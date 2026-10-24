Tai nghe chống ồn Galaxy Studio đạt chứng nhận quan trọng, đánh dấu sự trở lại của Samsung Mẫu tai nghe trùm đầu Galaxy Studio của Samsung vừa đạt chứng nhận kiểm định RRA tại Hàn Quốc, hé lộ chuẩn Bluetooth 6.1 và khả năng chống ồn chủ động cao cấp.

Thị trường thiết bị âm thanh cá nhân chuẩn bị đón nhận bước chuyển dịch đáng chú ý khi Samsung rục rịch quay trở lại phân khúc tai nghe trùm đầu không dây sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Mẫu thiết bị mới với tên gọi dự kiến Galaxy Studio vừa chính thức xuất hiện trong cơ sở dữ liệu kiểm định, phát đi tín hiệu rõ ràng về một sản phẩm âm thanh cao cấp sắp ra mắt.

Chứng nhận kiểm định RRA mở đường cho Galaxy Studio

Dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu Đột phá Radio Quốc gia Hàn Quốc (RRA) ghi nhận một thiết bị âm thanh mang mã hiệu SM-U700 đã hoàn tất thủ tục phê duyệt vào ngày 23/10/2026. Việc vượt qua các bài kiểm định kỹ thuật tại cơ quan pháp lý này cho thấy quá trình phát triển sản phẩm đã bước vào giai đoạn hoàn thiện thực tế trước khi thương mại hóa.

Tai nghe Galaxy Studio đạt nhiều chứng nhận quan trọng

Động thái này thu hút sự quan tâm lớn từ giới công nghệ bởi Samsung vốn đã tập trung toàn lực vào các dòng in-ear true wireless trong nhiều năm qua. Sự xuất hiện của mã hiệu SM-U700 khẳng định kế hoạch mở rộng dải sản phẩm phần cứng, hướng tới việc lấp đầy phân khúc thiết bị đeo chuyên nghiệp.

Thông số kỹ thuật dự kiến và hệ sinh thái kết nối

Về mặt kỹ thuật, Galaxy Studio được kỳ vọng trang bị chuẩn kết nối không dây Bluetooth 6.1 tiên tiến cùng hệ thống xử lý tín hiệu âm thanh nâng cao. Chuẩn kết nối mới hứa hẹn tối ưu hóa độ trễ, giảm tiêu hao năng lượng và duy trì băng thông truyền tải ổn định đối với các định dạng nhạc chất lượng cao.

Bên cạnh đó, thiết bị được dự đoán sẽ tích hợp sâu tính năng Buds Auto Switch. Giải pháp này cho phép tai nghe tự động nhận diện và chuyển đổi nguồn phát mượt mà giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính thuộc hệ sinh thái Samsung Galaxy mà không cần thao tác ghép nối thủ công.

Thông số Chi tiết dự kiến Mã thiết bị SM-U700 Chuẩn kết nối Bluetooth 6.1 Cổng giao tiếp USB Type-C (hỗ trợ sạc nhanh và truyền tải âm thanh có dây) Tính năng âm thanh Chống ồn chủ động (ANC), xử lý âm thanh nâng cao Tiện ích hệ sinh thái Buds Auto Switch chuyển đổi nguồn phát thông minh

Đối với cổng kết nối vật lý, mẫu tai nghe over-ear này sử dụng giao thức USB Type-C đa dụng. Cổng này đảm nhận cùng lúc hai vai trò: tiếp nhận dòng sạc nhanh và hỗ trợ truyền tải tín hiệu âm thanh kỹ thuật số có dây cho người dùng có nhu cầu nghe nhạc độ phân giải cao mà không bị suy hao chất lượng.

Samsung có thể sớm quay trở lại sân chơi tai nghe chụp tai trong thời gian tới

Định vị phân khúc trước áp lực cạnh tranh gay gắt

Sau nhiều năm nhường sân chơi over-ear cho các thương hiệu chuyên biệt, bước đi mới của Samsung đặt Galaxy Studio vào thế đối đầu trực tiếp với nhiều đối thủ sừng sỏ. Phân khúc tai nghe trùm đầu cao cấp hiện được định hình bởi Apple AirPods Max 2, Sony WH-1000XM6 cùng các giải pháp danh tiếng từ Bose và Sennheiser.

Để tạo ưu thế cạnh tranh, Galaxy Studio dự kiến được đầu tư mạnh vào công nghệ chống ồn chủ động (ANC) đa tầng nhằm triệt tiêu hiệu quả tạp âm dải trầm và trung. Ngoài ra, thiết kế đệm tai công thái học kết hợp vật liệu thoáng khí và thời lượng pin bền bỉ sẽ là những yếu tố then chốt giúp sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu làm việc lẫn giải trí liên tục nhiều giờ.

Mặc dù Samsung chưa công bố ngày ra mắt chính thức, giá bán hay thông số phần cứng chi tiết, các hồ sơ kiểm định kỹ thuật vừa qua là chỉ dấu quan trọng cho thấy thiết bị đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thương mại hóa.