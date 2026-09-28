Tajikistan 2-4 Palestine: Palestine giành chiến thắng Màn so tài giao hữu quốc tế giữa Tajikistan và Palestine diễn ra vào lúc 19:00 ngày 28/09/2026, đôi bên cùng hướng đến mục tiêu rà soát nhân sự và lối chơi.

Tajikistan 2 - 4 Palestine Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tajikistan tiếp đón Palestine.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Tajikistan 2-4 Palestine Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 21:06 28/09/2026

Đội hình chính thức Tajikistan Sơ đồ · HLV Igor Angelovski Palestine Sơ đồ · HLV Ehab Abu Jazar Cập nhật đội hình lúc 19:13 28/09/2026

Trận đấu giao hữu quốc tế giữa Tajikistan và Palestine diễn ra vào lúc 19:00 ngày 28/09/2026. Đây là cơ hội để ban huấn luyện hai đội rà soát lực lượng, thử nghiệm các phương án nhân sự nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch thi đấu trong tương lai.

Phong độ thi đấu của hai đội

Tajikistan bước vào màn so tài này với thành tích tương đối cân bằng trong các lần ra sân gần nhất. Trong 3 trận đấu vừa qua, đội bóng ghi nhận kết quả gồm 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Việc trải qua đầy đủ các cung bậc kết quả phản ánh sự biến động nhất định trong việc duy trì tính ổn định qua từng trận đấu.

Ở bên kia chiến tuyến, Palestine thể hiện xu hướng thi đấu chặt chẽ nhưng thiếu sự bứt phá. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng này khép lại tất cả các lượt trận với kết quả hòa. Chuỗi 3 trận bất phân thắng bại cho thấy sự vững vàng trong khâu phòng ngự, song Palestine vẫn cần gia tăng thêm sự đột biến ở khâu tấn công để chuyển hóa thế trận thành chiến thắng trọn vẹn.

Nhận định xu hướng trận đấu

Trận đấu mang tính chất cọ xát giao hữu nên cả Tajikistan lẫn Palestine nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tâm lý chủ động thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật. Tajikistan với phong độ có thắng, có hòa và thua sẽ tìm cách gia tăng tính hiệu quả trong các pha phối hợp.

Trong khi đó, Palestine với sự chắc chắn đã thể hiện qua chuỗi trận hòa vừa qua hứa hẹn sẽ duy trì cự ly đội hình kỷ luật. Cuộc so tài lúc 19:00 ngày 28/09/2026 giữa hai đại diện bóng đá châu Á dự kiến sẽ diễn ra với thế trận cân bằng và thận trọng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Tajikistan · 0 thắng 0 hòa Palestine · 0 thắng Tajikistan - Palestine Hòa Palestine - Tajikistan Hòa

Tajikistan 5 trận gần nhất B H T H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới Palestine 5 trận gần nhất H H H 3 Trận 0-3-0 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 2 Thủng lưới