Cần biết Tảo mộ Thanh minh 2026: Ngày giờ nào đẹp nhất? Tiết Thanh minh và ngày tết Thanh minh là dịp lễ quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Việt. Các ngày, giờ đẹp tảo mộ trước và sau Tết Thanh minh 2026

Tảo mộ là gì, có ý nghĩa ra sao?

Theo phong tục của người Việt, trong tiết Thanh minh thường diễn ra hai hoạt động song song là phần lễ (tảo mộ) và phần hội (đạp thanh).

Tảo mộ là việc con cháu thăm viếng, dọn dẹp và tu sửa phần mộ tổ tiên như phát cỏ, đắp đất, chỉnh sửa mộ phần, thắp hương tưởng niệm. Còn đạp thanh là du xuân, thưởng ngoạn cảnh sắc và giao lưu trong không khí mùa mới. Đây cũng là dịp để trai gái gặp gỡ, kết duyên.

Nói cách khác, nếu tảo mộ là phần hướng về cội nguồn thì đạp thanh là phần hướng về sự sống tiếp nối. Một bên là tưởng nhớ tiền nhân, một bên là đón nhận sinh lực của mùa xuân sinh sôi.

Trong tâm niệm của người Việt, tảo mộ không chỉ là cách con cháu, các thế hệ sau chăm sóc nơi an nghỉ của tổ tiên, ông bà sau tác động của thời tiết mà còn là dịp bày tỏ lòng hiếu kính và đạo lý "nhớ nguồn."

Tảo mộ Thanh minh 2026 nên đi ngày, giờ nào đẹp?

Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) chia sẻ, năm nay, ngày tết Thanh minh (ngày đầu tiên của tiết Thanh minh) rơi vào Chủ nhật, ngày 5/4 dương lịch (tức 18/2 âm lịch).

Việc ngày chính lễ Thanh minh năm 2026 trùng vào Chủ nhật được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để các gia đình, đặc biệt là những người đi làm xa có thể chủ động sắp xếp lịch trình, công việc để trở về quê tảo mộ, sum họp bên gia đình.

Khung giờ đẹp ngày chính lễ 5/4 (Chủ nhật, 18/2 âm lịch)

Vào ngày này, có thể lựa chọn các khung giờ đẹp như: giờ Mão (5h–7h), giờ Ngọ (11h–13h), giờ Mùi (13h–15h), giờ Dậu (17h–19h).

Tuy nhiên, gia chủ nên tảo mộ vào buổi sáng (khoảng 7h–11h) vì đây là thời điểm bắt đầu một ngày mới, mọi thứ còn tinh khiết, trong lành (cả không gian lẫn con người) hoặc khung giờ chiều (13h–16h) khi thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

Ngày, giờ đẹp tảo mộ trước ngày chính lễ

Theo chuyên gia Phạm Đình Hải, nếu cúng trước ngày chính lễ 1–2 ngày, gia chủ có thể tham khảo các khung giờ đẹp sau:

Ngày dương lịch Ngày âm lịch Khung giờ đẹp 3/4 (thứ Sáu) 16/2 Giờ Thìn (7h–9h) 4/4 (thứ Bảy) 17/2 Giờ Tỵ (9h–11h)

Ngày hoàng đạo trong tiết Thanh minh (5/4 – 20/4)

Trong khoảng 15 ngày của tiết khí (tính từ 5/4 đến 20/4), ngoài ngày chính lễ, có thêm 2 ngày hoàng đạo để tiến hành tảo mộ:

Ngày dương lịch Khung giờ đẹp 16/4 Giờ Tỵ (9h–11h) hoặc giờ Thân (15h–17h) 18/4 Giờ Ngọ (11h–13h), giờ Mùi (13h–15h) hoặc giờ Dậu (17h–19h)

Thành tâm vẫn là điều quan trọng nhất

Tùy điều kiện mỗi gia đình, nếu không thể sắp xếp đi vào các ngày, giờ đẹp nói trên, gia chủ có thể viếng mộ vào bất kỳ ngày nào trong khoảng 15 ngày của tiết khí. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm — tấm lòng thành kính với tổ tiên, ông bà luôn là giá trị cốt lõi của phong tục Thanh minh bao đời nay.