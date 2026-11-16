Switzerland U18 2-1 England U18: Switzerland U18 giành chiến thắng Switzerland U18 chơi rất tốt trên sân nhà và đó là lợi thế lớn khi tiếp England U18 lúc 22:00 ngày 16/11/2026. Chủ nhà chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong khi đội khách vừa nếm thất bại ở trận mới nhất.

Switzerland U18 2 - 1 England U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Switzerland U18 tiếp đón England U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Switzerland U18 2-1 England U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:10 17/11/2026

Switzerland U18 chơi rất tốt trên sân nhà, và đây là điểm tựa lớn nhất của họ khi tiếp England U18 vào lúc 22:00 ngày 16/11/2026. Trước một đối thủ có phong độ thất thường, chủ nhà có cơ sở để đặt niềm tin vào sự ổn định của mình.

Switzerland U18: bền bỉ và khó bị đánh bại

Trong 5 trận gần nhất, Switzerland U18 thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đó không phải chuỗi kết quả bùng nổ, nhưng cho thấy một tập thể khó bị hạ gục.

Chủ nhà đang có mạch hai trận hòa liên tiếp ở các trận gần nhất, sau khi thắng một trận và thua một trận ở quãng giữa. Việc hiếm khi thua cuộc là nền tảng quan trọng cho một đội bóng chơi trước khán giả nhà, nơi sự tự tin và nhịp độ trận đấu thường nằm trong tầm kiểm soát của họ.

England U18: phong độ lên xuống thất thường

England U18 thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách không có trận hòa nào, nên kết quả của họ thường nghiêng hẳn về một phía.

Đáng chú ý, England U18 vừa thua ở trận mới nhất. Trước đó, họ thắng một trận, thua một trận rồi thắng liền hai trận ở những lần ra sân cũ hơn. Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy đội khách có thể thắng khi vào nhịp, nhưng chưa giữ được sự ổn định liên tục.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai bức tranh phong độ tạo nên một thế cân bằng thú vị. Switzerland U18 mạnh ở sự chắc chắn, còn England U18 có xu hướng thắng nhiều hơn nhưng cũng dễ thua hơn.

Nếu chủ nhà tận dụng được không khí sân nhà để giữ nhịp trận đấu và hạn chế sai sót, họ hoàn toàn có thể khiến đối thủ gặp khó. Ngược lại, England U18 cần phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất để tìm lại tinh thần của chuỗi thắng trước đó.

Nhận định

Với phong độ ít thua cùng lợi thế sân nhà, Switzerland U18 được đánh giá nhỉnh hơn về sự ổn định. England U18 vẫn đủ khả năng gây bất ngờ nếu giữ được sự tập trung. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra sát sao, và yếu tố sân nhà có thể tạo nên khác biệt.

Switzerland U18 5 trận gần nhất H T B H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới England U18 5 trận gần nhất B T B T T 6 Trận 4-0-2 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 10 Thủng lưới