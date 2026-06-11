Tai nghe Galaxy Studio của Samsung lộ trên FCC: củ tai gập phẳng, màu đen và be, ra mắt đầu 2027 Mẫu tai nghe over-ear mã hiệu SMU700 vừa đạt chứng nhận FCC, lộ thiết kế củ tai gập phẳng và tùy chọn màu, dự kiến trình làng cùng Galaxy S27 đầu năm 2027.

Samsung đang chuẩn bị bước vào phân khúc tai nghe chụp tai cao cấp. Mẫu tai nghe dự kiến mang tên Galaxy Studio, mã hiệu SMU700, vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), tiết lộ một số chi tiết về thiết kế và màu sắc.

Theo các nguồn tin rò rỉ, sản phẩm có thể ra mắt vào đầu năm 2027, cùng thời điểm với dòng điện thoại Galaxy S27. Những thông tin này chưa được Samsung xác nhận chính thức.

Hồ sơ FCC cho thấy gì về thiết kế Galaxy Studio?

Dữ liệu trên trang chứng nhận của FCC cung cấp những hình ảnh và tài liệu đầu tiên về mẫu tai nghe này. Dựa trên vị trí đặt nhãn pháp lý trong tài liệu kiểm định, phần củ tai của Galaxy Studio có khả năng gập phẳng, giúp người dùng cất giữ và di chuyển thuận tiện hơn.

Tai nghe Galaxy Studio đạt chứng nhận FCC

Bên cạnh cơ chế gập, các tài liệu đính kèm trên FCC cho biết thiết bị sẽ được phân phối với hai tùy chọn màu chính là đen và be. Hình ảnh được chia sẻ mới chỉ thể hiện một phần thiết bị, nhưng đủ để xác nhận sản phẩm thuộc phân khúc tai nghe trùm đầu (over-ear).

Thông tin đáng chú ý từ các nguồn rò rỉ

Hạng mục Thông tin rò rỉ Tên gọi dự kiến Galaxy Studio Mã hiệu SMU700 Phân khúc Tai nghe chụp tai (over-ear) cao cấp Thiết kế Củ tai gập phẳng Màu sắc Đen và be Chứng nhận Đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu FCC Thời điểm ra mắt dự kiến Đầu năm 2027, cùng Galaxy S27

Vì sao chứng nhận FCC là tín hiệu đáng theo dõi?

Việc xuất hiện trên cơ quan kiểm định FCC thường cho thấy sản phẩm đã hoàn thiện các bước thử nghiệm phần cứng ban đầu. Đây là lý do mẫu tai nghe này được xem là đã tiến gần hơn tới giai đoạn thương mại hóa.

Tai nghe chụp tai mới của Samsung sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Theo nguồn tin, thời điểm ra mắt trùng với sự kiện của dòng Galaxy S27. Nếu đúng, Galaxy Studio sẽ được giới thiệu như một phần mở rộng của hệ sinh thái Galaxy.

Định vị và áp lực cạnh tranh

Sự xuất hiện của Galaxy Studio dự kiến mang đến thêm lựa chọn cho người dùng trong hệ sinh thái Galaxy. Đồng thời, sản phẩm gia tăng áp lực cạnh tranh lên các dòng tai nghe over-ear hàng đầu hiện nay.

Tuy nhiên, các thông số quan trọng như chất lượng âm thanh, khả năng chống ồn, thời lượng pin hay giá bán chưa được tiết lộ. Người dùng nên chờ thông tin chính thức từ Samsung trước khi đánh giá sản phẩm. Nguồn tin: Gizmochina.