Tampines Rovers đánh bại CAHN 3-1: Bước ngoặt từ kỷ luật chiến thuật Huấn luyện viên Robert Eziakor ca ngợi bản lĩnh của Tampines Rovers khi đánh bại CAHN 3-1, khép lại hành trình châu lục của đại diện Việt Nam với tổng tỷ số 6-1.

Tampines Rovers đã chính thức biến lợi thế từ phán quyết của AFC thành tấm vé đi tiếp vào tứ kết AFC Champions League Two. Tại sân Jalan Besar tối 18/2, đại diện Singapore vượt qua Công an Hà Nội (CAHN) với tỷ số 3-1, qua đó kết thúc vòng 1/8 với tổng tỷ số áp đảo 6-1 sau hai lượt trận.

Ông Robert Eziakor hài lòng với các học trò.

Bản lĩnh tại Jalan Besar

Dù từng nhận thất bại 0-4 tại Hàng Đẫy trong trận lượt đi trên sân cỏ, việc AFC xử thắng 3-0 cho Tampines Rovers do sai sót đăng ký cầu thủ của CAHN đã tạo ra một cục diện hoàn toàn khác. Bước vào trận tái đấu, đội bóng của huấn luyện viên tạm quyền Robert Eziakor không hề chủ quan mà chọn cách nhập cuộc đầy kỷ luật và tập trung.

Chiến lược gia Robert Eziakor nhấn mạnh sự tiến bộ vượt bậc về mặt tư duy chơi bóng của các học trò. Theo ông, áp lực tại vòng knock-out là cực kỳ lớn, đặc biệt khi đối đầu với một tập thể sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng bên phía đại diện V-League. Tuy nhiên, sự kiên định với kế hoạch đề ra đã giúp "The Stags" làm chủ hoàn toàn thế trận.

Sự thay đổi so với lượt đi

So với màn trình diễn lúng túng tại Hà Nội, Tampines Rovers đã trình diện một bộ mặt khác hẳn tại Singapore. Đội chủ nhà phòng ngự chặt chẽ, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và tận dụng tối đa các tình huống phản công sắc lẹm để trừng phạt đối thủ.

“Ở lượt đi, chúng tôi mắc nhiều sai sót và phải trả giá. Lần này, toàn đội đã rút ra bài học. Chúng tôi phòng ngự chặt chẽ hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn và giữ được sự bình tĩnh khi trận đấu trở nên căng thẳng”, ông Eziakor chia sẻ sau chiến thắng thuyết phục.

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, CAHN lại cho thấy một bộ mặt thiếu hiệu quả. Sai lầm hành chính từ lượt đi cùng màn trình diễn tại Jalan Besar đã khiến đại diện Việt Nam phải dừng bước sớm tại đấu trường châu lục. Thất bại này buộc đội bóng ngành Công an phải dồn toàn lực cho mặt trận quốc nội, nơi họ vẫn đang nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu.