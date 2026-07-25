Take-Two quét video AI giả mạo: Tín hiệu trailer thứ 3 của GTA 6 chuẩn bị ra mắt? Take-Two liên tục gỡ bỏ các video AI giả mạo GTA 6 trên YouTube nhằm bảo vệ bản quyền, dấy lên dự đoán trailer tiếp theo sẽ xuất hiện trước cuộc họp tài chính ngày 7/8.

Take-Two Interactive, công ty mẹ của Rockstar Games, vừa thực hiện đợt truy quét bản quyền quy mô lớn nhắm vào các nội dung giả mạo GTA 6 do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trên nền tảng YouTube. Động thái pháp lý quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh người hâm mộ đang nóng lòng chờ đón đoạn trailer tiếp theo của siêu phẩm game thế giới mở này.

Lý do Take-Two mạnh tay gỡ bỏ nội dung AI giả mạo

Thời gian qua, sự phát triển của công nghệ AI tạo sinh (generative AI) đã cho phép người dùng tạo ra những đoạn video mô phỏng hai nhân vật chính Lucia và Jason với độ chi tiết cao. Kênh YouTube Vice Nation cùng nhiều tài khoản khác đã đăng tải các đoạn phim ghi lại cảnh hai nhân vật thực hiện nhiều hoạt động như mua sắm hay di chuyển bằng xe tay ga. Những hình ảnh này chân thực đến mức khiến không ít người nhầm tưởng đây là thông tin rò rỉ chính thức từ Rockstar Games.

Lucia and Jason from GTA 6 shown

Trước tình trạng này, hàng loạt video sử dụng AI đã bị gỡ bỏ với thông báo vô hiệu hóa do yêu cầu vi phạm bản quyền từ chủ sở hữu. Trước đó, Take-Two cũng từng truy quét các dự án do người hâm mộ tự phát triển, tiêu biểu là dự án tái hiện thành phố Vice City vào tháng 3/2025. Việc áp dụng các biện pháp cảnh báo vi phạm bản quyền (DMCA) cho thấy thái độ cứng rắn của nhà phát hành đối với việc sử dụng hình ảnh, logo hoặc tài sản trí tuệ của trò chơi mà chưa được cấp phép.

Thách thức pháp lý trong việc kiểm soát công nghệ AI tạo sinh

Công nghệ AI phát triển nhanh chóng đang tạo ra những ranh giới mờ nhạt trong việc xác định vi phạm bản quyền. Một số video giả mạo hiện vẫn tồn tại trên các nền tảng do các tiêu chí đánh giá vi phạm đối với sản phẩm tạo ra từ AI còn nhiều phức tạp. Tuy nhiên, khi các tác giả sử dụng lại nguyên mẫu tài sản đồ họa hoặc đặt tiêu đề cố tình gây hiểu lầm rằng trailer thứ ba đã xuất hiện, Take-Two lập tức can thiệp để bảo vệ giá trị thương hiệu.

Việc xuất hiện tràn lan các video AI có chất lượng cao không chỉ ảnh hưởng đến chiến dịch truyền thông mà còn nguy cơ gây ra sự hỗn loạn thông tin trước thời điểm game phát hành chính thức. Do đó, việc dọn dẹp các nội dung mạo danh được coi là bước đi cần thiết của hãng sản xuất.

Chiến lược dọn đường cho chiến dịch truyền thông mới

Nhiều người dùng trên các diễn đàn công nghệ và game như Reddit nhận định rằng, đợt quét DMCA này là tín hiệu rõ ràng cho thấy Rockstar Games chuẩn bị phát hành đoạn trailer tiếp theo. Kể từ đợt phát hành trailer vào tháng 5/2025 cùng việc mở đặt hàng trước trên Xbox và PS5, hoạt động quảng bá của hãng đã tạm thời lắng xuống.

Đáng chú ý, Take-Two dự kiến sẽ có cuộc họp báo cáo tài chính vào ngày 7/8. Trong quá khứ, nhà phát hành này thường có xu hướng công bố các đoạn trailer mới ngay trước hoặc trong ngày diễn ra các cuộc họp nhà đầu tư quan trọng. Việc ra mắt trailer thứ ba không chỉ giải tỏa sự mong đợi của cộng đồng người chơi mà còn củng cố niềm tin của các nhà đầu tư về tiến độ phát hành của dự án vào tháng 11.