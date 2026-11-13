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Thứ Sáu, 13/11/2026, 15:48 (GMT+7)

Tạp chí VHVN dành cho người cao tuổi: Chạm vào mùa đông

Đông đã chạm ngõ, mang theo những cơn gió lạnh len qua làng quê, góc phố. Trong tiết trời ấy, làn khói bếp, mùi hương quen thuộc hay tiếng gió ngoài hiên cũng đủ khơi dậy miền ký đã xa.
Phạm Hương Ly
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