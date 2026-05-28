Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh đối mặt bài kiểm tra từ lợi suất trái phiếu Mỹ chạm mức 5,19% Vừa nhậm chức, ông Kevin Warsh đối mặt áp lực từ đà bán tháo trái phiếu và giá dầu tăng, tạo ra mâu thuẫn giữa kỳ vọng của Nhà Trắng và thực tế lạm phát thị trường.

Ngay sau khi trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Kevin Warsh đã phải đối mặt với một "bài kiểm tra" khắc nghiệt từ thị trường trái phiếu. Diễn biến lợi suất tăng cao được xem là thông điệp từ các nhà đầu tư về việc Fed cần ưu tiên thắt chặt chính sách để chống lạm phát, thay vì hạ lãi suất như mong muốn của Tổng thống Donald Trump.

Áp lực từ thị trường trái phiếu toàn cầu

Trong tuần trước, ngay trước lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Warsh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc vượt 5,19%, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng ghi nhận mức cao nhất trong hơn một năm qua. Mặc dù đà bán tháo đã dịu bớt trong phiên giao dịch ngày 27/5, lợi suất các kỳ hạn vẫn neo ở mức cao.

Kỳ hạn trái phiếu Lợi suất phiên 27/5 Biến động Kỳ hạn 10 năm 4,481% Giảm 1 điểm cơ bản Kỳ hạn 2 năm 4,035% Giảm hơn 1 điểm cơ bản Kỳ hạn 30 năm 5,01% Giảm hơn 1 điểm cơ bản

Đáng chú ý, trước khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát cách đây 3 tháng, lợi suất kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì dưới mức 4%. Nhà kinh tế trưởng Tim Duy từ công ty SGH Macro Advisors nhận định: "Thông điệp từ việc lợi suất trái phiếu tăng là không có dư địa cho việc giảm lãi suất".

Thế khó của tân Chủ tịch Fed

Giới phân tích cho rằng ông Warsh đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu thực hiện giảm lãi suất theo kỳ vọng của Tổng thống Trump, thị trường tài chính có thể biến động mạnh do lo ngại lạm phát mất kiểm soát. Ngược lại, nếu tăng lãi suất theo kỳ vọng của thị trường, ông có thể làm mếch lòng người đã đề cử mình vào vị trí này.

Trong lễ nhậm chức ngày 22/5, Tổng thống Trump tuyên bố muốn ông Warsh hoạt động độc lập. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định những lời khen ngợi của Tổng thống về tăng trưởng kinh tế đồng thời là lời cảnh báo ngầm đối với việc tăng lãi suất. Ông Trump nhấn mạnh: "Chúng ta muốn chặn lạm phát, nhưng chúng ta cũng không muốn chặn lại sự tuyệt vời của tăng trưởng kinh tế".

Các yếu tố thúc đẩy lãi suất neo cao

Bên cạnh yếu tố địa chính trị từ Iran đẩy giá dầu thô lên cao, còn nhiều tác nhân khác đang giữ chi phí vay ở mức cao:

Thâm hụt ngân sách: Lượng trái phiếu chính phủ phát hành quá lớn so với khả năng hấp thụ của thị trường, buộc lợi suất phải tăng để thu hút nhà đầu tư.

Lượng trái phiếu chính phủ phát hành quá lớn so với khả năng hấp thụ của thị trường, buộc lợi suất phải tăng để thu hút nhà đầu tư. Làn sóng đầu tư AI: Chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo làm gia tăng kỳ vọng tăng trưởng nhưng cũng góp phần đẩy lạm phát trong ngắn hạn.

Chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo làm gia tăng kỳ vọng tăng trưởng nhưng cũng góp phần đẩy lạm phát trong ngắn hạn. Thị trường lao động: Dữ liệu việc làm duy trì tốt vượt kỳ vọng trong hai tháng qua, khiến Fed chưa có lý do cấp bách để nới lỏng chính sách.

Ngoài ra, sự hiện diện của ông Jerome Powell trong Hội đồng Thống đốc cũng được xem là một trở ngại. Trước khi mãn nhiệm, ông Powell khẳng định Fed cần thấy giá năng lượng và áp lực thuế quan giảm bớt trước khi tính đến chuyện giảm lãi suất. Nhìn chung, với bối cảnh kinh tế hiện tại, ông Warsh đang đứng trước áp lực phải chứng minh tính độc lập của Fed trước các biến động chính trị và thị trường.