hạn chế khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc giành trọn vẹn kết quả thuận lợi.

Bên cạnh đó, việc cả Sweden U19 lẫn Czechia U19 đều không sở hữu hiệu suất ghi bàn bùng nổ sẽ định hình lối chơi thận trọng. Sự cẩn trọng nhiều khả năng được ban huấn luyện hai đội đặt lên hàng đầu, ưu tiên việc bảo vệ khung thành và hạn chế tối đa các sai sót cá nhân ở khu vực trung tuyến.

Kịch bản toan tính trên sân Estadio Municipal Guillermo Amor

Với tính chất cân bằng và lối đá có phần thực dụng, khu trung tuyến sẽ là điểm nóng quyết định cục diện trận đấu. Sweden U19 cần siết chặt cự ly đội hình để ngăn chặn các đường phản công nhanh, đồng thời tìm kiếm thời cơ qua các tình huống cố định nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Ngược lại, Czechia U19 dù có thành tích tốt hơn ở các lần gặp nhau gần nhất nhưng cũng khó có thể áp đặt thế trận một cách áp đảo hoàn toàn khi phong độ gần đây có dấu hiệu chững lại. Nhìn chung, 90 phút sắp tới nhiều khả năng sẽ chứng kiến thế trận giằng co nghẹt thở, nơi sự tập trung của hàng phòng ngự đôi bên sẽ định đoạt kết quả chung cuộc.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Sweden U19 · 0 thắng 0 hòa Czechia U19 · 2 thắng Sweden U19 2 - 3 Czech Republic U19 CRU Sweden U19 1 - 3 Czech Republic U19 CRU

Sweden U19 5 trận gần nhất H T H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Czechia U19 5 trận gần nhất B H T B T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới