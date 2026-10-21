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Tái sử dụng dữ liệu số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Dương Phương - 21/10/2026 22:19
Đẩy mạnh số hóa, tái sử dụng dữ liệu số, Hà Tĩnh từng bước giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Tái sử dụng dữ liệu số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính
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