Sydney FC gặp Tottenham tại Sydney Super Cup: Bài kiểm tra pressing ở Allianz Stadium Tottenham đến Sydney Super Cup lúc 16h45 ngày 29/7 với hai trận giao hữu toàn thắng, còn Sydney FC cần chấm dứt chuỗi sáu trận không thắng tại Allianz Stadium.

Tottenham sẽ gặp Sydney FC tại Sydney Super Cup lúc 16h45 ngày 29/7 theo giờ Việt Nam, trong cuộc đối đầu đặt hai trạng thái phong độ trái ngược cạnh nhau. Đội bóng của Roberto De Zerbi đang toàn thắng hai trận giao hữu gần nhất, ghi 3 bàn và giữ clean sheet, trong khi Sydney FC chưa thắng trong sáu trận liên tiếp tại Allianz Stadium.

Trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng Sydney FC thoát pressing. Tottenham được kỳ vọng kiểm soát bóng từ phần sân nhà, kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối thủ bằng các đường chuyền ngắn và trung bình, trước khi tăng tốc ở những thời điểm khoảng trống xuất hiện.

Spurs đang có phong độ tốt. Ảnh: Tottenham Hotspur.

Tottenham mang theo nền tảng phòng ngự ổn định

Spurs bước vào chuyến du đấu với hai chiến thắng trước MK Dons và Auckland FC. Con số 3 bàn thắng chưa cho thấy một hàng công bùng nổ, nhưng việc không để thủng lưới bàn nào lại phản ánh sự ổn định ban đầu trong cách vận hành của đội dưới thời De Zerbi.

Sơ đồ 4-2-3-1 được dự báo tiếp tục là nền tảng. Tottenham sẽ ưu tiên luân chuyển bóng thấp, thu hút đối thủ áp sát rồi khai thác hành lang hoặc khoảng trống giữa các tuyến. Cách tiếp cận này đòi hỏi các cầu thủ trẻ phải xử lý bóng bình tĩnh, đồng thời tạo cơ hội để Richarlison hoạt động như điểm kết nối thay vì chỉ chờ dứt điểm trong vòng cấm.

Richarlison là gương mặt đáng chú ý sau bàn thắng vào lưới Auckland FC. Tiền đạo người Brazil được nguồn tin đánh giá có vai trò kết nối các vệ tinh xung quanh, bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng.

Sydney FC cần phá vỡ sức ép từ trung tuyến

Sydney FC vừa thắng Bayswater City 5-1 tại Australia Cup, trận đấu Tiago Quintal lập hat-trick. Tuy nhiên, bức tranh tại A-League lại khác: đội bóng của HLV Kisnorbo hòa 4 và thua 2 trong sáu trận sân nhà gần nhất tại Allianz Stadium.

Đây là thử thách lớn cho một đội được mô tả thường vận hành bằng khối đội hình thấp và chờ phản công. Nếu Tottenham dâng cao pressing, Sydney FC cần đưa bóng qua tuyến đầu một cách gọn gàng. Những pha mất bóng gần phần sân nhà có thể khiến hàng thủ lập tức chịu sức ép trước khi kịp tái tổ chức.

Sydney đang có phong độ không thực sự tốt. Ảnh: SUSA.

Hai hậu vệ biên Grant và Garuccio vì thế có thể trở thành điểm then chốt. Việc họ dâng cao hỗ trợ phản công sẽ giúp Sydney tạo thêm phương án triển khai, nhưng cũng có nguy cơ để lộ khoảng trống phía sau lưng trước những pha chuyển trạng thái nhanh của Tottenham.

Tiago Quintal là niềm hy vọng đáng kể của chủ nhà sau hat-trick vào tuần trước. Tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ này có thể giúp Sydney FC thoát khỏi những tình huống bị ép sâu, đồng thời tạo bài kiểm tra trực tiếp cho hệ thống phòng ngự Spurs.

Nhân sự và điểm nóng quyết định thế trận

Sydney FC dự kiến có tân binh Takahiro Sekine, hậu vệ người Nhật Bản có thể đá chính để tăng lựa chọn ở hành lang biên. Trên hàng công, Victor Campuzano vẫn là cái tên giàu kinh nghiệm, từng thi đấu tại La Liga.

Tottenham thiếu Xavi Simons, Wilson Odobert và Dejan Kulusevski do chấn thương. James Maddison cùng Destiny Udogie đã hội quân nhưng khả năng thi đấu chưa rõ. Sandro Tonali được cho đã bình phục chấn thương gân khoeo và sẵn sàng ra sân, trong khi Mikey Moore và Luca Williams-Barnett có thể tiếp tục được trao cơ hội.

Khu vực giữa sân sẽ cho thấy đội nào kiểm soát nhịp độ tốt hơn. Nếu Conor Gallagher và các tiền vệ Tottenham thắng được những pha tranh chấp đầu tiên, Spurs có thể duy trì sức ép liên tục và giữ Sydney FC trong thế phòng ngự. Ngược lại, Sydney cần tìm được đường chuyền đầu tiên hướng đến Quintal hoặc Campuzano để biến các pha thu hồi bóng thành phản công thực sự.

Đội hình dự kiến

Sydney FC, 4-2-3-1: Hoefsloot; Grant, Popovic, Courtney-Perkins, Garuccio; Kamijo, Youlley; De Jesus, Quintal, Akon; Macallister.

Tottenham, 4-2-3-1: Dubravka; Gray, Van Hecke, Davies, Robertson; Williams-Barnett, Gallagher; Yang, Donley, Moore; Richarlison.

Khoảng cách về lực lượng và nhịp độ thi đấu khiến Tottenham có cơ sở hướng đến quyền kiểm soát trận đấu. Dù vậy, thử thách quan trọng nhất với Spurs vẫn là chuyển ưu thế cầm bóng thành những cơ hội rõ ràng, còn Sydney FC cần biến sự cổ vũ tại Allianz Stadium thành năng lượng để đứng vững trước pressing tầm cao.