Tai nghe open-ear mới của Xiaomi hỗ trợ mạng lưới Find My của Apple: Bước đi đầy bất ngờ Mẫu tai nghe kẹp tai đầu tiên của Xiaomi gây ấn tượng khi tích hợp sâu vào hệ sinh thái Apple thông qua tính năng định vị Find My cùng thiết kế siêu nhẹ chỉ 5.5g.

Xiaomi vừa chính thức gia nhập phân khúc tai nghe không dây dạng mở (open-ear) với mẫu sản phẩm kẹp tai đầu tiên. Điểm gây bất ngờ nhất không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở chiến lược hệ sinh thái khi thiết bị này hỗ trợ tối ưu cho cả người dùng Apple thay vì chỉ tập trung vào Android như truyền thống.

Sự giao thoa bất ngờ với hệ sinh thái Apple

Mẫu tai nghe mới của Xiaomi được trang bị khả năng tương thích với mạng lưới Find My của Apple. Đây là tính năng hiếm thấy trên các dòng tai nghe từ nhà sản xuất bên thứ ba không thuộc hệ sinh thái Apple. Công nghệ này cho phép người dùng định vị hộp sạc từ khoảng cách xa thông qua mạng lưới thiết bị Apple toàn cầu, tương tự như cách hoạt động của AirPods hay AirTag.

Tai nghe open-ear đầu tiên của Xiaomi tương thích với mạng Find My của Apple

Bên cạnh đó, thiết bị còn xác nhận khả năng kết nối thông minh đa nền tảng. Người dùng có thể chuyển đổi linh hoạt giữa iPhone, MacBook và các điện thoại Android, mang lại trải nghiệm liền mạch cho những người sử dụng song song nhiều thiết bị từ các thương hiệu khác nhau.

Thiết kế kẹp tai siêu nhẹ và linh hoạt

Thay vì kiểu dáng nhét tai truyền thống (in-ear), Xiaomi áp dụng ngôn ngữ thiết kế kẹp tai (open-ear) đang là xu hướng. Mỗi bên tai nghe chỉ nặng khoảng 5.5 gram, sử dụng khung dây bằng titan dẻo có khả năng ghi nhớ hình dạng. Kết cấu này giúp thiết bị ôm sát vành tai mà không gây áp lực khó chịu, đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Sản phẩm có thiết kế mở độc đáo với chất lượng âm thanh ấn tượng

Ưu điểm của thiết kế open-ear là giúp người dùng duy trì sự nhận biết với môi trường xung quanh, cực kỳ phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời hoặc làm việc trong văn phòng cần giao tiếp thường xuyên.

Công nghệ âm thanh và chống rò rỉ âm hiện đại

Dù có thiết kế mở, Xiaomi vẫn đầu tư mạnh vào phần cứng âm thanh với driver 11mm tích hợp màng loa phủ kim loại vi tinh thể. Thiết bị hỗ trợ codec LHDC 5.0 và đạt chứng nhận Hi-Res Audio, hứa hẹn mang lại chất âm sắc nét. Để giải quyết nhược điểm rò rỉ âm thanh của dòng open-ear, hãng đã áp dụng công nghệ sóng âm ngược giúp giữ âm thanh tập trung vào tai người nghe.

Tai nghe Xiaomi sẽ mang đến những giây phút giải trí tuyệt vời cho người dùng

Hệ thống đàm thoại cũng được tối ưu với ba micrô kết hợp cảm biến VPU và công nghệ khử tiếng ồn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi ngay cả trong môi trường có nhiều tạp âm.

Thông số kỹ thuật và thời điểm ra mắt

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật nổi bật của mẫu tai nghe open-ear mới từ Xiaomi:

Đặc điểm Thông số chi tiết Kiểu dáng Kẹp tai (Open-ear) Trọng lượng 5.5 gram mỗi bên tai Chất liệu khung Titan dẻo ghi nhớ hình dạng Kích thước Driver 11mm Công nghệ âm thanh Hi-Res Audio, LHDC 5.0, Sóng âm ngược Tính năng đặc biệt Hỗ trợ Apple Find My, Kết nối đa nền tảng

Sản phẩm dự kiến chính thức trình làng vào ngày 21/5 với các tùy chọn màu sắc bao gồm đen, trắng và vàng. Đây là một phần trong loạt thiết bị mới của hãng, hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh lớn trong phân khúc phụ kiện âm thanh thông minh.