Tai nghe OPPO Enco Air4s ra mắt: Khử ồn chủ động 32dB và pin 43 giờ với giá 692 ngàn đồng Mẫu tai nghe OPPO Enco Air4s sở hữu khả năng chống ồn ANC 32dB, chuẩn kháng nước IP55 cùng thời lượng pin 43 giờ với mức giá niêm yết chỉ khoảng 692 ngàn đồng.

Thương hiệu OPPO vừa chính thức mở rộng dải sản phẩm tai nghe không dây phổ thông khi ra mắt mẫu OPPO Enco Air4s tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù sở hữu mức giá niêm yết khởi điểm chỉ 179 nhân dân tệ (tương đương khoảng 692 ngàn đồng), thiết bị vẫn được tích hợp nhiều tính năng kỹ thuật chỉ xuất hiện ở các phân khúc cao cấp hơn, tiêu biểu là công nghệ khử tiếng ồn chủ động và thời lượng pin dài.

Khả năng khử tiếng ồn chủ động 32dB và chế độ xuyên thấu

Về mặt kỹ thuật xử lý âm thanh, OPPO Enco Air4s được trang bị công nghệ khử tiếng ồn chủ động (ANC) với khả năng triệt tiêu tạp âm môi trường ở mức lên đến 32dB. Thông số này cho phép tai nghe giảm thiểu đáng kể các dải âm gây xao nhãng thường ngày như tiếng người nói chuyện, tạp âm xe cộ trên đường phố hay tiếng nhạc nền nơi công cộng.

OPPO Enco Air 4s ra mắt

Bên cạnh cơ chế chống ồn chủ động, tai nghe còn tích hợp chế độ xuyên thấu (transparency mode). Giải pháp này hỗ trợ thu lại âm thanh từ môi trường xung quanh và truyền đến tai người dùng một cách tự nhiên, giúp người nghe dễ dàng trao đổi hoặc nhận biết tín hiệu giao thông mà không cần tháo thiết bị khỏi tai.

Hiệu năng pin 43 giờ cùng chứng nhận kiểm chuẩn TÜV Rheinland

Hệ thống pin của OPPO Enco Air4s là điểm nâng cấp nổi bật phục vụ người dùng có tần suất di chuyển liên tục. Khi kết hợp với hộp sạc đi kèm, tổng thời gian phát nhạc của thiết bị đạt tối đa lên đến 43 giờ. Ở trạng thái độc lập, mỗi củ tai nghe có thể hoạt động liên tục 12 giờ khi tắt tính năng khử tiếng ồn.

Trong trường hợp người dùng kích hoạt tính năng chống ồn ANC hoặc chế độ xuyên thấu, thời lượng nghe nhạc của củ tai duy trì ở mức khoảng 8 giờ. Đáng chú ý, cell pin tích hợp đã đạt chứng nhận độ bền từ TÜV Rheinland, bảo đảm hiệu suất pin vẫn ổn định sau 1,000 chu kỳ sạc xả. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp 10 phút để sử dụng thêm khoảng 4 giờ.

OPPO Enco Air 4s có chất lượng âm thanh ấn tượng

Thuật toán lọc thoại AI và kiểm chuẩn độ bền phần cứng

Khả năng đàm thoại trên Enco Air4s được tối ưu hóa nhờ hệ thống phần cứng gồm hai micro thu âm phối hợp cùng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống này nhận diện giọng nói và lọc bỏ các tần số tạp âm bên ngoài, giữ cho âm sắc đàm thoại luôn rõ ràng trong các điều kiện môi trường ồn ào hoặc gió mạnh.

Về mặt hoàn thiện phần cứng, thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP55, mang lại sự an tâm khi sử dụng dưới trời mưa nhẹ hoặc vận động thể thao ra mồ hôi. Hãng cũng thực hiện các bài thử nghiệm độ bền vật lý nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng:

Bản lề hộp sạc chịu được hơn 20,000 lần đóng mở liên tục.

Thử nghiệm thả rơi chịu lực ở độ cao 1.5 mét đối với hộp sạc và 1.8 mét đối với củ tai.

Khả năng hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt lên đến 55 độ C.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật OPPO Enco Air4s

Thông số Chi tiết kỹ thuật Công nghệ chống ồn Khử tiếng ồn chủ động (ANC) 32dB, Chế độ xuyên thấu Hệ thống micro Micro kép kết hợp thuật toán khử nhiễu AI Thời lượng pin củ tai 12 giờ (tắt ANC) / 8 giờ (bật ANC) Tổng thời lượng pin Lên đến 43 giờ (kèm hộp sạc) Tính năng sạc nhanh Sạc 10 phút cho 4 giờ sử dụng Chứng nhận pin TÜV Rheinland (duy trì hiệu suất sau 1,000 chu kỳ) Kháng nước và bụi Chuẩn IP55 Mức giá mở bán 179 nhân dân tệ (khoảng 692 ngàn đồng)

Với mức giá niêm yết trong đợt mở bán đầu tiên tại Trung Quốc là 179 nhân dân tệ (khoảng 692 ngàn đồng), OPPO Enco Air4s trực tiếp tạo sức ép lên phân khúc tai nghe không dây giá rẻ nhờ sự cân bằng giữa khả năng xử lý âm thanh, độ bền phần cứng và thời lượng sử dụng vượt trội.