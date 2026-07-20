Tại sao khách hàng Vietcombank, Agribank vẫn mất phí SMS Banking và cách tối ưu chi phí Dịch vụ SMS Banking vẫn duy trì mức phí hàng tháng do chi phí hạ tầng viễn thông. Người dùng có thể chuyển sang thông báo qua ứng dụng (OTT) để miễn phí hoàn toàn và quản lý tài khoản linh hoạt hơn.

Dù xu hướng miễn phí dịch vụ ngân hàng (zero-fee) đang trở nên phổ biến, nhiều khách hàng tại các nhà băng lớn như Vietcombank, Agribank vẫn ghi nhận các khoản khấu trừ định kỳ hàng tháng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dịch vụ SMS Banking - hệ thống thông báo biến động số dư qua tin nhắn truyền thống.

Cơ chế thu phí và biểu phí SMS Banking hiện nay

SMS Banking là dịch vụ gửi tin nhắn trực tiếp đến số điện thoại đăng ký khi có giao dịch phát sinh. Khác với các loại phí quản lý tài khoản hay chuyển tiền thường được miễn phí, SMS Banking vẫn là dịch vụ có thu phí do ngân hàng phải chi trả phí hạ tầng cho các nhà mạng viễn thông.

Mức phí này không cố định mà thay đổi tùy theo chính sách từng ngân hàng và tần suất giao dịch của người dùng. Dưới đây là bảng thống kê mức phí cơ bản tại một số ngân hàng lớn:

Ngân hàng Mức phí cơ bản (VND/tháng) Ghi chú Vietcombank 10.000 Áp dụng cho số lượng tin nhắn dưới ngưỡng quy định Agribank 10.000 Áp dụng cho số lượng tin nhắn dưới ngưỡng quy định BIDV 10.000 Áp dụng cho số lượng tin nhắn dưới ngưỡng quy định VietinBank 10.000 Áp dụng cho số lượng tin nhắn dưới ngưỡng quy định MB Từ 25.000 Tùy theo gói dịch vụ và phạm vi thông báo

Đáng chú ý, nếu số lượng tin nhắn vượt ngưỡng cơ bản, chi phí sẽ được tính lũy tiến hoặc cộng thêm theo từng tin nhắn phát sinh, khiến tổng phí hàng tháng có thể lên tới vài chục nghìn đồng.

Khách hàng nên kiểm tra các dịch vụ đang đăng ký để tránh bị trừ phí SMS Banking nếu không còn nhu cầu sử dụng. Ảnh: Lê Duy.

So sánh kỹ thuật: SMS Banking và Thông báo qua ứng dụng (OTT)

Hiện nay, các ngân hàng đang khuyến khích người dùng chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng (Mobile Banking/Digital Banking). Đây là giải pháp thay thế có nhiều ưu điểm về mặt kỹ thuật và chi phí.

Chi phí: Thông báo qua ứng dụng (OTT) thường được miễn phí hoàn toàn, giúp người dùng tiết kiệm từ 120.000 đến hơn 300.000 đồng mỗi năm.

Thông báo qua ứng dụng (OTT) thường được miễn phí hoàn toàn, giúp người dùng tiết kiệm từ 120.000 đến hơn 300.000 đồng mỗi năm. Tốc độ và độ ổn định: Thông báo OTT dựa trên kết nối internet, thường có tốc độ phản hồi nhanh hơn và không bị phụ thuộc vào tình trạng nghẽn mạng viễn thông của nhà mạng.

Thông báo OTT dựa trên kết nối internet, thường có tốc độ phản hồi nhanh hơn và không bị phụ thuộc vào tình trạng nghẽn mạng viễn thông của nhà mạng. Bảo mật và Thông tin: Tin nhắn OTT cung cấp nội dung chi tiết hơn, cho phép người dùng xem lại lịch sử giao dịch trực quan ngay trên ứng dụng mà không cần lưu trữ tin nhắn văn bản dễ bị đầy bộ nhớ.

Tuy nhiên, SMS Banking vẫn giữ vai trò quan trọng đối với nhóm khách hàng không sử dụng điện thoại thông minh (smartphone), người lớn tuổi hoặc những khu vực có kết nối internet không ổn định.

Giải pháp tối ưu hóa chi phí sử dụng dịch vụ

Để tránh phát sinh các khoản phí không cần thiết, người dùng cần chủ động rà soát các dịch vụ đang hoạt động trên tài khoản thanh toán của mình. Nếu đã quen thuộc với việc sử dụng ứng dụng ngân hàng số, khách hàng nên thực hiện các bước sau:

Hủy dịch vụ SMS Banking: Có thể thực hiện qua cú pháp tin nhắn, trên ứng dụng hoặc tại quầy giao dịch. Kích hoạt thông báo OTT: Vào phần cài đặt trên ứng dụng ngân hàng và bật tính năng "Nhận thông báo biến động số dư qua App". Theo dõi biểu phí định kỳ: Thường xuyên kiểm tra thông báo từ ngân hàng trên website hoặc ứng dụng chính thức để cập nhật các thay đổi về chính sách phí.

Việc chủ động quản lý các dịch vụ giá trị gia tăng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giúp người dùng tiếp cận với các phương thức quản lý tài chính hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn.