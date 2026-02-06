Tấn công trọng tài, trưởng đoàn Indonesia nhận án phạt cấm chỉ đạo kỷ lục 20 trận từ FIFA FIFA chính thức đình chỉ nhiệm vụ 20 trận và phạt hơn 500 triệu đồng đối với trưởng đoàn Sumardji sau hành vi xô ngã trọng tài tại vòng loại World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa giáng một đòn nặng nề vào ban huấn luyện đội tuyển Indonesia khi chính thức đình chỉ nhiệm vụ đối với trưởng đoàn Sumardji trong 20 trận đấu. Đây là mức kỷ luật nghiêm khắc hiếm thấy đối với một quan chức bóng đá Đông Nam Á sau hành vi bạo lực nhắm vào trọng tài điều khiển trận đấu.

Sumardji nhận án phạt nặng.

Chi tiết hành vi dẫn đến án phạt kỷ lục

Sự việc nghiêm trọng này xảy ra sau khi trận đấu giữa Indonesia và Iraq tại vòng loại World Cup 2026 kết thúc trên sân King Abdullah (Saudi Arabia) vào ngày 11/10/2025. Dựa trên báo cáo từ giám sát trận đấu và phân tích băng hình kỹ thuật của AFC, FIFA xác định ông Sumardji đã có hành vi đẩy mạnh từ phía sau khiến trọng tài chính Na Ming ngã xuống sân.

Hành động bột phát này xuất phát từ sự bức xúc của vị trưởng đoàn khi trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hai trụ cột là Thom Haye và Shayne Pattynama ngay sau tiếng còi mãn cuộc. FIFA khẳng định hành vi tấn công vật lý vào đội ngũ trọng tài là vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức và kỷ luật của tổ chức.

Diễn biến quá trình kháng cáo và mức phạt tài chính

Đáng chú ý, mức án ban đầu mà FIFA dự kiến áp dụng là cấm hành nghề 15 trận. Tuy nhiên, sau khi ông Sumardji nộp đơn kháng cáo, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã xem xét lại tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Vào ngày 19/11/2025, FIFA quyết định không những bác đơn mà còn tăng nặng hình phạt lên thành 20 trận.

Bên cạnh lệnh cấm chỉ đạo, ông Sumardji còn phải nộp phạt khoản tiền 324 triệu rupiah (tương đương khoảng hơn 502 triệu đồng). Phát biểu trên truyền thông vào ngày 4/2, vị trưởng đoàn này xác nhận: "Kháng cáo của tôi đã bị bác bỏ. Theo tôi được biết, án phạt của tôi là không được phép ngồi ở khu vực kỹ thuật, nhưng FIFA không cấm tôi ngồi trên khán đài theo dõi các trận đấu".

Tác động đến kế hoạch của đội tuyển Indonesia

Án cấm 20 trận là một tổn thất về mặt nhân sự quản lý đối với bóng đá Indonesia, bởi hình phạt này có thể kéo dài trong nhiều năm tại các giải đấu quốc tế chính thức. Hiện tại, giới chuyên môn đang chờ đợi xác nhận liệu lệnh cấm có hiệu lực tại AFF Cup 2026 hay chỉ áp dụng giới hạn trong các giải đấu thuộc hệ thống FIFA Days và Asian Cup.

Việc thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng đoàn Sumardji trong khu vực kỹ thuật buộc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phải có những điều chỉnh về mặt nhân sự để đảm bảo sự ổn định cho đội tuyển trong các chiến dịch quan trọng sắp tới tại đấu trường châu lục.