Tại sao Bruno Fernandes bế tắc trước Everton dù Man United giành chiến thắng? Dù Quỷ đỏ hạ Everton 1-0 để củng cố top 4, màn trình diễn vô hại của đội trưởng Bruno Fernandes đang bộc lộ những rạn nứt sâu sắc trong hệ thống của Michael Carrick.

Manchester United vừa củng cố vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Everton tại vòng 27. Pha lập công duy nhất của Benjamin Sesko giúp đoàn quân của HLV tạm quyền Michael Carrick duy trì mạch bất bại và nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 3 điểm. Tuy nhiên, đằng sau kết quả tích cực là màn trình diễn gây thất vọng lớn từ đội trưởng Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes có một trận đấu đáng quên.

Những thống kê đáng báo động

Vốn là hạt nhân trong lối chơi của đội chủ sân Old Trafford với 8 pha kiến tạo và 4 bàn thắng trong 10 trận gần nhất, nhưng Fernandes đã trải qua một trong những ngày thi đấu kém hiệu quả nhất sự nghiệp. Số liệu thống kê sau 90 phút tại Everton chỉ ra một thực tế phũ phàng: tiền vệ người Bồ Đào Nha không tạo ra được bất kỳ cơ hội ghi bàn nào cho đồng đội.

Đáng chú ý, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh chỉ dừng lại ở mức 78% (46/59 đường chuyền), một con số thấp đối với một cầu thủ cầm trịch lối chơi. Fernandes cũng chỉ tung ra vỏn vẹn một cú sút không trúng đích và hoàn toàn thất bại trong các nỗ lực tạt bóng từ hai biên. Sự thiếu chính xác trong các pha xử lý cuối cùng đã khiến cổ động viên Quỷ đỏ không khỏi bất bình trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự lạc lõng trong hệ thống chiến thuật

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, màn trình diễn nhạt nhòa này không chỉ đến từ phong độ cá nhân mà còn bắt nguồn từ những lỗ hổng trong cách vận hành chiến thuật. Ký giả Tyrone Marshall nhận định Fernandes đang rơi vào trạng thái cô lập khi các vệ tinh xung quanh thi đấu thiếu linh hoạt. Điển hình là tình huống ở phút 29, dù tiền vệ này đã ra hiệu xin hỗ trợ bên cánh phải, nhưng sự chậm chạp của các đồng đội đã khiến cơ hội trôi qua.

Bruno không thể phát huy sự sáng tạo của mình.

Cự ly đội hình của Man United trong trận đấu này được bố trí quá hẹp, khiến không gian chơi bóng trở nên nghẹt thở trước khối phòng ngự số đông của Everton. Bên cạnh đó, cơn bão chấn thương cũng lấy đi những nhân tố quan trọng giúp Fernandes thăng hoa. Việc thiếu vắng Lisandro Martinez khiến khả năng tịnh tiến bóng từ tuyến dưới bị hạn chế, trong khi chấn thương của Patrick Dorgu làm mất đi một phương án giãn biên hiệu quả.

Áp lực và bài toán cho Michael Carrick

Ngược lại với xu hướng bám biên của Dorgu, Matheus Cunha lại thường xuyên bó vào trung lộ, vô tình làm chật chội thêm khu vực hoạt động của Fernandes. Khi các phương án luân chuyển bóng nhanh đặc trưng dưới thời Carrick bị bẻ gãy, đội trưởng Man United bắt đầu bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn bằng những phản ứng gay gắt với trọng tài Darren England sau mỗi pha bóng hỏng.

Dù khoảnh khắc tỏa sáng của Sesko đã cứu rỗi Quỷ đỏ, nhưng ban huấn luyện cần sớm tìm ra giải pháp để khơi thông nguồn sáng tạo của Bruno Fernandes. Nếu không cải thiện cấu trúc đội hình và sự cơ động của các vị trí vệ tinh, Man United sẽ đối mặt với nhiều rủi ro trong cuộc tiếp đón Crystal Palace sắp tới.