Tái sinh dáng hình Nokia Lumia: HMD Touch AI tích hợp AI Doubao giá chỉ 1,8 triệu đồng HMD ra mắt mẫu điện thoại HMD Touch AI mang thiết kế Fabula kinh điển của Nokia Lumia, tích hợp AI Doubao từ ByteDance và có giá bán khoảng 1,8 triệu đồng.

HMD vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại phổ thông HMD Touch AI tại thị trường Trung Quốc với mức giá 469 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,8 triệu đồng). Thiết bị tạo được sự chú ý lớn trong cộng đồng công nghệ nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hoài niệm của dòng Nokia Lumia huyền thoại và các tính năng trí tuệ nhân tạo tân tiến.

Tái hiện ngôn ngữ thiết kế Fabula kinh điển của Nokia Lumia

HMD Touch AI kế thừa trực tiếp ngôn ngữ thiết kế Fabula nổi tiếng từng làm nên tên tuổi của dòng Lumia. Máy sở hữu các góc bo tròn mềm mại kết hợp phần viền cạnh vuông vức, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và khác biệt so với số đông điện thoại phổ thông hiện nay.

Ở mặt lưng, thiết bị gây ấn tượng với cụm camera hình tròn nằm ở vị trí trung tâm cùng sắc xanh cyan trẻ trung – màu sắc đặc trưng từng gắn liền với các thế hệ Lumia trước đây. Nhằm tăng tính cá nhân hóa, nhà sản xuất cũng cung cấp thêm các tùy chọn ốp lưng với màu sắc đa dạng như vàng, xanh dương và trắng.

Thông số phần cứng và tiện ích sử dụng hàng ngày

Dù thuộc phân khúc điện thoại phổ thông, HMD Touch AI vẫn trang bị màn hình cảm ứng kích thước 3,2 inch, hỗ trợ các thao tác vuốt chạm trực quan. Thiết bị sở hữu hệ thống camera trước và sau cùng có độ phân giải 2MP, vừa đủ để đáp ứng các nhu cầu ghi hình cơ bản.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình Cảm ứng 3,2 inch Camera Trước 2MP / Sau 2MP Dung lượng pin 1.950 mAh (Sạc USB Type-C) Kết nối 2 SIM 4G, Wi-Fi, Phát Hotspot Giá bán 469 Nhân dân tệ (~1,8 triệu đồng)

Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp viên pin dung lượng 1.950 mAh và chuẩn sạc USB Type-C hiện đại. Về khả năng kết nối, máy hỗ trợ 2 SIM 4G, mạng Wi-Fi cùng tính năng phát Wi-Fi Hotspot để chia sẻ internet cho các thiết bị khác.

Tích hợp mô hình AI Doubao và tiện ích thanh toán

Điểm khác biệt nhất trên HMD Touch AI so với các dòng máy phổ thông truyền thống là việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Doubao do ByteDance phát triển. Trợ lý AI này hỗ trợ xử lý mượt mà tác vụ dịch thuật song ngữ Trung - Anh và khả năng tạo hình ảnh từ văn bản trực tiếp trên điện thoại.

Hơn nữa, thiết bị còn hỗ trợ ví điện tử Alipay, tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt hàng ngày. Ngoài ra, cạnh trên của máy được trang bị một phím bấm vật lý đa năng, cho phép người dùng tùy chỉnh để kích hoạt nhanh cuộc gọi khẩn cấp SOS khi cần thiết.

Sản phẩm hiện chính thức mở đặt trước tại thị trường Trung Quốc với mức giá 469 Nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng), mang đến một lựa chọn độc đáo kết hợp giữa thiết kế Lumia hoài niệm và các tính năng AI tiện lợi.