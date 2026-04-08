Tại sao Man Utd đặt niềm tin vào Harry Maguire bằng bản hợp đồng đến năm 2027? Trung vệ Harry Maguire chính thức gia hạn hợp đồng với Manchester United đến tháng 6/2027. Việc chấp nhận giảm lương để ở lại Old Trafford cho thấy cam kết của trung vệ 33 tuổi trong bối cảnh đội bóng đang cải tổ mạnh mẽ.

Ngày 7 tháng 4 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng tại Old Trafford khi Harry Maguire chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6/2027, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Đáng chú ý, trung vệ người Anh đã đồng ý cắt giảm đáng kể mức lương 190.000 bảng/tuần để tiếp tục gắn bó với đội bóng, một quyết định được giới chuyên môn đánh giá là bước đi chiến lược khôn ngoan của cả cá nhân cầu thủ lẫn câu lạc bộ.

MU đúng đắn khi gia hạn với Maguire.

Sự hồi sinh ngoạn mục dưới triều đại Michael Carrick

Bước ngoặt lớn nhất dẫn đến việc gia hạn hợp đồng này chính là sự xuất hiện của Michael Carrick. Kể từ khi tiếp quản vị trí từ Ruben Amorim vào tháng 1/2026, vị chiến lược gia tạm quyền này đã nhanh chóng nhận ra giá trị cốt lõi của Maguire. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, trung vệ 33 tuổi không chỉ tìm lại phong độ đỉnh cao mà còn vươn mình trở thành "nhịp đập" điều phối trong hệ thống phòng ngự của "Quỷ đỏ".

Sự tin tưởng của Carrick đã được đền đáp xứng đáng bằng những màn trình diễn ổn định trên sân. Từ một cầu thủ từng bị tước băng đội trưởng dưới thời Erik ten Hag và suýt gia nhập West Ham, Maguire đã chứng minh bản lĩnh vượt khó đáng kinh ngạc. Chia sẻ về quyết định ở lại, Maguire bày tỏ sự lạc quan về hành trình phía trước và mong muốn được cống hiến cho thành công chung của đội bóng trong năm tới.

Lời giải cho bài toán khủng hoảng nhân sự hàng thủ

Nhìn vào thực trạng lực lượng tại Old Trafford, việc giữ chân một trung vệ dày dạn kinh nghiệm như Maguire là nước đi cực kỳ hợp lý. Man Utd đang đối mặt với cuộc khủng hoảng hàng thủ trầm trọng khi Matthijs de Ligt dính chấn thương lưng từ tháng 11/2025, trong khi Lisandro Martinez liên tục vắng mặt vì các vấn đề về bắp chân và dây chằng.

Dù sở hữu những tài năng triển vọng như Leny Yoro hay Ayden Heaven, nhưng áp lực khủng khiếp tại Ngoại hạng Anh đòi hỏi một điểm tựa vững chắc về tâm lý và kinh nghiệm – điều mà Maguire, với 266 lần ra sân, hoàn toàn đáp ứng được. Việc giữ chân anh giúp đội bóng tiết kiệm được khoản kinh phí chuyển nhượng khổng lồ để tập trung gia cố các vị trí khác trong mùa hè tới.

Maguire rất quan trọng với MU ở thời điểm chuyển giao này.

Biểu tượng của sự chuyên nghiệp và lòng trung thành

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã ca ngợi Maguire là "định nghĩa của sự chuyên nghiệp". Sự kiên cường trước áp lực dư luận và thái độ thi đấu tận hiến đã giúp anh giành lại cảm tình từ người hâm mộ. Tại Old Trafford hiện nay, tầm ảnh hưởng của Maguire trong phòng thay đồ vẫn là không thể lay chuyển, bất chấp việc anh không còn là ưu tiên hàng đầu tại đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel.

Hiện tại, Man Utd đang thực hiện chuyến tập huấn tại Dublin nhằm chuẩn bị cho 7 trận đấu cuối cùng của mùa giải. Với sự ổn định từ hàng thủ do Maguire chỉ huy, mục tiêu cán đích trong top 4 và giành suất dự Champions League đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Bản hợp đồng mới này không chỉ là sự đảm bảo về mặt nhân sự, mà còn là lời khẳng định về khát vọng và lòng trung thành của người cận vệ già tại Nhà hát của những giấc mơ.