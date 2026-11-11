Switzerland U18 2-1 Norway U19: Switzerland U18 giành chiến thắng Switzerland U18 và Norway U19 gặp nhau trong trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia trẻ, khi cả hai đều chưa tìm được mạch kết quả ổn định. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 11/11/2026.

Switzerland U18 2 - 1 Norway U19 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Switzerland U18 tiếp đón Norway U19.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Switzerland U18 2-1 Norway U19 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 23:22 11/11/2026

Trận giao hữu giữa Switzerland U18 và Norway U19 là cơ hội để hai đội tuyển trẻ kiểm chứng phong độ trước một đối thủ cùng nhóm tuổi. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 11/11/2026, khi cả hai đội đều mang theo chuỗi kết quả khá đan xen thắng, hòa và thua.

Phong độ của Switzerland U18

Trong 5 trận gần nhất, Switzerland U18 thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội thua ở trận mới nhất, trước đó có hai trận hòa liên tiếp, rồi một chiến thắng. Trận xa nhất trong chuỗi này là một thất bại.

Chuỗi kết quả cho thấy Switzerland U18 chưa tạo được sự ổn định, nhưng cũng không dễ bị đánh bại khi có tới hai trận hòa liên tiếp.

Phong độ của Norway U19

Norway U19 có thành tích nhỉnh hơn một chút về số trận thắng: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội vừa có trận hòa gần đây nhất, sau một thất bại. Trước đó, Norway U19 giành hai chiến thắng liên tiếp, và trận xa nhất trong chuỗi này là một trận thua.

Việc không để thua ở trận gần nhất là điểm cộng về tinh thần cho đoàn quân của Norway U19 trước thềm trận đấu.

Nhận định

Nhìn chung, phong độ của hai đội khá cân bằng. Switzerland U18 thắng ít hơn nhưng hòa nhiều hơn, còn Norway U19 có nhiều chiến thắng hơn song cũng thua số trận tương đương. Với bối cảnh như vậy, trận giao hữu này được kỳ vọng sẽ giằng co, và kết quả phụ thuộc nhiều vào cách mỗi bên xử lý các tình huống trong trận.

Switzerland U18 5 trận gần nhất B H H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Norway U19 5 trận gần nhất H B T T B 11 Trận 5-1-5 T-H-B 23 Ghi (TB 2.1) 18 Thủng lưới