Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Emoura Phạm chia sẻ chuyện tình cảm và kết quả chung kết Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 Emoura Phạm xác nhận chưa có bạn trai, trong khi Ban tổ chức khẳng định kết quả chung kết đạt sự đồng thuận tuyệt đối.

Chiến thắng tại cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 đã chính thức gọi tên Emoura Phạm. Người đẹp sinh năm 2000 sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới tại Ấn Độ.

Sau khi đăng quang, Emoura Phạm nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bên cạnh nhan sắc, học vấn và hành trình chinh phục vương miện, chuyện đời tư của tân hoa hậu cũng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý từ khán giả.

Emoura Phạm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.

Phản ứng của tân hoa hậu trước câu hỏi về chuyện tình cảm

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026, Emoura Phạm từng nhận được câu hỏi từ hội đồng giám khảo liên quan đến vấn đề tình cảm. Chia sẻ thẳng thắn về nội dung này, người đẹp cho biết hiện tại bản thân chưa có bạn trai nên chưa thể chia sẻ kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Lời chia sẻ ngắn gọn và chân thành của Emoura Phạm nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Khán giả dành lời khen cho cách ứng xử tự nhiên, trực diện của người đẹp. Đồng thời, nhiều ý kiến đánh giá việc cô tập trung vào công việc và các mục tiêu cá nhân ở thời điểm hiện tại là lựa chọn phù hợp, nhất là khi chuẩn bị bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tân Hoa hậu Hòa bình cho biết hiện cô chưa có người yêu.

Sở hữu chỉ số hình thể ấn tượng và màn thể hiện ổn định

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 sở hữu chiều cao 1,70 m cùng số đo ba vòng lần lượt là 79-59-92 cm. Xuyên suốt hành trình tại cuộc thi, cô gây ấn tượng nhờ phong thái tự tin, kỹ năng trình diễn ổn định và sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Chiến thắng này trở thành cột mốc quan trọng mở ra cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Grand International 2026 ở Ấn Độ vào tháng 10 tới.

Ban tổ chức khẳng định kết quả đồng thuận tuyệt đối

Ngay sau đêm chung kết, đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 cũng đưa ra những phản hồi chính thức xoay quanh quá trình chấm điểm. Phía ban tổ chức khẳng định quyết định trao vương miện cho Emoura Phạm nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ hội đồng giám khảo ngay từ các buổi thảo luận ban đầu của đêm thi.

Bên cạnh đó, giải thích về nghi vấn cho rằng việc tổ chức phần thi ứng xử riêng cho Top 2 xuất phát từ sự phân vân của giám khảo, đại diện đơn vị tổ chức đã phủ nhận thông tin này. Theo đó, đây là kịch bản được xây dựng từ trước với format Top 2 trả lời câu hỏi trực tiếp từ đương kim Miss Grand International 2025, hoàn toàn không phải do hội đồng giám khảo chưa thống nhất được kết quả.