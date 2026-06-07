System76 ra mắt Adder Pro: Laptop Linux dùng chip Panther Lake và màn hình OLED gương hiếm gặp Adder Pro mới của System76 kết hợp sức mạnh từ Intel Core Ultra 7 356H cùng card đồ họa RTX 5070 trong một thiết kế mỏng dưới 20mm, đi kèm màn hình OLED 165Hz sắc nét.

System76, thương hiệu máy tính nổi tiếng trong cộng đồng yêu thích Linux, vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng laptop gaming Adder Pro. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị nằm ở việc trang bị dòng vi xử lý Intel Panther Lake thế hệ mới nhất, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội trong một thân máy di động.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Panther Lake và card đồ họa RTX 50 Series

Trái tim của System76 Adder Pro mới là bộ vi xử lý Intel Core Ultra 7 356H thuộc dòng Panther Lake. Con chip này sở hữu cấu trúc 16 nhân, bao gồm 4 nhân hiệu năng cao (P-core), 8 nhân tiết kiệm điện (E-core) và 4 nhân tiết kiệm điện năng thấp (LP-core). Với cấu hình này, Core Ultra 7 356H được đánh giá là có khả năng vượt mặt đối thủ AMD Ryzen AI 9 HX "Strix Point" trong các tác vụ xử lý đa nhân trên các hệ thống nhỏ gọn.

Laptop gaming Adder Pro mới sở hữu màn hình OLED gương và đồ họa RTX 5060/5070.

Về khả năng xử lý đồ họa, người dùng có thể tùy chọn giữa Nvidia GeForce RTX 5060 hoặc RTX 5070. Theo nhà sản xuất, phiên bản RTX 5070 có thể mang lại mức tăng hiệu suất lên tới 15% nếu được trang bị hệ thống tản nhiệt phù hợp. Để hỗ trợ tối đa cho các tác vụ nặng và ảo hóa, máy hỗ trợ dung lượng RAM DDR5-5600 lên đến 96 GB, cùng hai khe cắm SSD M.2 (chuẩn 2280 và 2242).

Màn hình OLED gương: Trải nghiệm thị giác khác biệt

Một đặc điểm khá hiếm thấy trên các dòng laptop gaming hiện nay là việc Adder Pro sử dụng màn hình OLED gương (glossy). Màn hình 15,3 inch này có độ phân giải QHD (2560 x 1600) với tần số quét 165 Hz. Việc loại bỏ lớp phủ chống chói (diffusion coating) giúp màu sắc hiển thị sâu và rực rỡ hơn, đặc biệt là màu đen đặc trưng của công nghệ OLED. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc máy sẽ dễ bị phản chiếu ánh sáng khi sử dụng trong môi trường có cường độ sáng cao.

Adder Pro phiên bản RTX 5070 mới từ System76 có độ mỏng dưới 20 mm.

Màn hình của máy sử dụng tỷ lệ khung hình 16:10, cung cấp không gian hiển thị theo chiều dọc lớn hơn, rất phù hợp cho những người dùng ưu tiên công việc lập trình hoặc xử lý văn bản bên cạnh mục đích giải trí.

Thiết kế mỏng nhẹ và khả năng kết nối đa dạng

Dù mang trong mình cấu hình mạnh mẽ, Adder Pro vẫn duy trì được độ mỏng ấn tượng dưới 20 mm. Hệ thống cổng kết nối (I/O) trên máy tương đối đầy đủ cho các nhu cầu ngoại vi hiện đại:

2 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort 1.4)

2 cổng USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 cổng HDMI

1 cổng Ethernet 1G

Thông số kỹ thuật cơ bản của System76 Adder Pro

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 7 356H (Panther Lake) Đồ họa Nvidia GeForce RTX 5060 / 5070 Laptop Màn hình 15.3-inch OLED gương, 2560 x 1600, 165 Hz Bộ nhớ RAM Tối đa 96 GB DDR5-5600 Lưu trữ 2x khe cắm M.2 (2280, 2242) Độ dày Dưới 20 mm

Theo thông báo từ System76, phiên bản Adder Pro mới dự kiến sẽ chính thức mở bán vào khoảng giữa tháng này. Hiện tại, mức giá chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, nhưng với cấu hình cao cấp và tình hình giá linh kiện bộ nhớ đang biến động, đây được dự đoán là một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp.