Tái sử dụng dữ liệu số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Dương Phương - 21/10/2026 22:19

Đẩy mạnh số hóa, tái sử dụng dữ liệu số, Hà Tĩnh từng bước giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.