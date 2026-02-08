Tai nghe Galaxy Buds4 Pro sống sót sau 50 phút giặt máy: Chuẩn IP57 hay sự may mắn? Mặc dù đạt chuẩn IP57, việc Galaxy Buds4 Pro hoạt động bình thường sau 50 phút quay vắt trong máy giặt phần lớn nhờ cách xử lý kiên nhẫn và lớp vải bảo vệ.

Một chiếc tai nghe Samsung Galaxy Buds4 Pro vừa ghi nhận trường hợp sống sót hy hữu sau khi trải qua trọn vẹn 50 phút quay vắt trong máy giặt. Yếu tố quyết định giúp thiết bị khôi phục hoàn toàn chức năng nằm ở việc xử lý độ ẩm đúng cách, không cắm sạc ngay lập tức và lực tác động cơ học được giảm thiểu nhờ lớp vải quần jeans bao bọc bên ngoài.

Galaxy Buds4 Pro là tai nghe true wireless cao cấp của Samsung

Quy trình sấy khô tự nhiên: Yếu tố then chốt cứu sống thiết bị

Sau khi phát hiện chiếc tai nghe cùng hộp sạc bị bỏ quên trong túi quần jeans suốt chu kỳ giặt 50 phút, người dùng đã đưa ra quyết định quan trọng là không bấm nút nguồn hay cắm sạc ngay. Việc cấp điện khi nước và hóa chất tẩy rửa còn đọng bên trong các linh kiện bán dẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra hiện tượng chập mạch và hỏng hóc vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, thiết bị được đặt trên bề mặt giấy báo khô để hút ẩm tự nhiên trong 12 giờ liên tục. Sau khi độ ẩm bên trong bay hơi hoàn toàn, chiếc Galaxy Buds4 Pro đã kết nối trở lại bình thường, nhận sạc ổn định và khôi phục chất lượng âm thanh ban đầu.

Galaxy Buds4 Pro sống sót thần kỳ sau 50 phút giặt trong máy giặt

Giới hạn của chuẩn IP57 so với môi trường máy giặt

Theo thông số từ nhà sản xuất, Galaxy Buds4 Pro đạt chuẩn kháng bụi và nước IP57. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn này cho phép thiết bị ngâm ở độ sâu tối đa 1 mét nước ngọt trong thời gian 30 phút. Tuy nhiên, môi trường bên trong máy giặt thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Tiêu chí Thử nghiệm chuẩn IP57 Môi trường máy giặt thực tế Môi trường nước Nước tĩnh, nước ngọt tinh khiết Nước chứa xà phòng và hóa chất tẩy rửa Áp lực nước Cố định ở độ sâu 1 mét Biến đổi liên tục theo dòng chảy ly tâm Tác động cơ học Không có va đập Lực quay vắt và va chạm mạnh vào lồng giặt Thời gian chịu đựng Tối đa 30 phút Kéo dài 50 phút hoặc hơn

Đáng chú ý, việc chiếc tai nghe nằm trong túi quần jeans dày đã đóng vai trò như một lớp đệm giảm chấn. Lớp vải này giúp hạn chế các cú va đập trực tiếp từ lồng giặt kim loại, bảo vệ vỏ nhựa và linh kiện cơ khí bên trong khỏi lực tác động mạnh.

Tai nghe Samsung hỗ trợ kháng nước ấn tượng

Khuyến cáo kỹ thuật từ nhà sản xuất

Dù trường hợp trên có kết quả tích cực, Samsung cảnh báo người dùng không nên tự ý thử nghiệm độ bền của thiết bị. Các hóa chất tẩy rửa trong xà phòng có thể làm ăn mòn doăng cao su bảo vệ và màng loa theo thời gian, làm suy giảm khả năng kháng nước tiêu chuẩn.

Galaxy Buds4 Pro cho chất lượng âm thanh tuyệt vời

Tóm lại, sự kết hợp giữa chuẩn IP57, phản ứng kiên nhẫn của người dùng và yếu tố giảm chấn từ trang phục đã giúp chiếc Galaxy Buds4 Pro vượt qua thử thách. Dù vậy, việc kiểm tra kỹ túi quần áo trước khi giặt vẫn là biện pháp an toàn nhất để bảo vệ thiết bị điện tử.