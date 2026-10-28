Tai nghe kẹp tai Redmi Clip Neo ra mắt: Cấu trúc C-bridge titan, driver 12mm và pin 32 giờ Xiaomi chính thức giới thiệu mẫu tai nghe open-ear Redmi Clip Neo sở hữu driver nam châm kép 12mm, độ bền 25.000 lần uốn cùng thời lượng pin 32 giờ tiện ích.

Tại sự kiện diễn ra ở Trung Quốc, Xiaomi đã chính thức ra mắt Redmi Clip Neo – dòng tai nghe dạng kẹp open-ear đầu tiên trực thuộc thương hiệu Redmi. Sản phẩm hướng tới nhóm người dùng tìm kiếm cảm giác đeo nhẹ nhàng, thông thoáng suốt ngày dài nhưng vẫn cần duy trì nhận biết âm thanh từ môi trường xung quanh.

Thiết kế C-bridge công thái học và độ bền cấu trúc titan

Khác biệt với cấu trúc in-ear truyền thống, Redmi Clip Neo ứng dụng cơ chế kẹp vành tai với thiết kế cầu nối C-bridge dạng hình đường chạy. Mỗi bên tai nghe có trọng lượng chỉ 5.3g, kết hợp phần củ loa dạng giọt nước ôm sát tai và khoảng hở kẹp đạt 3.4mm. Cấu trúc công thái học này được Xiaomi phát triển dựa trên dữ liệu giải phẫu từ hơn 1.000 hình thái tai khác nhau, giúp phân bổ lực kẹp đồng đều mà không gây đau cấn.

Tai nghe Redmi Clip Neo ra mắt

Đáng chú ý, lõi bên trong của cầu nối C-bridge sử dụng hợp kim titan nhớ hình có đường kính 0.6mm, sở hữu khả năng chịu uốn lên tới 25.000 lần thử nghiệm mà không biến dạng. Bề mặt ngoài được bao bọc bởi lớp vật liệu silicone lỏng thân thiện với da. Thiết kế cân đối còn cho phép người dùng đeo linh hoạt ở cả hai bên tai, hỗ trợ cảm biến tự động dừng phát nhạc khi tháo rời và hộp sạc dạng đứng tích hợp hiệu ứng ánh sáng Cloud-Gap Light Effect 2.0.

Cấu tạo âm học màng loa 12mm và khả năng xử lý tín hiệu

Để khắc phục nhược điểm tiêu hao năng lượng âm thanh đặc trưng của thiết kế open-ear, Redmi Clip Neo trang bị hệ thống driver nam thỏi kép kích thước 12mm với nam châm N52 kép. Theo thông số kỹ thuật công bố, cấu trúc này giúp tăng từ thông thêm 20%, nâng biên độ dao động lên 25% và khuếch đại âm lượng tổng thể tới 40% so với giải pháp nam châm đơn thông thường.

Redmi Clip Neo có thiết kế tai nghe kẹp open-ear

Về xử lý tín hiệu, màng loa được mạ lớp carbon giống kim cương (DLC) kết hợp thuật toán phần mềm bù dải âm trầm chủ động. Thiết bị tích hợp sẵn 4 cấu hình EQ mặc định, công cụ tùy chỉnh EQ 10 dải tần và hệ thống microphone kép ứng dụng thuật toán AI nhằm khử tạp âm cuộc gọi hiệu quả.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Redmi Clip Neo

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kiểu dáng Open-ear dạng kẹp (C-bridge) Trọng lượng 5.3g mỗi bên tai Chất liệu khung Titan nhớ hình 0.6mm, bọc silicone lỏng Driver âm thanh 12mm màng mạ DLC, nam châm kép N52 Kết nối Bluetooth 5.4 (hỗ trợ SBC, AAC) Tính năng thông minh Ghép nối 2 thiết bị, pop-up HyperOS, micro kép AI Thời lượng pin 7 giờ (tai nghe) / 32 giờ (kèm hộp sạc USB-C)

Kết nối HyperOS và các phiên bản phát hành

Redmi Clip Neo trang bị chuẩn kết nối Bluetooth 5.4, hỗ trợ codec giải mã âm thanh SBC và AAC. Mẫu tai nghe cho phép duy trì kết nối đồng thời với 2 thiết bị và hiển thị pop-up ghép nối tức thì trong hệ sinh thái Xiaomi. Thông qua các phím bấm vật lý tích hợp, người dùng có thể điều khiển cuộc gọi hoặc kích hoạt trợ lý ảo. Đặc biệt, các thiết bị chạy HyperOS hỗ trợ khả năng tương tác trực tiếp với hệ thống nhà thông minh hoặc tra cứu trạng thái xe hơi qua tai nghe.

Phiên bản kết hợp Redmi Clip Neo CryingCenter

Về thời lượng năng lượng, thiết bị duy trì hoạt động liên tục trong 7 giờ cho mỗi lần sạc và mở rộng lên 32 giờ khi kết hợp cùng dock sạc qua cổng USB-C. Tại thị trường Trung Quốc, phiên bản tiêu chuẩn có hai tùy chọn màu Trắng (Pearl White) và Đen (Zero Black) với mức giá niêm yết 399 Nhân dân tệ (khoảng 1.54 triệu đồng). Ngoài ra, phiên bản đồng thiết kế giới hạn Redmi x CryingCenter đi kèm bộ phụ kiện thời trang đường phố có giá bán 449 Nhân dân tệ (khoảng 1.75 triệu đồng).