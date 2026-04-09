Tăng ngoại binh tại V-League: Nguy cơ nội binh thành thiểu số trên sân nhà Đề xuất tăng số lượng cầu thủ nước ngoài từ mùa giải 2026-2027 của VPF dấy lên mối lo ngại về việc thu hẹp không gian phát triển của các tài năng trẻ và sức mạnh đội tuyển quốc gia.

Ngày 8-4-2026, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chính thức gửi đến các câu lạc bộ phương án dự kiến tăng số lượng cầu thủ nước ngoài đăng ký tại các giải chuyên nghiệp quốc gia, áp dụng từ mùa bóng 2026-2027. Dù được kỳ vọng nâng cao tính cạnh tranh, đề xuất này đang vấp phải những phản ứng trái chiều về bài toán bảo tồn bản sắc và tương lai bóng đá nội.

V-League đang xem xét tăng thêm số lượng cầu thủ ngoại.

Cấu trúc 7/11 và nỗi lo nội binh thành "thiểu số"

Theo phân tích, nếu đề xuất tăng từ 3 lên 4 ngoại binh được thông qua, kết hợp với các quy định hiện hành về cầu thủ Việt kiều và cầu thủ nhập tịch, diện mạo đội hình các câu lạc bộ sẽ thay đổi đáng kể. Cụ thể, một đội bóng có thể ra sân với tối đa 4 ngoại binh, 2 cầu thủ Việt kiều (chưa có quốc tịch) và 1 cầu thủ nhập tịch (không có huyết thống).

Điều này đồng nghĩa với việc có tới 7/11 vị trí trên sân không phải là nội binh thuần túy. Khi đó, các cầu thủ trong nước chỉ còn chiếm 4 vị trí, trở thành nhóm thiểu số ngay tại giải đấu quốc nội. Hệ quả trực tiếp là cơ hội cọ xát của nội binh bị thu hẹp mạnh mẽ, dẫn đến phản ứng từ một số đội bóng, tiêu biểu như Ninh Bình trong việc phản đối đề xuất này.

Sức ép lên trục xương sống của đội tuyển quốc gia

Việc "ngoại hóa" đội hình quá mức thường nhắm vào các vị trí then chốt như tiền đạo mục tiêu, tiền vệ sáng tạo và trung vệ. Đây vốn là những vị trí mà bóng đá Việt Nam đang khan hiếm nhân tài. Khi các câu lạc bộ ưu tiên ngoại binh có thể hình và thể lực vượt trội, không gian dành cho các tài năng trẻ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước sẽ dần mất đi.

Sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại sẽ kìm hãm cơ hội của những ngôi sao nội địa.

Đáng chú ý, một giải đấu quốc nội nếu không thể đóng vai trò là nền tảng sản sinh lực lượng kế cận sẽ khiến đội tuyển quốc gia đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng. Những thành công trong quá khứ của bóng đá Việt Nam phần lớn đến từ một thế hệ nội binh được trui rèn liên tục qua nhiều mùa giải. Nếu suất thi đấu bị cắt giảm, bản sắc và sức mạnh nội tại của nền bóng đá chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Bài học từ J.League và K League

Nhìn rộng ra khu vực, các nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản và Hàn Quốc đều có chiến lược kiểm soát ngoại binh rất chặt chẽ để bảo vệ cầu thủ nội. Tại J.League, dù quy định đăng ký rộng nhưng thực tế các đội thường chỉ sử dụng tối đa 3 ngoại binh. K League 1 cũng duy trì mô hình 3+1 ổn định. Cả hai quốc gia này đều đặt trọng tâm vào đào tạo trẻ, giúp họ liên tục sản sinh ra những ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Trong khi đó, Đông Nam Á đang chứng kiến những hướng đi khác nhau: Thái Lan giữ sự cân bằng, Indonesia đẩy mạnh nhập tịch. Việt Nam dường như đang đứng trước ngã ba đường khi vừa muốn tăng ngoại binh, vừa mở rộng nguồn lực Việt kiều nhưng lại thiếu một trục chiến lược dài hạn rõ ràng.

Cần sự tỉnh táo từ các nhà quản lý

Quy mô V-League hiện chỉ có 14 đội, dẫn đến số lượng trận đấu và cơ hội ra sân vốn đã hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, chỉ khi giải đấu mở rộng lên 16 hoặc 18 đội, tạo ra nhiều không gian hấp thụ hơn, việc nới lỏng suất ngoại binh mới thực sự hợp lý.

Trước hạn chót góp ý vào ngày 11-4, các nhà quản lý cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa sức hấp dẫn ngắn hạn của giải đấu và nền tảng phát triển bền vững của cả một nền bóng đá. Việc nâng tầm chất lượng V-League là cần thiết, nhưng không nên đánh đổi bằng tương lai của thế hệ cầu thủ nội địa.