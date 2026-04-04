Tan Sri Hamidin tái tranh cử Chủ tịch FAM: Nỗ lực vực dậy bóng đá Malaysia sau bê bối Ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin chính thức trở lại đường đua ghế Chủ tịch FAM nhằm giải quyết khủng hoảng và khôi phục vị thế cho bóng đá Malaysia sau vụ bê bối nhập tịch.

Ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin đã xác nhận sẽ tái tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tại đại hội bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2026. Đây được xem là động thái cấp thiết nhằm ổn định tổ chức và tìm lại vị thế cho nền bóng đá nước này sau giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Khủng hoảng từ vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ

Bóng đá Malaysia vừa trải qua một cú sốc lớn khi ông Mohd Joehari Mohd Ayub, người kế nhiệm ông Hamidin, đã phải từ chức chỉ sau vài tháng nhậm chức. Nguyên nhân bắt nguồn từ vụ bê bối nhập tịch trái phép 7 cầu thủ gốc ngoại, gây chấn động dư luận và làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của cơ quan quản lý bóng đá quốc gia này.

Hệ quả của vụ việc vô cùng nặng nề khi đội tuyển quốc gia Malaysia mất vé dự Asian Cup 2027 và tụt dốc thê thảm trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí 121 xuống 138 thế giới. Mặc dù may mắn không bị FIFA đình chỉ hoạt động, toàn bộ Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025 - 2029 đã phải từ chức đồng loạt, để lại một khoảng trống quyền lực và sự hỗn loạn trong công tác quản lý.

Kỳ vọng vào kinh nghiệm của thành viên Hội đồng FIFA

Trong bối cảnh đó, ông Hamidin, người từng giữ chức Chủ tịch FAM giai đoạn 2018 - 2025 và hiện là thành viên Hội đồng FIFA, được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên sáng giá nhất để chèo lái con tàu FAM vượt qua sóng gió. Sự am hiểu về hệ thống quản lý quốc tế và tầm ảnh hưởng tại FIFA của ông được kỳ vọng sẽ giúp FAM sớm ổn định trở lại.

Cựu cầu thủ Jamal Nasir Ismail nhận định: "Hiện tại, tôi nghĩ ông Hamidin là ứng cử viên phù hợp nhất để trở thành Chủ tịch FAM và tôi ủng hộ ông ấy. Kinh nghiệm của ông ấy rất được săn đón để hài hòa bầu không khí và tổ chức lại việc quản lý đang hỗn loạn". Ý kiến này nhận được sự đồng thuận lớn từ dư luận khi Malaysia cần một lãnh đạo có bàn tay sắt và sự thấu hiểu sâu sắc về hệ thống bóng đá nội địa lẫn quốc tế.

Sự ủng hộ từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John, cũng lên tiếng xác nhận ông Hamidin có đầy đủ tư cách và các yếu tố cần thiết để tái ứng cử. Ông Windsor cho biết thêm, dù Ban Chấp hành FAM đã từ chức, các ủy ban độc lập như Ủy ban Trọng tài hay Ủy ban Kỷ luật vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo tính liên tục của các giải vô địch quốc gia.

Việc cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo thông qua đại hội sắp tới được kỳ vọng là bước đi quyết định để bóng đá Malaysia thực hiện chiến lược toàn diện, lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau những sai lầm trong chính sách nhân sự. Với kinh nghiệm dày dặn, Tan Sri Hamidin Mohd Amin đang gánh vấp phải áp lực không nhỏ trong việc đưa đội tuyển nước này trở lại quỹ đạo chiến thắng và thăng hạng trên bản đồ bóng đá thế giới.