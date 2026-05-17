Tấm vé World Cup của U17 Việt Nam: Cần sự tỉnh táo giữa những lời ca tụng Dù giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn cần cái nhìn thực tế về khoảng cách trình độ so với các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Việc U17 Việt Nam chính thức giành vé dự FIFA U17 World Cup dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Roland là một cột mốc đáng tự hào. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui ấy, những thất bại nặng nề trước các đối thủ lớn đang đặt ra yêu cầu về sự tỉnh táo trên hành trình vươn ra biển lớn.

Khoảng cách trình độ từ những con số thực tế

Sau trận thua 0-3 trước U17 Australia, ông Cristiano Roland tuyên bố rằng Việt Nam đã cho thế giới thấy khả năng chơi bóng và sự dũng cảm. Tuy nhiên, nhìn vào khía cạnh chuyên môn, thất bại này cùng trận thua 1-4 trước Hàn Quốc trước đó đã phơi bày khoảng cách mênh mông về trình độ.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cần có cái nhìn thực tế hơn về đẳng cấp của bóng đá trẻ hiện tại.

Đội bóng áo đỏ vẫn lép vế hoàn toàn về thể hình, tốc độ và đặc biệt là cường độ chơi bóng lẫn tư duy chiến thuật. Sự dũng cảm là yếu tố cần thiết, nhưng để thực sự cạnh tranh ở cấp độ thế giới, niềm tin tinh thần thôi là chưa đủ nếu thiếu đi sự tương xứng về năng lực chơi bóng sòng phẳng.

Biến số từ thể thức thi đấu mới

Một thực tế quan trọng cần được nhìn nhận: tấm vé World Cup hiện nay đã không còn quá "đắt giá" như trước. Từ năm 2025, FIFA nâng số đội tham dự lên 48, giúp châu Á sở hữu tới 8 suất chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần vượt qua vòng bảng và lọt vào tứ kết giải châu Á là gần như nắm chắc suất đi tiếp.

U17 Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế trước cường độ chơi bóng của U17 Australia.

So với quá khứ, khi những thế hệ tài năng như Văn Quyến từng vào đến bán kết châu Á nhưng vẫn lỗi hẹn với World Cup vì số suất ít ỏi, thành tích hiện tại mang tính khích lệ nhưng chưa hẳn là sự "vươn tầm" thần kỳ. Bóng đá Việt Nam cũng đã từng có những dấu ấn sâu đậm hơn như dự U20 World Cup 2017 hay giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018.

Bài học về sự khiêm tốn và đầu tư dài hạn

Ở vị trí nhà cầm quân, sự tiết chế trong phát biểu sẽ giúp các cầu thủ trẻ giữ được đôi chân trên mặt đất. Sau vinh quang năm 2017, bóng đá Việt Nam vẫn thường xuyên gặp khó khăn khi đối đầu với các đại diện từ Nhật Bản hay Hàn Quốc, cho thấy sự ổn định về đẳng cấp là bài toán lâu dài.

Thành công của lứa U17 hiện tại nên được xem là nền tảng để đầu tư bài bản thay vì một lời khẳng định về đẳng cấp thế giới. Sự khiêm tốn lúc này chính là liều thuốc cần thiết để chúng ta nhìn đúng vị trí của mình và tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách với những đỉnh cao của bóng đá châu lục và quốc tế.