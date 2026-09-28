Tại sao Mark Zuckerberg kiên quyết dùng Galaxy S24 Ultra mà không lên đời flagship mới? Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, CEO Meta Mark Zuckerberg vẫn trung thành với chiếc Galaxy S24 Ultra nhờ triết lý thực dụng và trải nghiệm người dùng Android.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chuyên gia công nghệ Joanna Stern, chiếc điện thoại trên tay CEO Meta Mark Zuckerberg đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ toàn cầu. Tài khoản mạng xã hội @theonecid nhanh chóng nhận diện thiết bị nhờ thiết kế vuông vức đặc trưng cùng cụm camera tách rời phía sau, xác nhận đây chính là Galaxy S24 Ultra được Samsung ra mắt từ đầu năm 2024.

CEO Meta vẫn đang sử dụng chiếc Galaxy S26 Ultra hơn 2 năm tuổi

Triết lý thực dụng đằng sau quyết định không lên đời máy

Được Samsung tung ra thị trường vào tháng 1/2024, mẫu flagship Galaxy S24 Ultra đến nay đã hơn 2 năm tuổi. Mặc dù thương hiệu Hàn Quốc liên tục giới thiệu các thế hệ kế nhiệm như Galaxy S25 Ultra hay mới nhất là Galaxy S26 Ultra với hàng loạt cải tiến phần cứng và trí tuệ nhân tạo, nhà sáng lập Meta vẫn tiếp tục gắn bó với thiết bị quen thuộc.

Là người nắm quyền điều hành tập đoàn nghìn tỷ USD, việc Mark Zuckerberg không chạy đua vũ trang công nghệ phản ánh góc nhìn tiêu dùng tối giản và thực dụng. Vòng đời của các smartphone cao cấp hiện nay đã kéo dài đáng kể, khi hiệu năng từ các thế hệ chip đầu bảng vài năm trước vẫn dư sức đáp ứng trọn vẹn mọi tác vụ công việc cường độ cao mà không cần thay mới liên tục.

Mark Zuckerberg từng sử dụng các flagship khác của Samsung trước đây

Hệ điều hành Android và góc nhìn từ sản phẩm phục vụ số đông

Thói quen công nghệ của Mark Zuckerberg không đơn thuần là sở thích cá nhân. Trong một chia sẻ trước đây trên kênh MKBHD, vị tỷ phú khẳng định lý do ưu tiên Android thay vì iOS bắt nguồn từ định hướng kinh doanh của Meta. Phần lớn người dùng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Messenger hay WhatsApp trên toàn cầu đều sử dụng hệ điều hành Android.

Việc trực tiếp trải nghiệm thiết bị chạy Android hàng ngày giúp đội ngũ lãnh đạo thấu hiểu tường tận hành vi, giao diện và hiệu năng thực tế mà người dùng đại chúng tiếp cận. Thêm vào đó, việc duy trì hỗ trợ phần mềm và cập nhật bảo mật đều đặn từ nhà sản xuất giúp thiết bị tiếp tục hoạt động mượt mà và ổn định qua nhiều năm.

Sự bứt phá của thế hệ kế nhiệm Galaxy S26 Ultra

Dù các dòng máy cũ vẫn phục vụ tốt nhu cầu cơ bản, thị trường di động vẫn chứng kiến những bước tiến nhảy vọt về thông số kỹ thuật qua thế hệ Galaxy S26 Ultra mới.

Thông số Đặc điểm chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy Bộ nhớ RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, độ phân giải 2K+ Hệ thống camera Cảm biến chính 200MP, zoom 100x, chống rung OIS, quay video 8K Pin và sạc 5000mAh, sạc nhanh 60W, sạc không dây và sạc ngược Độ bền và phụ kiện Khung Armor Aluminum, kháng nước IP68, hỗ trợ bút S Pen

Lựa chọn công nghệ của các lãnh đạo công nghệ hàng đầu

Mark Zuckerberg không phải là nhân vật cấp cao duy nhất tại Thung lũng Silicon ưa chuộng sản phẩm từ Samsung. Tại sự kiện All-In Summit 2026 diễn ra vào ngày 15/9, CEO Nvidia Jensen Huang đã gây chú ý lớn khi sử dụng chiếc Galaxy Z Fold8 để nhận cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

CEO Nvidia Jensen Huang dùng chiếc Z Fold8 để trả lời điện thoại tổng thống Trump

Trước đó, người đứng đầu hãng sản xuất chip AI hàng đầu thế giới từng trải nghiệm mẫu Galaxy Z Fold7 tiền nhiệm. Xu hướng lựa chọn thiết bị của các nhân vật tầm cỡ như Mark Zuckerberg và Jensen Huang cho thấy sức hút mạnh mẽ của hệ sinh thái smartphone Samsung đối với giới lãnh đạo công nghệ toàn cầu.