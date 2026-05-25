Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhậm chức giữa áp lực trái ngược về lãi suất Ông Kevin Warsh tiếp quản Fed giữa kỳ vọng hạ lãi suất của Tổng thống Donald Trump và áp lực tăng lãi suất từ thị trường tài chính do lạm phát gia tăng.

Ông Kevin Warsh đã chính thức nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Sáu vừa qua, đánh dấu sự bắt đầu của một nhiệm kỳ đầy thử thách. Trong khi Tổng thống Donald Trump công khai kỳ vọng vào các đợt hạ lãi suất để duy trì đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ, các chỉ số thực tế từ thị trường trái phiếu và áp lực lạm phát đang đẩy vị tân Chủ tịch vào tình thế phải cân nhắc thắt chặt tiền tệ.

Xung đột giữa kỳ vọng chính trị và thực tế thị trường

Tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quan điểm không cần thiết phải kiềm chế nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh. Ông cho rằng sự phát triển này sẽ không gây ra lạm phát và bày tỏ hy vọng Fed dưới thời ông Warsh sẽ thực hiện lộ trình giảm lãi suất. Tuy nhiên, thị trường lại đang có cái nhìn trái ngược khi các nhà đầu tư dần từ bỏ hy vọng vào việc Fed giảm lãi suất trong năm nay.

Sự gia tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ dài hạn là minh chứng cho thấy thị trường đang định giá lại khả năng lãi suất sẽ đi lên. Điều này trực tiếp làm tăng chi phí vay đối với các khoản thế chấp nhà, mua xe và thẻ tín dụng. Một số nhà kinh tế nhận định Fed có thể phải xem xét việc tăng lãi suất thay vì chỉ giữ nguyên để đối phó với tình hình thực tế.

Các yếu tố tác động đến chính sách tiền tệ

Nguyên nhân chính khiến áp lực lạm phát tại Mỹ gia tăng gần đây được xác định do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Iran. Cú sốc nguồn cung này đã làm xáo trộn các kế hoạch cắt giảm lãi suất trước đó. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy nhu cầu và tăng trưởng, vô hình trung gây thêm áp lực lên mặt bằng giá cả trong ngắn hạn.

Ông Joseph Lavorgna, nhà kinh tế trưởng tại SMBC Americas, cho rằng do tác động từ căng thẳng địa chính trị, Fed có thể cần tăng lãi suất thêm khoảng 1 điểm phần trăm. Điều này sẽ đảo ngược hoàn toàn ba lần cắt giảm lãi suất đã thực hiện trong nửa cuối năm 2025.

Thử thách về tính độc lập của tân Chủ tịch Fed

Mối quan hệ giữa ông Kevin Warsh và Tổng thống Donald Trump được đánh giá là một lợi thế nhưng cũng mang lại nhiều rủi ro. Các đồng minh của ông Warsh tin rằng ông có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến quan điểm của Tổng thống, điều mà người tiền nhiệm Jerome Powell chưa từng thực hiện. Dù vậy, giới phân tích tại Phố Wall lo ngại nếu ông Warsh quyết định tăng lãi suất, sự ủng hộ từ Nhà Trắng có thể nhanh chóng biến mất.

Ông James Egelhof, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng BNP Paribas, nhận định những tháng đầu nhiệm kỳ sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông Warsh, người vốn nổi tiếng với quan điểm cứng rắn chống lạm phát, đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định uy tín và tính độc lập của Fed trong một bối cảnh kinh tế đầy biến động.