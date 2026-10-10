Tác động thực tế của AI tạo sinh đối với nhóm nhân viên hành chính văn phòng tại Việt Nam Khoảng 11,5 triệu lao động tại Việt Nam đang đứng trước làn sóng tự động hóa từ AI tạo sinh, trong đó nhóm việc làm hành chính chịu tác động mạnh mẽ nhất.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) đang thâm nhập sâu vào khối văn phòng, biến các tác vụ thường nhật thành tâm điểm của quá trình tự động hóa. Tại Việt Nam, dữ liệu từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chỉ ra rằng khoảng 11,5 triệu lao động, tương đương một phần năm lực lượng lao động cả nước, có nhiệm vụ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công nghệ này. Trong đó, khối hành chính và văn thư ghi nhận mức độ rủi ro cao nhất khi có gần hai phần ba nhân sự đối mặt với sự thay đổi toàn diện về cơ cấu công việc.

Bản chất kỹ thuật: Vì sao nghiệp vụ hành chính dễ bị can thiệp?

Các thuật toán AI tạo sinh phát huy hiệu quả tối đa khi giải quyết các tác vụ có cấu trúc dữ liệu rõ ràng. Nghiên cứu công bố năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhấn mạnh, năng lực cốt lõi của AI tiệm cận nhất với những công việc xử lý thông tin mang tính thường quy, có khả năng hệ thống hóa và mã hóa thành các bước logic chuẩn.

Các tác vụ điển hình như đọc và trích xuất dữ liệu bảng tính, soạn thảo email thông báo, chuẩn bị báo cáo định kỳ hay ghi chép biên bản cuộc họp đều hội tụ đủ ba yếu tố: dữ liệu đầu vào đã được số hóa, quy trình thực hiện lặp lại và đầu ra có thể tiêu chuẩn hóa. Thay vì xử lý thủ công từng tập tin, mô hình ngôn ngữ lớn có thể đọc hiểu ngữ cảnh văn bản, trích xuất thực thể và tạo phản hồi chỉ trong vài giây.

AI có thể tác động mạnh đến nhân viên hành chính, văn phòng. Ảnh: iStock

Tái cấu trúc chuỗi giá trị thay vì làn sóng sa thải tức thì

Trái với lo ngại về tình trạng mất việc làm hàng loạt, phân tích từ ILO và giới quan sát cho thấy kịch bản khả thi nhất là sự tái cấu trúc lại các khâu vận hành. Chuỗi giá trị công việc văn phòng đang dịch chuyển rõ rệt từ thu thập dữ liệu sang giai đoạn kiểm định và ra quyết định chuyên môn.

Khâu nghiệp vụ Mô hình vận hành truyền thống Mô hình kết hợp AI tạo sinh Xử lý dữ liệu bảng tính Tổng hợp thủ công nhiều nguồn dữ liệu Hệ thống tự động đọc, gộp và lọc dữ liệu Soạn thảo văn bản và email Nhân sự tự viết từng bản thảo AI tạo bản nháp theo mẫu, nhân sự chỉnh sửa Ghi nhận biên bản cuộc họp Ghi chép trực tiếp suốt phiên làm việc Mô hình nhận diện giọng nói và tóm lược ý chính Kiểm soát ngoại lệ Rải rác trong quá trình nhập liệu Nhân sự tập trung đối soát và thẩm định rủi ro

Khảo sát đối với 750 giám đốc tài chính tại Mỹ cho thấy họ ước tính mức giảm nhân sự trực tiếp do áp dụng AI chỉ vào khoảng 0,4%. Thay vì cắt giảm ngay lập tức, các tổ chức lựa chọn hình thức giữ nguyên biên chế khi khối lượng công việc mở rộng. Khi năng suất lao động được nâng cao nhờ công nghệ, doanh nghiệp có thể hấp thu mức tăng trưởng việc làm 20% mà không cần tuyển dụng thêm nhân sự hỗ trợ thông thường.

Khoảng cách nhận thức và ranh giới không thể thay thế của con người

Dù có khả năng xử lý ngôn ngữ ấn tượng, các mô hình AI hiện nay vẫn bộc lộ hạn chế lớn trước những công việc đòi hỏi sự thấu hiểu ngữ cảnh xã hội và tư duy quan hệ liên cá nhân. Một bức thư điện tử gửi khách hàng không chỉ đơn thuần là việc ghép nối câu từ chuẩn ngữ pháp, mà còn chứa đựng sắc thái ứng xử và mức độ ngoại giao tế nhị tùy theo từng tình huống.

Tương tự, AI có thể bóc tách nội dung cuộc họp thành văn bản súc tích, nhưng hoàn toàn thiếu khả năng nhận diện những phản ứng ngầm, sự bất đồng quan điểm chưa bộc lộ hay những câu nói mang tính xã giao đơn thuần. Trách nhiệm pháp lý, tính chuẩn xác của các con số và quyết định mang tính chiến lược vẫn thuộc về năng lực phán đoán của nhân sự phụ trách.

Đáng chú ý, báo cáo từ ILO cũng ghi nhận khía cạnh giới tính trong chuyển đổi số. Tại Việt Nam, tỷ lệ lao động nữ chịu ảnh hưởng từ AI tạo sinh lên tới 24,1%, vượt trội so với mức 17,8% ở nam giới, do tỷ trọng lao động nữ tập trung cao tại khối hành chính, văn thư và dịch vụ hỗ trợ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao kỹ năng kiểm soát hệ thống, tư duy phản biện và xử lý các tình huống phi cấu trúc cho lực lượng lao động trong kỷ nguyên số.